Zombielars blir tegneserie

ZombieLars er en dramakomedie fra NRK Super om en halvt død og halvt levende gutt som sliter med å finne seg til rette i et nytt nabolag.

Sammen med uvanlige venner som hekser, troll og nisser, slåss han for retten til å være seg selv, samtidig som han kjemper mot fremmedhatere.

Cappelen Damm har nå sikret seg rettighetene til å gi ut to tegneseriebøker om ZombieLars. Til å tegne historien har de brukt den internasjonalt anerkjente svenske tegneren Kim W. Andersson.

ZombieLars kan ikke dø, og får røff behandling av sine klassekamerater. Foto: Illustrasjon: Kim W. Andersson

Tegneseriebøker blir mer populært

Forlagsredaktør Ragnfrid Trohaug sier at de vil gi ut disse bøkene fordi ZombieLars er en viktig referanse i norske barns populærkulturelle liv.

– Tegneseriebøker er et format som er på vei opp. Barnelitteraturen har tatt en vending til å bli enda mer bildeorientert, og da er det naturlig å satse på tegneserier. Og ZombieLars er et fantastisk univers som vi tror mange har lyst til å være i, sier hun.

Historiene som blir fortalt i bøkene er de samme som har blitt vist i de to sesongene som NRK har vist.

– Akkurat nå var det veldig fint å kunne presentere en kjent historie i nytt format, sier Trohaug.

Norsk dramaserie. (13:13) Sesong 2. Heia Bekkebakken. Det er valg i Bekkebakken. Resultatet er overraskende og får store konsekvenser for gjengen. Alle er redde, og Lars er spesielt bekymret for om alt er bra med Anna. Du trenger javascript for å se video. Norsk dramaserie. (13:13) Sesong 2. Heia Bekkebakken. Det er valg i Bekkebakken. Resultatet er overraskende og får store konsekvenser for gjengen. Alle er redde, og Lars er spesielt bekymret for om alt er bra med Anna.

Frykter imitering

Da NRK Super skulle vise ZombieLars for første gang sist sommer, fryktet de reaksjoner. Halvzombien blir nemlig svært røft behandlet når klassekameratene forsøker å ta livet av ham ved å hive ham foran en lastebil og å kaste ham fra et flere meter høyt skoletak.

Produsent Ingunn Sundelin i produksjonsselskapet Tordenfilm sier at TV-serien er solgt til Finland, Sverige og Danmark, og at flere andre land også er aktuelle. Samtidig opplever de et en viss tilbakeholdenhet.

– Vi ser at noen henger litt på gjerdet for å se hvordan den fungerer i andre land før de selv slår til. Det er en viss redsel hos noen for at barn skal imitere Lars, som blant annet kaster seg ut av høye bygninger, sier Sundelin.

Forlagsredaktør Ragnfrid Trohaug i Cappelen Damm ser en oppsving i interessen for tegneseriebøker hos barn. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Veis ende for ZombieLars

Serieskaperen bak ZombieLars er Thomas Seeberg Torjussen, som også står bak TV-serier som «Koselig med peis», «Valkyrien» «Helt perfekt» og «Kampen for tilværelsen».

Han sier at Tordenfilm ble kontaktet av Cappelen Damm, som ville gi ut noe på Zombie-Lars.

– I utgangspunktet er det gøy å se noe man har laget i et nytt format. Det er snålt for oss som har laget serien, fordi handlingen i tegneserien er veldig komprimert i forhold til TV-serien. Det er vanskelig å si hvordan dette vil fungere for folk som ikke har sett serien før, men vi stoler på forlaget som sier at dette kommer til å fungere, sier han.

Seeberg Torjussen sier at de nå har spilt inn tredje og siste sesong av Zombie-Lars, og at den mest sannsynlig skal vises på NRK på nyåret. Selv om serien kommer til veis ende i denne omgang utelukker han ikke at vi får se Zombie-Lars også i tenårene.

– Jeg synes det er et gøy univers, så man skal aldri si aldri.