Skal du på en utenlandstur i sommer, så er det på tide å sjekke om du trenger nytt pass. Hele mai og juni er høysesong for bestilling av pass, og flere av passkontorene i de største byene i landet melder allerede om lang ventetid.

– Mitt inntrykk er at kapasiteten er sprengt i hele landet. Folk er helt fortvila, men vi gjør det vi kan for å hjelpe publikum, sier leder Heidi Vinsrud ved Felles forvaltningsenhet i Øst politidistrikt.

Har du behov for å fornye passet ditt i disse dager? Vi har samlet mye av det du trenger å vite.

Bestill time på nett

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Noen av landets politistasjoner tar ikke lenger imot drop-in-kunder for passbestilling. Du må bestille time på forhånd. Dette for å hindre timelange køene på de travleste dagene. Sjekk derfor med ditt lokale passkontor om du må bestille time eller ikke.

– Det er dessverre begrensede muligheter for drop-in, men det legges fortløpende ut avbestilte timer og timer på dager med økt kapasitet, sier kontorsjef Bekim Olomani på passkontorene i Oslo politidistrikt.

Flere av passkontorene i landet har utvidet åpningstidene om dagen på grunn av den store pågangen. Du må likevel bestille time på forhånd de fleste steder.

– Per nå har ikke vi ikke ledige ordinære timer i Råde før i begynnelsen av juli, men mot slutten av uken legges det ut ekstra timer for resten av juni. Vi tilsetter også flere vikarer i juni for å møte behovet til, sier Vinsrud til NRK.

Skal du møte opp på drop-in lønner det seg å være tidlig ute da det ofte er lang kø.

– Vi erfarer at de som er tidligst ute i drop-in køen i høysesongen står i kø allerede fra klokka 7, altså en time før dørene åpnes, sier Olomani på passkontoret i Oslo.

Midlertidig pass

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Midlertidig pass kan gis til personer som trenger pass, og hvor det ikke er mulig å vente på utstedelse av vanlig pass.

– Husk at du må ha med dokumentasjon på bestilt reise for å få nødpass. Nød er faktisk nød, sier Vinsrud i Øst politidistrikt.

Nødpass kan kun benyttes til én reise, og koster like mye som vanlig pass, 450 kroner for voksne og 270 kroner for barn. Nødpasset må leveres inn til politiet med én gang etter at du kommer tilbake til Norge.

Det er verdt å merke seg at det er flere land som ikke aksepterer nødpass, heller ikke om du kun skal være der i transitt. USA er ett av landene du ikke kan reise til med nødpass i dag.

– Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass, sier Bekim Olomani i Oslo politidistrikt.

Vanligvis får du ikke midlertidig pass hvis du i løpet av de siste fem årene har fått midlertidig pass to ganger. Det samme gjelder hvis du tidligere har mistet midlertidig pass eller latt være å levere det etter at du kom hjem.

Reise med barn? Dette må du vite

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet for å gi sitt samtykke til passutstedelsen. Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Foresatte må ha med gyldig legitimasjon.

Hvis kun den ene foresatte møter og det er delt foreldreansvar må foresatt som ikke møter samtykke ved fullmakt. Gyldig legitimasjon fremvises også for foresatt som ikke møter, hvis det skal være kopi av legitimasjon så må denne kopien være attestert.

Passfoto

Passkontorene har biometrikiosker som tar bildet som skal benyttes i passet. I noen tilfeller er det likevel nødvendig å ta med eget passbilde.

Dette gjelder særlig for barn under 3 år og sterkt funksjonshemmede personer.

Leveringstid for pass

På grunn av stor pågang ved passkontorene i sommersesongen, kan leveringstiden være lenger enn garantitiden på 10 arbeidsdager.

Heidi Vinsrud ved Felles forvaltningsenhet i Øst politidistrikt. Foto: Kathrine Brønn / NRK

Når du søker om pass, må du si selv ifra om du ønsker å få passet sendt hjem til deg eller om du vil hente det hos politiet. Hvis passet blir borte i posten, må du selv melde fra til politiet slik at dette registreres i det sentrale passregisteret for å hindre misbruk. Du har krav på nytt gebyrfritt pass.

– Vi anbefaler at du setter en lapp med navnet til barna dine på postkassen dersom du har bestilt pass til dem, og de ikke allerede står på postkassen. Alternativt kan du hente passet på passkontoret, sier Vinsrud i Øst politidistrikt.

Ta med pass på alle utenlandsreiser

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Selv om norske borgere ikke er underlagt passplikt ved grensepasseringer innen Schengen-området, skjer det av og til kontroller av reisedokumenter og identifikasjonspapirer.

Grensekontroll kan bli innført på kort varsel. Derfor er det anbefalt at du tar med deg pass på alle utenlandsreiser.

– I utgangspunktet er det passfrihet i Norden for norske statsborgere, likevel er pass den beste formen for identifikasjon norske statsborgere har. Det lønner seg derfor alltid å ha med gyldig pass på reise. Enkelte reiseselskaper godtar kun pass som ID for norske statsborgere, avslutter Bekim Olomani i Oslo politidistrikt.

Søk pass utenom høysesong

For årets sommerferie er det allerede nestenfor for seint. Men trenger du nytt pass til neste sommer, kan det være lurt å tenke på dette tidlig. Politiet oppfordrer alle om å bruke hele året for å søke pass. Fra september til januar er det langt mindre pågang og dermed kortere behandlingstid.

Enkelte land krever også seks måneders gyldighet på passet etter hjemreise, dette gjelder blant annet Arabiske Emiratene og Tyrkia.