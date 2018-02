– Apper og spill som lastes ned på mobiltelefonen kan virke veldig uskyldige, men i virkeligheten har de blitt en lekeplass for overgripere. Lokkemannen har flyttet inn på barnerommet gjennom mobiltelefonen, sier Kari-Janne Lid, seksjonsleder for alvorlige seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt til NRK.

– Overgriperne er der barn er. Det som er populært blant apper og spill for barn er også populært blant overgripere. De er på hvilken som helst sosial plattform som barn bruker, sier hun.

Seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år har økt med nesten 20 prosent fra i fjor.

Det er grunn til å tro at økningen skyldes både avdekking av mørketall og en reell økning. Økningen i antall anmeldelser skyldes i all hovedsak saker der gjerningsmenn når mange ofre gjennom internett og det er ofte mange fornærmede i hver sak, ifølge Politidirektoratets rapport «Anmeldt kriminalitet og straffebehandling».

Se mer om denne saken på Forbrukerinspektørene i kveld klokken 1945.

Seksjonsleder i Oslo politidistrikt, Kari-Janne Lid, advarer mot at populære spill har blitt en arena for nettovergripere. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Skremmende tall

På grunn av store mørketall er det vanskelig å finne ut hvor stort omfanget egentlig er. Derfor la NRK ut spørsmål om uønsket seksuelle opplevelser på nett gjennom SvarOmeter-appen på NRK Super. Over 18000 barn svarte på undersøkelsen.

Nesten 1500 av barna sier at de har åpen profil på apper og spill. Over 6000 barn sier de har blitt venn med noen de ikke kjenner på nett og nesten halvparten chatter med fremmede. Over 1000 barn sier at de er blitt bedt om å sende nakenbilder eller video av deg selv, nesten 1800 har mottatt nakenbilder og over 500 barn har sendt nakenbilder av seg selv.

Antonio, Maria, Tuva og Sunniva fra Huseby barneskole i Oslo ble overrasket da de fikk vite at de hadde chattet med en person som ikke var ekte. Foto: Janne Seime Siler / NRK

Til et eksperiment på Huseby skole fikk NRK hjelp av etisk hacker, Ludwig Sandell, til å etablere to falske profiler på nett for å komme i kontakt med 7.-klassingene på skolen.

Sandell laget en gutteprofil som het Even og en jenteprofil som het Celine, som begge fikk forskjellige karakteristikker og interesser for å gjøre dem så troverdige som mulig.

NRK og Ludwig Sandell informerte om at de skulle holde et foredrag for klassen om nettvett. To døgn før foredraget begynte Ludwig å ta kontakt med elevene gjennom de falske profilene.

– Det som kanskje var mest overraskende var at vi måtte stenge vår falske profil, Even på 12 år, ganske umiddelbart. Årsaken var ekstremt stor pågang av voksne menn som ønsket å bytte bilder mot snus, penger, røyk osv. Det tok bare 30 minutter etter at profilene var opprettet før forespørslene begynte å tikke inn, forteller Sandell.

Det gikk bedre med Celine-profilen. Celine skulle bli 13 år i mars og hadde en liten hund som het Chico. Hun var interessert i hest, dans og håndball. Hun skulle flytte fra Fredrikstad til Oslo og begynne på Huseby skole.

Celine fikk veldig mange venner i de forskjellige klassene. Det var flere lange chatter mellom elevene og Celine, bilder som gikk frem og tilbake og invitasjoner om å treffes. Det var ingen som reagerte på at Celine skulle flytte og begynne på skolen. Celine klarte å etablere ganske god tillit mellom seg og dem hun chattet med.

Ludwig Sandell er etisk hacker og nettvett-ekspert i Dignatio, og har hjulpet NRK med undersøkelsen om nettovergrep. Foto: Janne Seime Siler / NRK

– Hadde jeg dratt chatten enda litt lenger så hadde jeg fått til å møte disse barna. Det var flere som ville møte den «nye jenta som skulle begynne på skolen», sier Sandell.

Tatt på senga

– Barna fra klassen var veldig overrasket over at Celine ikke var en ekte person. Det var ingen som hadde hatt mistanke om at dette var falske profiler. Dette er nok et typisk eksempel for barn og unge i dag, sier han.

Kripos advarer mot de appene som innehar chattefunksjon der hvem som helst kan begynne å kommunisere med barnet ditt online. Eksperimentet på Huseby skole viste at barn er ofte ukritiske til hvem de legger til som venner, så det er dessverre ikke alltid nok at barna har lukket profil.

