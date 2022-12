– Jeg er sikker på at det er denne kulturelle ballasten som gjenspeiles i at kvener fortsatt i dag klarer å utrette så mye med små midler, sier han.

Selv om pengepotten ikke øker sammen med det kvenske miljøet er det allikevel mye som er gjort for den kvenske saken også i år.

– 2022 var full av små og store kvenske seiere. Kristin Vollstad kunne vifte med kvenflagget fra seierspallen under EM i kickboksing. Ingeborg Arvola fikk Brageprisen for hennes roman «Kniven i ilden». Og Kvääniteatteri klarte med enkle midler å rigge scener som trakk fulle saler på sin premiereturne, trekker Kai Petter Johansen fram i nyttårstalen.

Men med synligheten følger det ikke bare godt.

– Det kvenske blir stadig mer synlig. Paradokset med å bli mer synlig er at man også er mer utsatt for hets, sier han.

Han trekker fram at de negative holdningene mange holder mot det kvenske stammer fra mangel på kunnskap.

– I en nasjonal undersøkelse om holdninger til nasjonale minoriteter, fikk vi vite at de fleste i Norge aldri har lært om kvener, sier han.

Lederen mener kvenene må holde på eventyrlysten inn i det nye året, som med Leonhard Seppala og hans verdenskjente hundekjøring i Alaska, for å åpne for nye opplevelser. Men også å se etter nye muligheter, selv om verden står med mange bekymringer for øyeblikket.

Kvensk nyttårstale ble sendt på NRK1 nyttårsaften kl. 1800 og kan også ses i NRKs TV-spiller.