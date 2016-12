Hjerneforsker Kaja Nordengen har skrevet boken «Hjernen er stjernen». Foto: Sara Vilde Solås / NRK

De fleste har fått med seg at gravide bør holde seg unna alkohol, men hjerneforsker Kaja Nordengen presiserer alvoret.

– Alkohol virker litt overalt i hjernen, og for fostre er det verre at mor drikker alkohol enn at hun tar heroin, sier Nordengen, som har gitt ut boka «Hjernen er stjernen».

– Misdannelser i hjernen

Alkohol kan gi hjerneskade hos fostre, og det finnes ingen sikker nedre grense som er trygg, forklarer hjerneforskeren og viser til forskning.

– Et inntak som skader ett foster, behøver ikke å skade et annet. Det kan vi ikke vite på forhånd. Heroin danner ikke misdannelser i hjernen, men det kan alkoholmisbruk gjøre. Alle som har sett eller hørt om spedbarn som er født med heroinabstinenser vet at heroin heller ikke er ufarlig, men det fører ikke til direkte misdannelser.

Seniorforsker Jørgen Bramness ved Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (N-ROP), støtter det Nordengen sier om at alkohol virker på en større del av hjernen.

– Alkohol kan gi større og bredere fosterskade enn andre rusmidler, sier han.

​Påvirker hele hjernen

Seniorforskeren sier også at det ikke finnes noen nedre grense for hva gravide kan drikke.

– Hvis man skal være helt trygg, så er det null som er grensen. Når det er sagt, så vet vi at mange fostre blir utsatt for alkohol tidlig i svangerskapet, og veldig ofte går det bra, sier han.

Hjerneforsker Nordengen forklarer at alkohol også kan gi hjerneskade hos voksne, men det er ikke slik at man dreper noen nerveceller for hvert glass vin. Her er det først og fremst langvarig alkoholmisbruk som er skadelig.

Alkohol en trigger for rusavhengige

I NRK-serien Helene sjekker inn forrige uke, flyttet programleder Helene Sandvig inn på Tyrili. Tyrili er landets største behandlingstilbud for mennesker med rusproblemer, og de sidestiller alkohol med alle andre rusmidler.

På Tyrili lærte programleder Helene Sandvig at de sidestilte alkohol med andre rusmidler. Foto: NRK

Der er det ikke lov til å drikke alkohol mens man er i behandling, for konsekvensene er like alvorlige for dem som har vært på fylla som de som har tatt tyngre stoffer.

– Det er så enkelt som at rus er rus, sier miljøterapeut Cathinka Bjørnsgaard til NRK.

På Tyrili snakker de mye om at alkohol kan være vanskelig å håndtere fordi det er lovlig og sosialt akseptert.

– Vi prøver å oppfordre de som er i behandling til å snakke med familien om å ta hensyn og la være å drikke når de er sammen med de rusavhengige. Men mange synes det er vanskelig å be foreldre om ikke å ta den drammen på julaften, sier Bjørnsgaard.