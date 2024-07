Saken oppsummert Andrine Hanssen-Seppola, leder i Senterungdommen, mener kvener/norskfinner bør bli anerkjent som urfolk i Norge.

Hun ønsker en grundig utredning rundt kvenenes status og mener de har historisk tilknytning til Nord-Norge som kvalifiserer dem til urfolksstatus.

I dag har kvenene status som en av Norges nasjonale minoriteter, men Hanssen-Seppola mener rettighetene som følger med denne statusen ikke er sterke nok.

Professor i internasjonal historie, Hanne Hagvedt Vik, mener kvenene er nær nok til at dette er fornuftig å vurdere ordentlig.

Den største kvenorganisasjonen i Norge, Norske kveners forbund, vil ikke ta stilling til urfolkstatusen ennå.



– Det er på tide at vi tar opp diskusjonen rundt kvenenes urfolksstatus, sier Andrine Hanssen-Seppola (21).

Hun er leder i Senterungdommen og mener at folkegruppen kvenene/norskfinnene bør be om anerkjennelse som urfolk.

Derfor ønsker hun at spørsmålet nå blir grundig utredet av politikerne og de kvenske organisasjonene.

– Jeg mener at kvenene møter kriteriene for å bli urfolk sier ungdomslederen til NRK.

– Men for å få gjennomslag må vi først kreve en ordentlig utredning om urfolksstatusen og sette i gang en prosess rundt det.

Har vært bosatt her lenge

Hanssen-Seppola er selv stolt kven. Hun ble valgt som leder av Senterungdommen i 2022 og har siden løftet det kvenske inn i politikken gjennom sitt arbeid.

En grundig utredning om hvorvidt kvener/norskfinner skal gis urfolksstatus har vært en av hennes og ungdomspartiets kampsaker.

NRK forklarer Hvem er kvener/norskfinner? Hvem er kvener/norskfinner? Hvem er kvener/norskfinner? Kvenene/norskfinnene er folk av kvensk/finsk ætt i Norge.

I dag er folkegruppen offisielt anerkjent som én av Norges nasjonale minoriteter.

Minoriteten omtaler seg selv som kvener og norskfinner. For å synliggjøre at det er én nasjonal minoritet, har det blitt vedtatt at gruppen omtales som kvener/norskfinner. Kilde: Store Norske Leksikon Hvem er kvener/norskfinner? Hvem er kvener/norskfinner Folkegruppen har levd på Nordkalotten i uminnelige tider. Begynnelsen på de kvenske/norskfinske bosettingene i Norge er ukjent, men fra 1500-tallet har de blitt registret i skriftlige kilder.

På begynnelsen av 1700-tallet innvandret store grupper til Finnmark fra Tornedalen i Nord-Sverige, og disse menneskene ble også kalt "kvener". Kilde: Store Norske Leksikon Hvem er kvener/norskfinner? Tida fra rundt 1830 er kalt den andre fasen i den finske utvandringen til Nord-Norge. Disse menneskene ble også registret som "kvener"

På slutten av 1800-tallet utgjorde kvenene åtte prosent av befolkningen i Troms og hele 25 prosent av befolkningen i Finnmarlk.

I enkelte lokalsamfunn var imidlertid andelen kvener betydelig høyere. Hvem er kvener/norskfinner? Folk som ble kalt kvener, etablerte seg i noen av de beste landbruksområdene i den indre delen av Finnmark og langs fjordene i Nord-Troms og Finnmark.

De kombinerte landbruk med fjordfiske, og laksfiske i elvene.

Enkelte steder kom kvenene også i konflikt med næringsinteressene til den samiske befolkningen. Kilde: Store Norske Leksikon Hvem er kvener/norskfinner? Fornorsking I andre halvdel av 1800-tallet satte norske myndigheter inn en aktiv fornorskingspolitikk overfor samer og kvener.

Fornorskingspolitikken førte blant annet til forbud mot å bruke kvensk/finsk språk i skolen og kirken. Hvem er kvener/norskfinner? Kvener/norskfinner i dag Det foreligger ingen offisiell statistikk over hvor mange som regner seg som kvener eller norskfinner i dag.

I offentlige dokumenter brukes ofte 10 000-15 000, men kvenske organisasjoner har i noen tilfeller brukt 30 000-50 000.

Det finnes om lag 2000-8000 personer som snakker kvensk/finsk i dag, avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn. Kilde: Store Norske Leksikon

– Vi er nå i en tid hvor minoritetspolitikken for de neste ti årene kommer til å bli formet i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

– Derfor mener jeg det er nødvendig å løfte diskusjonen nå. Det dreier seg om hvordan vi skal forme fremtiden for min generasjons kvener, og dem som kommer etter oss.

Senterungdommen Etterlyser konkrete politiske tiltak i partiprogrammet – vil styrke kvenenes/norskfinnenes posisjon i samfunnet.

