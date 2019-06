«Føflekk på håndledd»-mysteriet forklart

«Damer, har dere en føflekk midt på håndleddet eller er det en myte?»

Amerikaneren Aaryn Whitley stilte dette enkle spørsmålet på Twitter forrige uke og fikk over 13 000 svar. Flesteparten var fra kvinner som også hadde en føflekk midt på håndleddet.

NRK fikk også tilsendt flere bilder fra norske kvinner etter en uhøytidelig undersøkelse på Snapchat.

– Føflekker har ingen funksjon

Føflekker har i historien hatt en tendens til å ha en symbolsk betydning. I antikkens Roma pleide folk å feste falske «skjønnhetsflekker» i ansiktet, mens kineserne påstår å kunne tolke personligheter ut fra dem.

– Vi har ingen god forklaring på hvorfor vi har føflekker eller hva slags funksjon de har, sier Jon Anders Halvorsen, førsteamanuensis ved UiO og hudlege ved Oslo universitetssykehus.

– Det kan spekuleres om det er en etterlevning fra den gangen menneskene hadde mer hår og føflekkene gav oss mønster i pelsen, sier Halvorsen.

Hva er en føflekk? Ekspandér faktaboks Føflekker er små områder på huden som skiller seg ut fra formen og fargen på huden for øvrig. Så å si alle mennesker har føflekker.

I huden finnes et stoff som kalles melanin. Melanin er et fargestoff som blant annet gir brunfarge i huden etter soling. Føflekker er oppsamlinger av dette fargestoffet i huden.

En slik oppsamling oppstår fordi det finnes mange celler i området som lager fargestoff. Disse cellene kalles melanocytter.

Føflekker som dukker opp i huden, skyldes en kombinasjon av medfødte egenskaper og graden av eksponering for ultrafiolett lys.

Noen fødes med føflekker, mens andre blir født uten, men begge vil kunne få flere føflekker i løpet av livet.

Det er helt normalt å få nye føflekker på kroppen. Noen kvinner får flere føflekker under svangerskap.

Gjennomsnittlig har et voksent menneske cirka 20 føflekker på kroppen. Men tallet minsker etter at man passerer 40 års alderen. Kilde: NHI

Hudlege Mari Skylstad Kvernebo har forklaringen på hvorfor så mange har en føflekk på håndleddet. Foto: Aleris / Pressbilde

Det store spørsmålet gjenstår.

Hvorfor har så mange av oss den samme føflekken og hvorfor midt på håndleddet?

– Det er egentlig ikke så overraskende, sier hudlege Mari Skylstad Kvernebo ved Aleris. Også hun har en føflekk midt på armen.

Kvernebo mener tre ting kan forklare dette fenomenet:

1) Kjønn

– Generelt har kvinner flere føflekker enn menn. Derfor er det naturlig at flere kvinner har en føflekk på håndleddet enn menn, sier Kvernebo.

Halvorsen mener det er vanskelig å slå fast om kvinner har flere enn menn, men sier at kvinner generelt har lysere hud, og føflekker oppstår oftere på folk med lysere hud.

2) Alder

Noen fødes med føflekker, mens andre blir født uten. Det er helt normalt å få nye føflekker på kroppen.

– Føflekkproduksjonen er på topp når man er i 20- årene. Så avtar det etter hvert når man bikker 40 år, sier Kvernebo.

3) Soleksponering

Du får oftere føflekker på områder som er utsatt for sporadisk soling.

– Håndleddene spesielt er et område som blir belyst og dekket til. Derfor er det ikke overraskende at så mange kvinner har føflekker der, sier Kvernebo.

Hudlege Halvorsen tror det er tilfeldig at så mange har føflekker på samme sted. Foto: Andreas Birger Johansen

Jon Anders Halvorsen er enig at soleksponering kan føre til at man får føflekker. Men han tror det er tilfeldig at de dukker opp midt på håndleddet.

– Hvis Twitter-brukeren hadde spurt om noen har føflekker midt på ryggen eller mellom skulderbladene, så hadde hun nok fått svar fra like mange mennesker, spår Halvorsen.

– Viktig å være oppmerksom

Kvernebo synes det er stas at «føflekk-mysteriet» har slått an i sosiale medier, og mener det er bra at folk blir mer oppmerksom på føflekkene sine.

– Føflekkreft er en alvorlig kreftsykdom. Når man undersøker føflekkene sine, må man se etter nye flekker eller forandringer i tidligere føflekker, sier hudlegen ved Aleris.

– En enkel huskeregel er å se etter de som skiller seg ut fra de andre man har, sier Kvernebo.