Foredragsholderen og forfatteren bak boka «Tid til alt», Cecilie Thunem-Saanum, trener ledere og bedrifter i kommunikasjon og tidsbruk.

– Altfor mange sier de har for liten tid til barna sine. Velg bort noe annet da, og slutt å kalle tid uten barna for «barnefri», skrev hun på sosiale medier.

Over 14.000 bilder har emneknaggen «barnefri» på Instagram.

En befrielse?

– Det er tydelig at mange tror jeg kritiserer det å ha tid uten barna, men det er begrepet barnefri jeg vil ha en bevisstgjøring rundt. For hva føler barna når de hører oss voksne snakke om at vi skal ha barnefri, sier hun til NRK.

I en kronikk i Agderposten skriver Thunem-Saanum at hun var på foredrag om tidsbruk, da en av deltagerne sa «herlig med fredag og barnefri».

Cecilie Thunem-Saanum. Foto: Anne Elisabeth Næss

– Ordlyden slapp ikke tak i tankene mine, og samme kveld plumpet jeg ut med det på Instagram. Fri fra barna, som om det er noe å feire som en befrielse. Mange av oss blir bedre for barna våre når vi også unner oss litt egentid. For de fleste av oss er det nødvendig for å få overskudd. Men «fri» fra dem?

Hun håper hun aldri får fri-følelsen fordi hun er uten barna.

– Jeg håper de alltid er med meg i tankene mine, til jeg trekker mitt aller siste pust.

Hun synes voksentid eller egentid er bedre ord.

– Mange aleneforeldre synes det er sårt å ha barna på deltid. Da burde det hvert fall ikke hete barnefri.

– Bør ringe en bjelle

Å ha tid uten barna er ikke negativt, men å ha fri fra barna som om de er en slags jobb, er rart, mener barnepsykolog Helge Holgersen ved Universitetet i Bergen.

– Da bør det ringe en bjelle.

Han sier de færreste vil legge ut på sosiale medier at de har ektefellefri og man bør være bevisst i omtale av barna.

– Det er ikke som å ha fri fra jobben. Da er det bedre å si at man er uten barn i helgen.

Psykologspesialist Ingrid Sønstebø sier at det er bra at voksne tar seg egentid, men understreker at det er viktig at vi kommuniserer til barna at vi elsker å være sammen med dem selv om vi trenger tid for seg selv.

– Jeg er mer opptatt av hvordan vi snakker med barna våre om at vi er borte fra dem, enn begrepet barnefri. Hvis man signaliserer til barna at de gleder seg til å ha fri fra dem, så er det ikke ok i det hele tatt.