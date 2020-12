For andre året skal den kvenske nyttårstalen sendes i beste sendetid nyttårsaften kl. 1800 på NRK2. Etter at den kvenske avisen Ruijan Kaiku tidligere produserte talen, overtok NRK i fjor.

Det er leder av den største kvenske/norskfinske foreningen, Norske kveners forbund/Ruijan Kvääniliitto, som har fått oppgaven å holde nyttårstalen på vegne av det kvenske og norskfinske folket. Kai Petter Johansen overtok som leder på forsommeren.

– Det er kanskje den anledningen i året at kvener – som et folk – best kan se og kjenne at vi faktisk er en viktig del av det norske samfunnet. Jeg tror det virker samlende for kvenene, og det er en unik anledning til å gjøre kvensk språk synlig og kjent for alle, sier Johansen.

Ny innspilling av Hyvän illan

Det er første gang den nye lederen i NKF skal holde talen, og han har valgt å gjøre det på kvensk. Og det til tross for at det er et språk han ikke snakker i utgangspunktet.

Vokal Nord Foto: Øivind Arvola / Øivind Arvola

Nytt av året er at NRK har fått gjort opptak av det mange nærmest betrakter som den kvenske nasjonalsangen, Hyvän illan. Opptakene er gjort i forbindelse med en konsert sangkoret Vokal Nord, et av Norges fremste vokalensembler, holdt før jul.

I fjor var Hilja Huru leder, også hun valgte å holde talen på kvensk. Hun sa da at det var viktig for henne. – Det hadde ikke blitt det samme å holde talen på norsk, sa hun til NRK Kvensk.

Opptakene av talen blei gjort tidligere i desember og Johansen er fornøyd med egen innsats.

NRK satte også i år inn godt med ressurser i produksjon av nyttårstalen på kvensk, her er produksjonsteamet sammen med Katriina Pedersen som er Kai Petter Johansens læremester i kvensk. Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen

– Jeg syns faktisk det gikk ganske greit å holde talen på kvensk. Det gjorde jo at jeg fikk øvd på kvensk i forkant, og det var en positiv opplevelse alt i alt. Jeg skulle gjerne fått øvd mer, men fikk ikke tid til det i år på grunn av mange andre ting som pågikk samtidig, sier han.

Du kan altså se talen på NRK2 kl.1800 i dag nyttårsaften.