Andrine Hanssen-Seppolas kvenske røtter kommer fra Skibotn i Nord-Troms. Hun har besteforeldre fra den velkjente Seppolafamilien. Foto: Tomi Vaara / NRK

I dag har kvenene/norskfinnene status som én av Norges nasjonale minoriteter. Med denne statusen følger det visse rettigheter.

Hanssen-Seppola mener at disse rettighetene ikke er kraftfulle nok med tanke på de truslene folkegruppens språk og kultur står overfor.

Alle kvenske/norskfinske elever får for eksempel ikke mulighet til å lære seg kvensk eller finks i grunnskolen.

– Kvenene har behov for en tettere oppfølging som man får gjennom urfolksstatus. Ellers blir ikke situasjonen vår bedre fort nok.

NRK forklarer Hva er en nasjonal minoritet? Hva er en nasjonal minoritet? For at en minoritet skal få status som en nasjonal minoritet er det vanlig å vektlegge at den etniske, religiøse eller språklige gruppen har hatt en langvarig tilknytning til det aktuelle landet

Det er ingen klar definisjon på hva langvarig vil si, men det er som regel minst hundre år Hva er en nasjonal minoritet? I Norge har vi fem nasjonale minoriteter: kvener/norskfinner, skogfinner, jøder, rom og romanifolk

Dette er folkegrupper som har hatt tilknytning til Norge i flere hundre år, og som lenge har blitt behandlet som noe fremmed av det norske storsamfunnet Hva er en nasjonal minoritet? Samene kunne også vært definert som en nasjonal minoritet i Norge, men samene har heller valgt å beholde sin status som urfolk

Dette gir samene enda sterkere rettighetsvern, blant annet gjennom ILO-konvensjon nr. 169

Det er imidlertid ikke et argument i seg selv for en urfolksstatus, understreker ungdomspartilederen.

Det er folkegruppens historiske tilknytning til Nord-Norge som kvalifiserer dem til å bli anerkjent som urfolk sammen med samene, mener hun.

– Vi er nevnt i det eldste historiske verket som sier noe om Norge. Vi har bodd her lenge og har satt spor etter oss.

Foto: Tomi Vaara

Hva er urfolk?

En historisk tilknytning til et bestemt geografisk område som folkegruppen eksempelvis har mistet på grunn av kolonisering, er ett av kriteriene for å bli anerkjent som urfolk.

Det forteller Jukka Nyyssönen, forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning, når NRK ber ham om å forklare generelt hva som kan definere en folkegruppe som urfolk.

– Men det finnes ingen generelle, faste kriterier som gjelder overalt, sier forskeren på telefonen.

Jukka Nyyssönen er forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Han har jobbet med samisk historie over 20 år. Foto: Sara Langvik Berge / NIKU

Grunnen til dette er at situasjonene kan være forskjellige fra land til land.

Derfor har forskjellige organisasjoner kommet med forskjellige betoninger over elementer som inngår i en urfolksdefinisjon, forteller Nyyssönen.

– Men det finnes noen kjennetegn som går igjen i de forskjellige betoningene.

Felles kjennetegn for å være urfolk Det finnes ingen internasjonal anerkjent, klar definisjon på hva urfolk er. Men det er enighet om en del kjennetegn. Et urfolk er en folkegruppe som har hatt tilknytning til et bestemt geografisk område lenge før nåværende statsgrenser ble etablert. Betegnelsen urfolk er derfor tett knyttet til de folkegrupper som har mistet sine landområder, eller fått begrensede rettigheter, som en konsekvens av kolonisering. Andre typiske kjennetegn for urfolk er at: de er marginaliserte i storsamfunnet de er en del av;

de har en egenartet kultur, ofte nært knyttet til naturen og naturens ressurser

de skiller seg sosialt, kulturelt og/eller språklig fra den dominerende befolkningen. Kilde: FN -sambandet.

Om kvenene/norskfinnene fyller kravene i urfolksdefinisjonen, tar ikke Nyyssönen stilling til.

Det gjør heller ikke Hanne Hagvedt Vik, professor i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo, men hun mener at det er rimelig at dette utredes.

Hun har blant annet jobbet lenge med internasjonale urfolksrettigheter.

– Jeg tenker at det i hvert fall er et spørsmål som det er grunn til å gå inn i, sier hun.

Hanne Hagvedt Vik, professor i internasjonal historie ved Universitetet i Oslo, har blant annet arbeidet med internasjonale urfolksrettigheter og internasjonal bistand. Foto: Ellen Evju Jahr / UiO

Ifølge henne har det aldri blitt ordentlig vurdert om kvenene/norskfinnene oppfyller kriteriene for å bli urfolk.

Da Norge anerkjente samene som urfolk på 1980-tallet, var det rett og slett ikke aktuelt å tenke på kvenene, forteller professoren.

