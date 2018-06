– Jeg var hos gynekologen før jul, og kom på at jeg samtidig kunne ta en celleprøve. Siden jeg bare var 24 år, tenkte jeg at det egentlig ikke var nødvendig, men spurte legen allikevel, sier hun.

Det viste seg at Renate hadde alvorlig celleforandringer. Hun ble innkalt til biopsi.

– Jeg fikk påvist alvorlige celleforandringer, såkalt grad tre. Jeg fikk sjokk, jeg forventet absolutt ikke det resultatet. Jeg trodde jeg hadde fått kreft og at jeg ikke kunne få barn.

Renate måtte operere bort en liten bit av livmorhalsen.

– Denne operasjonen kan vanskeliggjøre svangerskapet hvis jeg blir gravid. Det er en liten økt risiko for spontanabort og for tidlig fødsel. Jeg er veldig glad for at jeg sjekket meg. Jeg tenkte at det ikke kunne skje meg, men det kan skje alle.

– Tar tid før det utvikles kreft

I vinter tok Renate den siste av tre HPV-vaksiner, dette kan forhindre at hun får nye infeksjoner og celleforandringer.

Siden 2016 har kvinner født etter 1991 fått tilbud om gratis HPV-vaksine, noe mange har benyttet seg av. Nå nærmer det seg slutten av dette tilbudet, og vaksinasjon må starte senest i desember 2018 for å få den gratis.

– Livmorhalskreft rammer kvinner i alle aldre, men er heldigvis veldig sjelden for kvinner under 25 år. Det tar normalt lang tid fra celleforandringer oppstår til det utvikles kreft, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Kvinner under 25 år er ofte smittet med HPV, og kan ha både lette og alvorlige celleforandringer. Disse går som regel over av seg selv.

– Men har kvinner symptomer på livmorhalskreft eller noe annet som er galt i underlivet, bør de be om en gynekologisk undersøkelse, enten de er under eller over 25 år. Vi mener flere kvinner bør oppsøke lege for å ta celleprøve for å unngå livmorhalskreft, sier Ryel.

– Kan gjøre mer skade enn nytte

Gynekolog Ameli Tropé har tatt doktorgrad om HPV-virus. Hun forteller at hele 90 prosent av HPV-infeksjoner går tilbake av seg selv. Foto: Kreftregisteret

– Det er viktig å oppdage at man har alvorlige celleforandringer. Samtidig er det viktig å understreke at du oftest ikke er syk, selv om du har viruset og alvorlige celleforandringer, forteller Ameli Tropé, leder av screeningprogrammet i Kreftregisteret.

Grunnen til at det ikke tas rutinemessige celleprøver av jenter under 25 år, er at det er veldig vanlig at både HPV-infeksjoner og alvorlige celleforandringer går tilbake av seg selv. Det tar oftest mer enn ti år før det går fra infeksjon til kreft.

– Forskning viser at screening av jenter under 25 år kan gjøre mer skade enn nytte, for ved behandling fjernes det en liten bit av livmorhalsen. Da øker risikoen noe for spontanabort og for tidlig fødsel.

Etter fylte 25 er målet å oppdage celleforandringer som kroppen ikke har klart å kvitte seg med.

– Dette er viktig, siden en tredjedel kan utvikle seg til kreft hvis det ikke behandles. Men 25 år er ikke «hogget i stein», dette vurderes kontinuerlig av programmet, understreker Tropé.