– På åpne chatteplattformer virker kommunikasjonen veldig uskyldig. Men overgriper ønsker å flytte kommunikasjonen over til en kommunikasjonsplattform som har direkte chattefunksjon for å fortsette kommunikasjonen der. De ønsker å ha barna for seg selv, sier Emil H. Kofoed, politioverbetjent i seksualforbrytelser i Kripos til NRK.

Kripos har sett eksempler på at overgripere bruker store deler av døgnet til å få kontakt med barn. Mange er profesjonelle og har gjort dette over flere år.

– De vet akkurat hva som skal til for å manipulere barn til å gjøre det de vil. Når de blir venner med dem, gir de dem komplimenter og får dem til å stole på dem. Etter at har fått tillit av barna vil de prøve å få dem til å sende nakenbilder av seg selv.

Kripos har gjentatte ganger sett at overgriperen truer med å legge nakenbildene online hvis barna ikke sender grovere bilder.

– Overgriperen få dem til å begå alvorlige seksuelle handlinger med seg selv. I mange tilfeller ser politiet grove voldtekter som resultat, sier Kofoed.

Politioverbetjent Emil Kofoed i Kripos forteller om hvordan overgriperne prøver å isolere ofrene i lukkede chattekanaler. Foto: Peder Bergholt / NRK

Over 5000 tips

Kripos fikk inn i overkant 5000 tips om uønsket chat med barn fra forskjellige tjenestetilbydere som spill og apper i 2017. Det er en dobling siden 2016. Tipsene kommer hovedsakelig fra appene selv.

De opplever at appene har fått bedre varslingssystemer som plukker opp uønsket kommunikasjon med barn. Tjenestetilbyderne tipser politiet om IP-adresser og chatlogger knyttet til mistenksomme brukere. Men det lages nye apper og spill for barn hele tiden. Politiet er avhengig av at tjenestetilbyderne har gode metoder for å avdekke nettovergrep.

Kripos opplever at mange barn ikke forteller hva de har blitt utsatt for, og mørketallene antas å være store​​​​​​.

– Kripos har et godt samarbeid med de største aktørene som utvikler apper og spill. Disse jobber hardt for å hindre at deres tjenester blir misbrukt til seksuell utnyttelse av barn, men det finnes uendelig mange andre applikasjoner og tjenester som man kanskje hører mindre fra, sier Emil Kofoed.

Kripos ønsker ikke å gå ut med hvem som er mindre flinke til å rapportere til politiet.

Mener de har gode systemer

NRK har tatt kontakt med 21 av de største og mest populære utviklerne av apper og spill for barn og unge i Norge som har en chattefunksjon. De som har svart oss mener at de har gode systemer for å fange opp seksualisert chat og bildedeling.

MovieStarPlanet og Snapchat er blant de mest populære appene NRK har kontaktet.

MovieStarPlanet, ved sikkerhetssjef Vernon Jones, svarer at de bruker en kombinasjon av automatiserte varslingssystemer og filtre for å blokkere upassende språk.

I tillegg har de egne moderatorer som siler upassende ord og aktivitet. Hvis et sikkerhetsteam har vurdert at et barn kan være i fare for betydelig skade, kontaktes Kripos i Oslo.

MovieStarPlanet er en populær app, som hvert år varsler om en rekke overgrepsforsøk. Foto: Stephan Reis / NRK

Snapchat sier at de proaktivt rapporterer bilder av seksuelt misbruk til rettshåndhevelse via NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children). NCMEC er et ikke-statlig organ som kommuniserer med andre relevante byråer som Kripos i Norge.

Snapchat har også en aldersgrense i sine brukervilkår. De skriver til NRK at ingen under 13 har lov til å opprette en konto eller bruke tjenestene. Hvis vi blir klar over at en bruker er under 13 år, avslutter vi brukerens konto.

Nye aldersregler underveis

Selv om både Snapchat og Instagram skriver at du må være 13 år for å lage deg en konto, har det aldri vært norske regler for dette. Men nå kommer endringene.

I mai 2018 kommer en egen lov som handler om aldersgrenser på sosiale medier. Det blir det 13 års aldersgrense for å opprette profiler på sosiale medier uten foresattes samtykke.

Har du behov for å snakke med noen om nettovergrep?

Ta kontakt med politiet på telefon: 02800

Alarmtelefonen: 116111