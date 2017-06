Tar man et raskt søk på google, får man over tre millioner treff på «water fasting», samtidig somYouTube flommer over av triks til hurtigkuren.

Nå advarer fagfolk.

Jorunn Sundgot-Borgen sier det kan være livsfarlig å drikke kun vann. Foto: Vibeke Røiri / NRK

– Å drikke kun vann uten næringsrik mat ved siden av, er livsfarlig. Vannkuren er et latterlig og potensielt helsefarlig prosjekt, mener Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved Norges idrettshøgskole.

Legger raskt på deg igjen

Drikker du bare vann i flere dager, går det hardt utover forbrenningen.

– Kroppen skrur ned forbrenningen når den ikke får regelmessig inntak av energi. Man forbrenner færre kalorier enn ved et balansert inntak av mat, sier professor Sundgot-Borgen.

Saltkonsentrasjonen fortynnes hvis du drikker bare vann. Foto: Anette Torjusen / NRK

Dessuten kan det ha helt motsatt effekt enn den du ønsker.

– Du legger veldig raskt på deg de kiloene du tapte pluss litt til, når du begynner å gi kroppen energi igjen.

Hun forteller at det er helseskadelig.

– Det forstyrrer elektrolyttbalansen i kroppen. Saltkonsentrasjonen i blodet fortynnes, og dette kan føre til forstyrrelser i evnen til å sende signaler mellom ulike organer.

Et typisk eksempel er maratonløpere som kun fyller på med veldig mye vann, ikke næring etter et løp, og kollapser, sier hun.

– Det å drikke ekstreme mengder med vann over kort tid er i verste fall dødelig.

Sundgot-Borgen opplyser at den mest sannsynlige effekten av vannfasting, er at kroppen blir satt tilbake med tanke på funksjonsevne og evne til å bruke kalorier.

– Kroppen gjør alt den kan både under og etter «dietten» for å legge på seg det tapte igjen. Det er ingen forskning som kan vise til en gunstig effekt av dette.

Vann alene er ikke nok til å gi kroppen energi og næring, understreker ekspertene NRK har snakket med. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Er tragisk

– Det høres helt vilt ut, og det er jo tragisk at noen vannfaster, sier Liv Elin Torheim, professor i samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder av Nasjonalt råd for ernæring.

Liv Elin Torheim sier at ungdommer ikke skal slanke seg, men heller fokusere på sunn kost og mosjon. Foto: Sonja Balci / HIOA

Hun er kritisk til at man utsetter kroppen for sult.

– Det er mange som går for en hurtigkur, men det eneste som hjelper er å legge om kosten. Kroppen trenger energi og næring for å fungere, slår hun fast.

Hun advarer spesielt ungdommer mot en slik kur.

– Ungdommer skal være forsiktige med å slanke seg, de bør heller fokusere på å spise sunn mat og være i bevegelse.

Kroppen klarer fint å rense seg selv, sier lege Stig Sandberg. Foto: Privat

Hun ber også foreldre sette ned foten hvis ungdommene vil vannfaste.

– Foreldre bør ta ansvar og si «nei». Vannfasting kan være starten på spiseforstyrrelser.

Også lege Stig Sandberg advarer mot å drikke kun vann.

– Hvis formålet er å rense kroppen, så ser jeg ikke behov for det. Lever og nyrer klarer fint å rense kroppen for avfallstoffer uten faste. Dessuten vil det føre til nedbryting av muskelmasse for å opprettholde forbrenningen, avslutter legen.