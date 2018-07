Finske Lea reiste på chartertur til Nord-Norge for å finne kvener

Det var mange på 1700-1800-tallet som dro fra Nord-Finland til Nord-Norge. Hungersnød, mangelen på gårder og eventyrlyst førte folk til Ishavet og havets sølv der.

Lea Heikkilä dro til Tromsø når hun oppdaget at et lokalt reiseselskap «Travel Kemijärvi» arrangerte tur til «Kvenenes land». Lea hadde tenkt på reisen til Norge over flere år, og nå slo hun sporenstreks til. Det ble buss fra Övertorneå til Tromsø og hurtigruta videre til Kirkenes.

– Hvordan startet din interesse for kvener?

– Min mor døde for cirka 20 år siden og hun hadde fått tilsendt både postkort og bilder fra våre kvenske slektninger fra Troms. Jeg husker at vi fikk se på dem av og til. Vi visste ikke så mye om deres liv i Norge, og først nå når jeg er godt voksen, kom nysgjerrigheten tilbake med full styrke, sier Heikkilä.

– Har du noen navn som du kan lete etter?

– Muligens, men navnene på postkortene og bildene er litt uklare og fremmede, så det er vanskelig å tyde dem, de har ligget på loftet i titalls år. Min mors jentenavn var Vikeväinen, og kanskje jeg skal begynne med det. Jeg må innrømme at det kanskje ikke er så store sjanser for å finne noe med så lite informasjon om de som reiste, men jeg skal gjøre et forsøk.

Ishavet lokker Lea Heikkilä. Polaria i Tromsø ga en arktisk gavepakke med fantastiske filmer, nordnorsk sjøliv i akvarium og "isbjørn". Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

En minibuss med kvener fra Norge

For et par år siden hadde familien et slektstreff i Finland og til alles store overraskelse kom det en minibuss fra Norge, fullpakket med kvenske slektninger. Det ble en uforglemmelig møte selv om de norske gjestene ikke kunne finsk.

– Ingen av de kunne finsk lenger, men vi klarte oss sånn noenlunde på svensk. Og alt ble så overveldende at vi glømte å skrive opp telefonnummer og sånt. De norske navnene var litt uvante for oss også. Men jeg vet at vi har en del slektninger i Nord-Norge og jeg skal prøve å finne dem, sier Lea bestemt.

– Hvorfor tror du folk dro til Nord-Norge?

– Det var sikkert mange grunner, men min bestefar dro i sin tid først til Amerika. Kanskje fant han ikke gull der. Kanskje han drømte om å finne lykken i Norge i stedet, hvem vet.

«Travel Kemijärvi» ser nordover

Päivi Kostamo er daglig leder for reiseselskapet "Travel Kemijärvi". Hun skreddersyr reiser til nordlige områder, og interessen om kvenene i Nord-Norge øker stadig. Foto: Anne Mari Rahkonen Berg

Päivi Kostamo har jobbet som reiseleder i utallige steder i Europa, men i den siste tiden har de reisende vist stadig økende interesse for nordlige områder. Derfor har Kostamo satset mer og mer på turer til Nord-Norge, Nord-Sverige og Kolahalvøya. Mange her i Nord-Finland dro i sin tid til Ishavet, og folk er veldig nysgjerrige på hvordan kvenenes liv har artet seg der. Og noen har et sterkt ønske å finne sine slektninger og bli kjent med «Kvenenes land», sier Kostamo.

– Dere kom fra Finland med buss, og fortsetter reisen med hurtigruta fra Tromsø. Du har mange samarbeidspartnere på turene dine?

Finske turister på vei mot nordnorske opplevelser. Bussjåfør Mikko Kanerva fra Möllärin Linjat kjenner Nord-Norge som sine egne lommer. Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

– Ja, det er viktig med tett samarbeid og derfor velger jeg gjerne kjente og pålitelige løsninger. Alt må fungere knirkefritt. Vårt lokale busselskap som jeg har samarbeidet med i flere tiår, er alltid med på mine ideer og går som en klokke, ler Kostamo. Möllärin Linjat kjører også jevnlig franske, tyske, kinesiske og thailandske grupper til Nord-Norge. Vi er også veldig fornøyd med servicenivået på Hurtigruten, sier Kostamo.

Norsk natur overgår alt

Kontrasten mellom de dype finske skogene og norsk kystlandskap er enorme. Lea Heikkilä er fullstendig bergtatt av det hun har sett av Nord-Norge på bussturen fra Kilpisjärvi til Tromsø.

Å reise med hurtigruta fra Tromsø til Kirkenes er vår store, store drøm, sier Lea og Markku Heikkilä. Foto: Päivi Kostamo

– Denne turen slår Paris, London og Roma ned til støvlene! Det er som en drøm å være her. Fjordene og fjellene tar aldri slutt! Det er overveldende å reise gjennom nordnorsk landskap. Jeg er fryktelig spent på turen med hurtigruten, og veldig glad at jeg fikk muligheten til å gjennomføre denne reisen, sier Heikkilä.