Derfor mener hun at Hanssen-Seppola sitt forslag om en utredning ikke er urimelig. Status som nasjonal minoritet eller urfolk er ikke endelige, lukkede kategorier, sier hun.

– Jeg tenker at kvenene er nær nok til at dette er fornuftig å vurdere ordentlig.

NRK forklarer Hvorfor er samer urfolk? Hvorfor er samer urfolk? Samer er urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland Hvorfor er samer urfolk? Konflikten om Alta–Kautokeino-vassdraget førte til offisiell anerkjennelse av samene som Norges urfolk

Denne politisk konflikten varte fra rundt 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Indre Finnmark. Saken fikk stor betydning for utviklinga av norsk samepolitikk

I dag står det i Grunnloven at samer er urfolk i Norge Hvorfor er samer urfolk? Det finnes ingen generell, internasjonalt akseptert definisjon av begrepet urfolk, men det er enighet om en del kjennetegn

NIM skriver at urfolk er folk som ofte har en særlig tilknytning til sine tradisjonelle landområder, gjerne fra før statens grenser ble laget, og som ikke er det dominerende folket i den staten de er en del av Hvorfor er samer urfolk? ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, definerer urfolk på følgende måte: ”Folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet hører til da erobring eller kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble fastlagt, og som - uansett deres rettslige stilling - har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.” Hvorfor er samer urfolk? En misforståelse som av og til dukker opp i debatten om samenes rettigheter er at betegnelsen ”urfolk” betyr at samene må ha vært de første menneskene på stedet. Dette er ikke riktig

Det sentrale er at samene har en tilknytning til et bestemt område fra før de nåværende statsgrenser ble etablert i det aktuelle området Hvorfor er samer urfolk? Det som skiller urfolk fra de nasjonale minoritetene, og urfolkskonvensjonen fra de øvrige konvensjonene som beskytter minoritetene, er i hovedsak urfolks tilknytning til deres tradisjonelle landområder

Mener kvenenes situasjon må bedres

Den største kvenorganisasjonen i Norge, Norske kveners forbund, mener spørsmålet om urfolksstatus kommer opp fordi myndighetene ikke har fulgt opp kvenenes rettigheter.

– En gjennomgripende endring i kvenenes situasjon må komme. I store spørsmål må man likevel bevege seg med omtanke, sier lederen Kristin Mellem.

Ifølge Kristin Mellem, leder for Norske kveners forbund – Ruijan kvääniliitto, sier at spørsmålet om urfolksstatusen må ordentlig diskuteres i organisasjonen. Foto: Peter Reppen-Gjelseth / NRK

Hun er ikke overrasket over at spørsmålet om statusen nå blir tatt opp.

– Det vi ser er utålmodighet over at det kvenske ikke er bedre ivaretatt.

Det er nemlig ikke bare Hanssen-Seppola som mener at kvenene/norskfinnene bør be om anerkjennelse som urfolk.

I en uoffisiell meningsmåling, som ble gjennomført på den største kvenske Facebook-gruppen, mener 70 prosent av 242 besvarende at kvenene bør går for statusen.

Bør kvenene ber om anerkjennelse som urfolk? Ja Nei Usikker Vis resultat

Kvenlederen mener at det er misforståelse at statusen som nasjonal minoritet ikke gir kraftfulle rettigheter for folkegruppen.

Problemet er at staten ikke følger opp forpliktelsene som allerede finnes. Det blir også påpekt i kommisjonsrapporten, sier Mellem.

– Om Norge hadde innfridd forpliktelsene, så hadde det kvenske språket og kulturen vært i en helt annen situasjon. Det vil tjene alle å heller tenke likeverd enn å sette opp skiller mellom folk.

Hun sier at forbundet skal delta på diskusjonen rundt statusen når tiden er moden for det.

– Da tar forbundet naturlig lederrollen i diskusjonen.

– Flåsete å si nei

Andrine Hanssen-Seppola mener at ingen egentlig kan si blankt nei til spørsmålet om urfolksstatusen før utredningen.

Akkurat nå vet vi altfor lite om kvenenes historie og tilknytning til Nord-Norge, og derfor må vi få en grundig utredning på plass, sier ungdomspartilederen.

– Utredningen er noe alle skulle være for. Det er vanskelig å argumentere mot noe når man ikke har alle fakta på bordet.

Senterungdomsleder Andrine Hanssen-Seppola håper at hele kvenbevegelsen går sammen for urfolksstatusen. Foto: Tomi Vaara / NRK

Derfor håper ungdomslederen at flere nå krever en utredning slik at prosessen kan settes i gang.

– Det er tid for å ta diskusjonen om urfolksstatus. Vi må finne ut mer om vår historie fordi det også skal forme fremtiden vår – og hva slags posisjon vi skal ha i samfunnet.