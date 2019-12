– Nå kan julen bare komme

De finskættede tok med seg badstutradisjonen da de vandret til Nord-Norge for lenge, lenge siden. Rundt omkring i «Ruija» ble det etter hvert også etablert offentlige badstuer.

– I badstu er alle likeverdige, har den finske presidenten Urho Kekkonen sagt en gang, sier Inge Lodewijks og ler godt.

– Ja, her må man komme inn som man er, helt naken, fortsetter Mirja Olsen.

I en bitte liten badstua på nordspissen av Tromsøya tar Mirja Olsen og Inge Lodewijks sitt julebad, og da må man også i havet. Du trenger javascript for å se video. I en bitte liten badstua på nordspissen av Tromsøya tar Mirja Olsen og Inge Lodewijks sitt julebad, og da må man også i havet.

Med drevne bevegelser ordner de alt som må til. Stearinlys tennes, så badstuovnen og til slutt ovnen i den lille stua ved siden av. Innen kort tid knitrer det godt her og der, og varmen brer seg i den kummerlige badstuen til Norsk-finsk foreningen (Tromssan ruijansuomalainen yhdistys) på nordsiden av Tromsøya.

Fra vinduet kan man se over havet mot Kvaløya der verden går videre og lysene glitrer, men her inne er det helt stille. Ingen elektrisitet. Bare lys fra flammene. Damene forbereder seg til julebadstu.

De setter seg ned ved bordet i stua, drikker litt medbrakt sterk kaffe og spiser finske juleterter (joulutorttu). Roen begynner å senke seg. Det snakkes i løst og fast, på norsk og på finsk. En slags «small talk» som skal føre damene ett hakk nærmere badstubenken.

Før badstua skal man sitte litt ned og styrke seg med mat og drikke. Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Saunaen er klar

Plutselig er temperaturen i saunaen rundt 90 grader og damene får det travelt å kle av seg. De har smeltet snø tidligere i kveld og vannet er ikke så varmt som det burde, men disse damene tåler en støyt. De setter seg til rette i øverste benken og nyter den intense varmen.

– Varmen gjør noe med kroppen. Har man ondt i en skulder eller hofta, så hjelper det med «löyly», å kaste vann på steinene. Vi skal ikke sitte i den samme varmen hele tiden, men variere temperaturen underveis, sier Inge Lodewijks.

Så kaster hun vann på de glohete steinene på ovnen. Man kan høre en vag fresing fra badstusteinene som jobber på spreng for å avgi mest mulig varme. Den stille stunden varer en god stund. Men så må damene forlate den glohete badstuen og kjøle seg i det iskalde havet rett utenfor. Flere runder.

Ren julelykke. Inge Lodewijks og Mirja Olsen speider etter stjernene i stillheten, mens bølgene ruller trofast mot fjæresteinene. Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

De er et syn for guder der de rosa og dampende springer over snøen til det ventende havet. De hyler og ler og har det veldig artig. Og så bærer det tilbake til den øverste badstubenken i rasende fart. Til stillheten senker seg igjen i varmen.

Reportasje om kvensk badstutradisjon i Vadsø fra Norge Rundt, du finner den nesten ni minutter inn i sendingen. Du trenger javascript for å se video. Reportasje om kvensk badstutradisjon i Vadsø fra Norge Rundt, du finner den nesten ni minutter inn i sendingen.

Viktig del av kulturen

– I min barndom var julebadstuen veldig viktig. Pappa tok badstu først da den var på sitt varmeste, vi andre litt senere på dagen. Alle måtte vi være «badstu-ren» på julaften. Mamma hadde ordnet finklærne klar og da var det bare å kle på seg nystrøkne klær, forteller Mirja Olsen med stjerner i blikket.

Inge Lodewijks, sammen med sine foreldre, flyttet fra Nederland til Finland i 1950-tallet. Senere bar det til Norge på grunn av jobben. Men Inge føler seg mest finsk og har trykket saunaen til sitt bryst fra første stund.

Etter flere runder i sauna mellom 90–100 grader og dykkert i sjøen, er man ren og pen til jula. Kaldt øl smaker utmerket etter alle strabasene. Foto: Anne Mari Rahkonen Berg / NRK

Hun tar ofte turen til Norsk-finsk foreningens badstu. Riktig nok litt sjeldnere enn før siden et byggeprosjekt lenger oppi dalen stoppet bekken som førte vann helt ned rett foran badstua. Nå må man smelte snø eller bære vaskevannet med seg, og det er ganske tungvint, sier hun.

Mirja Olsen har bodd i Tromsø siden sommeren 1993. Hun har selvsagt badstu også hjemme som hele familien bruker flittig. Men det er noe magisk med denne lille saunaen att med Ishavet.

Ferdig med badstubading for denne julen. Veien tilbake til sivilisasjonen og ventende juleforberedelser, var utrolig vakker i mørke. Foto: Inge Lodewikjs

– Ja, gloheit badstu og det iskalde ishavet er en fantastisk kombinasjon! Og denne stillheten.

– Du er klar for jul nå?

– Ja, jeg er godt i rute og kan slappe av her. Den finske julematen med de alle ovnsbakte «lådene» (av potet, gulrot og kålrabi) ligger klar i fryseren. Den finske juleskinken er klar, og «rosolli» (sildesalat) lages i julaften. Julegavene er kjøpt og skal bare pakkes inn, mens jeg lytter til finske og norske julesanger. Nå kan julen bare komme, sier Mirja.