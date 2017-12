– Mange starter litt på nytt når et nytt år starter. Familievernet opplever mer pågang etter jul enn etter sommerferien. Før feriene er tallene lave. Mange tenker nok at de må holde ut til over jul, sier Lena Holm Berndtsson, avdelingsdirektør for Barn og Familie i region Øst, Bufetat, til NRK.

Hun opplyser at Bufetat region Øst i snitt hadde 590 meklinger i måneden i 2016. I januar og februar lå tallene på 700.

– Det stemmer godt med vår opplevelse av at det er flere brudd etter ferier, og etter julen spesielt. Region Øst dekker 40 prosent av landet, så dette er representative tall, sier avdelingsdirektøren.

Frøydis Lilledalen er psykolog og samlivsterapeut. Foto: Ole Kaland / NRK

Frøydis Lilledalen, psykolog og samlivsterapeut, bekrefter at pågangen etter ferier er stor.

Hun tror grunnen til det er at mange par har fullt opp i hverdagen, med barn, jobb og aktiviteter. Dagene preges av mye logistikk og rutiner.

– Når vi får tid til å kjenne etter, vil det som mangler i parforholdet komme tydeligere frem. Det kan være kommunikasjonen som går i stå, og at nærheten er borte, sier hun.

Her er tipsene for å bevare forholdet i jula:

1. Legg vekk mobilen

SE PARTNEREN I ØYNENE: Når man er sliten, og «tanken er tom», er det lett å bli irritert. Rådet fra samlivsekspertene er å snakke sammen, i stedet for å gjemme seg bak telefonen. Illustrasjonsfoto. Foto: Maria Elsness / NRK

Ifølge Frøydis Lilledalen kan «den gode samtalen» være løsningen når utfordringene står i kø.

Maria Mork er partolk og foredragsholder. Foto: Altermulig

– Prøv å forstå partnerens følelser og se hvordan dere best kan gripe an situasjonen. Legg strategier for å ivareta hverandre og vis takknemlighet når kjæresten prøver å hjelpe, råder psykologen.

Partolk Maria Mork, mener par kan unngå mye gnisninger om man velger å akseptere hverandres ulikheter, og spørre «hva trenger du?» og «hva mener du?», istedet for å anta. Men skal samtalen bli god, må mobiltelefonen legges bort.

– Prøv å skape noen skjermfrie soner, der dere snakker ordentlig sammen. På denne måten kan dere forstå hverandre bedre, tipser hun.

2. Senk skuldrene

Maria Mork forteller at jula kan være krevende, også for parene som har det greit i hverdagen. Da er det ekstra tøft for parene som sliter.

– Det er mye fokus på familieidyll og selskapeligheter i sosiale medier. Kontrasten til eget liv kan bli stor. Det er lett å tro at alle har det så mye bedre, sier hun.

Husk at det er vanlig med gnisninger og konflikter, også i ferien. Alt behøver ikke være perfekt.

– Oppvasken må tas og sykdom kan inntreffe. Velg ut noen ting som er viktige og prioriter bort det som er uviktig. Gjør ditt beste for at barna får gode dager med foreldre som har det godt nok, bemerker Lilledalen.

3. Aksepter at dere er ulike

Maria Mork mener det er viktig å forstå og akseptere ulikhetene i parforholdet. Noen takler stress dårlig, trenger forutsigbarhet og alenetid. Mens andre tar ting mer som det kommer og trenger mye sosial tid.

– Det er motsetninger i forholdet, noe som gjør at det lett kan bli konflikter om blant annet oppdragerstil og grensesetting.

Hun støttes av psykolog Frøydis Lilledalen.

– For noen er juletradisjoner og familieselskaper et gode, men for andre kan det være mer komplisert. Det kan være på grunn av vanskelige relasjoner til egen eller partners familie, påpeker hun.

Ta testen: Passer dere sammen? Prøv NRKs partest!

4. Avklar forventninger

KJÆRESTETID: Sørg for å avklare forventninger før juleferien. Trenger dere kanskje en kveld med bare dere som par? Illustrasjonsfoto. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Når man så har akseptert ulikhetene, er det også lettere å være raus overfor partneren.

– Snakk sammen om hva som er viktig for at dere skal få en god juleferie, både sammen og hver for dere. Hvis behovene spriker i ulike retninger, så finn kompromisser, råder Frøydis Lilledalen.

Det kan være at den ene ønsker å være mest mulig sosial, mens den andre drømmer om lange skiturer alene i marka. Da er det viktig å gi hverandre frihet.

– Noen synes det er selskapelighetene i jula er krevende og trenger mye tid for seg selv. Mens andre elsker fest og moro. Legg en plan og gi hverandre frihet, så begge får dekket behovene sine, foreslår Maria Mork.

5. Husk at følelser forsterkes i jula

TID FOR TANKE: Uavhengig av om vi er religiøse eller ikke, innbyr ofte jula til refleksjon. Illustrasjonsfoto. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Kjenner du på savn eller lengsler i forholdet? Ifølge Frøydis Lilledalen blir mange ekstra sentimentale i høytider.

– Uavhengig av om vi er religiøse eller ikke, innbyr ofte jula til refleksjon. Mange gjør på en måte opp status, og stiller seg ved årsskiftet spørsmål som «lever jeg det livet jeg ønsket meg?»

Hvis du bærer på uinnfridde lengsler eller savn, kan dette bli ekstra merkbart i jula.

– Hvis det forholdet du lever i oppleves svært annerledes enn idealforholdet, kan dette bli sårt, tror psykologen.

Hennes råd er å legge merke til det som dukker opp av håp og drømmer i jula, men ikke bruk hele høytiden til å etterspørre dem.

– Lag deg heller et hemmelig nyttårsforsett om ønsker og drømmer for parforholdet.

6. Snakk om problemene

– Å stadig vurdere «er det egentlig oss, er dette bra nok for meg, orker jeg mer, skal jeg flytte ut» skaper avstand. Sett tvilen på pause i jula, og ta den heller frem etter ferien, råder partolk Maria Mork.

Har du slike tanker, er det lurt snakke med fagfolk om problemene.

– Du bør søke hjelp når du kjenner at dere ikke kommer dere ut av en «vond spiral». Når dere ikke kommer videre etter en konflikt. Når båndet, den usynlige tråden mellom dere, enten er for stram eller for slapp, avslutter Lena Holm Berndtsson i Bufetat.