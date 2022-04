Youtuber Agnetesh (26): – Jeg ble dopet ned

– Jeg har drukket alkohol i åtte år og har aldri oppført meg slik, sier Husebye.

Det startet som en jentekveld, men endte med at alt gikk i svart. Youtuberen mener noen puttet noe i drinken hennes og at hun ble dopet ned på et utested i Oslo.

Hva som skjedde resten av kvelden husker hun ikke.

– Ifølge venninnene mine begynner jeg å kysse med en tilfeldig mann – noe jeg aldri pleier å gjøre, forteller hun til NRK.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Da baren stengte én og en halv time senere inviterte Husebye alle venninnene hjem på nachspiel.

– Bare det i seg ville jeg aldri gjort. Jeg synes jo ikke nachspiel er noe gøy, innrømmer hun.

Da Husebye våknet dagen etterpå husket hun ingenting.

– Jeg vet at jeg var helt fjern og hadde ingen sammenhengende setninger. Jeg ringte til en venninne og sa at jeg ikke visste hvor jeg var. At jeg skulle ta taxi hjem fra en annen venninne, for jeg trodde jeg var et annet sted. Men jeg var bare hjemme.

– Så har jeg skjønt at jeg ikke bare var full i går, for jeg husker alt frem til et visst punkt der det er helt blankt.

Venninnene fortalte at hun ikke vanligvis oppfører seg slik når hun er full. Husebye hadde vært en helt annen person.

– Da ble jeg redd og tenkte at «shit, nå må det ha skjedd noe gærent, det høres ut som jeg kanskje har blitt dopet ned».

Delte historien med følgerne

To dager etter opplevelsen delte Husebye opplevelsen på Instagram med sine rundt 76.000 følgere.

Agnetesh fortalte historien til sine 76 000 følgere på Instagram. Responsen har vært enorm, og mange har opplevd lignende, sier hun. Foto: Skjermdump

Hun fikk massiv respons.

– Det er kjempemange som har sendt melding. Det tyder på at folk ønsker å høre om slike ting. Det er svært mange som har opplevd det samme og det er mange som synes det er skummelt og som synes det er bra at jeg deler. Jeg tror alle er glade for at jeg hadde folk rundt meg, forteller youtuberen.

– Hvorfor valgte du å dele på Instagram?

– Jeg tenker det er lurt å dele slike ting fordi jeg har svært mange følgere. Man hører at det skjer, men så tenker man at det ikke skjer med noen man kjenner. Budskapet bak å dele, er at man skal passe på hverandre.

Husebye har så langt ikke gått til politiet for å anmelde hendelsen.

– Jeg har vurdert å anmelde og tenker kanskje å gjøre det.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Kontakt helsevesenet

Politietterforsker Håkon Berg i Oslo-politiet, sier det er viktig at man kontakter helsevesenet raskt dersom man mistenker å ha blitt forsøkt dopet ned. Man bør får tatt en blod- eller urinprøve, og anmelde saken til politiet.

– Man bør også varsle de ansatte på utestedet, og hvis mulig sikre glasset man eventuelt har drukket av, sier Berg.

Han legger til at dersom man er vitne til at noen blir dopet ned gjelder de samme rådene.

– Politiet oppfordrer generelt til å passe på hverandre, og være oppmerksomme når man drikker alkohol. Man bør ikke gå fra drinken sin uten at noen kjente passer på den. Man bør også utvise forsiktighet med å ukritisk ta imot drikke fra fremmede.

Fungerende leder for etterforskningsseksjonen i enhet sentrum, Håkon Berg, sier at politiet fra tid til annen får inn meldinger om at man har fått noe puttet i drinken. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Flere ringer

Det kan være vanskelig å skille ruspåvirkning fra alkohol og narkotika, ifølge Sturla Naas Johansen. Han er seksjonsleder i RUSinfo, tidligere kjent som RUStelefonen.

Sørg for at du ikke er forsvarsløs. Du kan bli utnyttet uansett om du blir dopet ned eller drukket for mye, påpeker Johansen. Foto: Rusinfo

Hvis du fort blir mye mer påvirket enn du forventer, må du være oppmerksom, mener Johansen. Men den samme effekten får du om du drikker mye alkohol – og fort.

– Vi opplever at flere ringer inn til oss med denne problemstillingen etter gjenåpningen. Da stiller vi dem noen kontrollspørsmål, forteller han.

Kontrollspørsmål: Ekspandér faktaboks Har du drukket alkohol? Ble du frastjålet noe? Kom det noen ukjente bort til deg? Våknet du opp på et ukjent sted?

Johansen mener likevel du ikke trenger å frykte å bli dopet ned.

– Jeg tror ikke det er flere som blir dopet nå enn før. Mange sliter nok med å tolerere alkoholen, fordi det er lenge siden de har gått ut på byen.

Rusinfo holder ikke åpent i helgene. Derfor opplever Johansen at mange ringer dem på mandagen etter helgen. Men da har det allerede gått langt mer enn tolv timer og det kan være for sent å spore enkelte stoffer.