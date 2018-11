– Lad mobilbatteriet mellom 20 og 60 prosent

– Det er en myte at man skal tømme mobilbatteriet helt ut. Det er faktisk skadelig for batteriet, Lars Christen Førisdal. Han er markedsansvarlig for mobil og PC i Komplett.

Førisdal anbefaler å holde batterinivået på mellom 20 og 60 prosent. Det vil være det beste for levetiden.

– Mobilen bør heller ikke stå lenge i laderen med fullt batteri, sier Torstein Norum Bugge i Tek.no.

De understreker at nye ladere vil passe på at mobilen stopper å lade når den er på 100 prosent, og dermed ikke «overlader» og ødelegger batteriet.

– Det aller beste for batteriet er likevel å ta den ut når mobilen har ladet til 80 prosent, sier Førisdal.

Ideelt sett bør mobilen i det daglige ligge på rundt 40 prosent batterinivå, med en jevn strømtilførsel hele dagen.

I tillegg har de andre tips til å lade trygt og effektivt:

1. Lad fra støpsel i veggen

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

Det kommer stadig nye og mer effektive trådløse ladealternativer, men de er foreløpig ikke fullt så effektive som å lade i veggen.

– Å overføre strøm trådløst tar lengre tid, så enn så lenge er vegglader det mest effektive, sier Førisdal.

Det treigeste alternativet er å lade i PC.

– USB-utgangen fra en PC leverer ikke like mye strøm, så det vil alltid ta lengre tid enn både trådløst og vegglading, sier han.

2. Slå på flymodus

Har du dårlig tid, kan et triks være å slå på flymodus. Da bruker ikke mobilen strøm unødvendig.

– I tillegg kan du lukke alle appene som er i bruk. På den måten får du enda mer ut av ladetiden, sier Norum Bugge.

3. Bruk original- og hurtiglader

Når du skal kjøpe lader, bør du kjøpe en som er CE-godkjent. I noen butikker selges produkter med falske CE-merker av typen «China Export» (merket i høyre på bildet). Foto: Camilla Veka/NRK/montasje

Å bruke originallader er både effektivt og trygt.

– Det finnes utrolig mye rart du kan få bestilt fra utlandet, men jeg vil anbefale å være litt selektiv med produkter som skal kobles til elektrisitet, sier Førisdal.

Det er viktig at laderen er CE-merket.

– Skal du bruke en annen lader enn originalladere, må du sørge for at laderen er riktig merket. Det er viktig blant annet for brannsikkerheten, sier Norum Bugge.

Han anbefaler også å sjekke om mobilleverandøren har en hurtiglader, som også er et effektivt alternativ.

– En hurtiglader lader mye raskere enn en vanlig lader. Noen typer vil klare å lade fra 0 til 80 prosent på kun en halvtime, sier Norum Bugge.

4. Lad i romtemperatur

– Temperatur spiller en stor rolle. Det verste for et batteri er å bli oppbevart fulladet i høy temperatur, sier Førisdal.

Kulde kan på den andre siden gjøre at ladingen går saktere.

– Vi ser jo at el-bilder får dårlige rekkevidde om vinteren. På samme måte lader biler saktere i kalde omgivelser, sier Norum Bugge.

5. Skaff deg en nødlader

Foto: Karoline Berge Hammersmark / NRK

For å kunne gi batteriet jevn strømtilførsel og holde det mellom 20 og 60 prosent, bør man lade ofte.

Norum Bugge anbefaler å skaffe seg en nødlader med god kapasitet for å slippe å være avhengig av støpsel.

– Det viktigste når du velger en nødlader er å finne ut hvilket behov du har. Vurder pris og vekt opp mot hvor mye kapasitet du får, sier han.