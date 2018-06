– Hans eneste drøm var å opplyse folk. Han var en bokorm. Det er slik jeg husker min Dipan, sier Razia Rahman Jolly til NRK. Hun er i Norge for å møte andre forleggere og forfattere.

Øynene hennes lyser opp når Rahman snakker om ektemannen. Man skulle nesten tro at hun fortalte om en mann som var i live, men det er ikke tilfellet.

Mannen til Rahman, Faisal Arefin Dipan, drev forlaget «Jagriti Prokashony» i Dhaka i Bangladesh. Gjennom forlaget ga Dipan mange nye forfattere en plattform. Han publiserte ofte bøker som fremmet frihet og sekularisme i Bangladesh. Men utgivelsen av den religionskritiske boken «Viruses og Faith» ble skjebnesvanger for han.

For nesten tre år siden brøt flere unge menn seg inn på kontoret hans og hakket ham til døde.

Razia Rahman Jolly går aldri noe sted uten å ha håndklokken til mannen sin på seg. Det får henne til å føle at mannen holder henne i hånden. Foto: Iram Ansarsi / NRK

Rahman kan aldri glemme den dagen hun mistet sin bestevenn og livspartner.

– Jeg skjønte at han var død da jeg så ham. Han hadde ligget der i en time, han var tildekket av blod, forteller Rahman.

Rømmer landet

Drapet fikk mange forfattere, bloggere og forleggere til å frykte for livet og sluttet å skrive, andre søkte om politisk asyl i USA, Canada og Norge. Mange av vennene hennes og andre støttespillere av ektemannen vendte henne ryggen. Det var da hun bestemte seg for å fortsette forlaget hans.

– Dipans død måtte ikke være forgjeves. Det ble min personlige protest å drive forlaget videre, sier hun.

Å ytre seg politisk eller religiøst i Bangladesh er blitt en risikosport.

De siste årene har flere titalls forfattere, bloggere og journalister blitt utsatt for voldelige angrep fra ekstremistiske grupper.

I tillegg viser tall fra organisasjonen Reportere uten grenser at over 25 journalister og flere hundre bloggere ble straffeforfulgt ifjor, som følge av landets strenge lover.

Startet bokkafe

I bokkafeen «Dipanpur» i Dhaka, er alle tingene som Faisal Arefin Dipan hadde på kontorplassen utstilt. Foto: Privat

Etter mannes død har Rahmans forlag gitt ut over 100 bøker, men hun innrømmer at drapet på mannen har ført til at både hun og andre forleggere ikke lenger tør å gi ut bøker som kritiske til religion.

– Jeg må leve for barna mine, forklarer hun.

Hun mener bøker er det viktigste våpenet i kampen mot ekstremisme. Derfor har hun startet bokkafeen «Dipanpur» i mannens minne, i håp om å få flere barn og unge til å lese bøker slik at de ikke blir radikalisert.

Barn i Dhaka kommer ofte innom Bokkafeen «Dipanpur» og leser bøker. Her er de i gang med å tegne under en kunstkonkurranse. Foto: Privat

