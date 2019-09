Youtube-stjerner klare for returoppgjer

Etter lengre tids skitkasting på nettet møttest britiske KSI og amerikanske Logan Paul i bokseringen til ein amatørkamp i Manchester i august i fjor. Dei to er blant verdas største Youtube-stjerner med nesten 20 millionar følgjarar kvar.

Kampen blei sendt direkte på Youtube, som for første gong tok betalt for ei direktesending. 760.000 sjåarar betalte rundt 80 kroner for å følgje kampen, som etter all førhandsomtalen og opphausinga, blei eit antiklimaks. Begge kjendisane fekk inn fleire gode slag, men kampen enda uavgjort.

Men 9. november møtest dei to til ny kamp, denne gongen som profesjonelle, i Staples Center i Los Angeles, melder BBC og fleire andre utanlandske medium.

Ikkje på Youtube

Returoppgjeret skjer i regi av boksepromotøren Matchroom Boxing, som skriv at dei to Youtube-stjernene no har blitt profesjonelle boksarar etter at dei bestod medisinske testar i førre veke.

Det vil blant anna seie at dei skal bokse utan hjelm, slik dei gjorde i den første kampen.

Denne gongen er det ikkje Youtube som har retten til å vise kampen, men britiske sportsstrøymetenesta Dazn.

Logan Paul Foto: Phil McCarten / AP
Youtube-stjerne med 17,4 millioner følgere

Er 24 år gammel og bor i Los Angeles, selv om han kommer fra Ohio

Ble kjent gjennom videodelingstjenesten Vine, har nå flyttet over til Youtube.

Youtube-kontoen handler om hans eget liv, morsomme sketsjer og skøyerstreker på bekostning av andre

Har drevet med fribryting på delstatsnivå

Ble gjenstand for krass kritikk etter å ha laget en video fra selvmordsskogen (Aokigahara) i Japan

Dei ønsker å bli eit slags Sports-Netflix, og er på stadig jakt etter nye marknader. Og då passar denne kampen som hand i hanske, seier visepresident i Dazn i Nord-Amerika, Joe Markowski, til Washington Post..

– Dei er dei nye, moderne superstjernene, det kan vi ikkje kome bort frå. Vi lever i ei tid med sosiale medium, og det er stor interesse for denne kampen blant fansen, og dei rår over ein stor digital tilhengerskare.

KSI (Olajide William Olatunji) Foto: facebook
Britisk Youtube-stjerne med 19,1 millioner følgere

26 år gammel, kommer fra London

Begynte på Youtube med FIFA-videoer, spiller også Grand Theft Auto

Er musiker og komiker ved siden av Youtube-virksomheten

Var den første som utfordret en annen Youtuber til boksekamp, da han bokset mot Joe Weller (og vant) tidligere i år.

KSI står for Knowledge, Strength, Integrity

Kampklare

Britiske KSI, som eigentleg heiter Olajide William Olatunji, hadde trent boksing i eitt år før kampen, og blei rekna som favoritt før kampen i fjor. Han ser fram til omkampen.

– Endeleg, eitt år etter kampen vår, skal eg få gå i ringen igjen for å slå Logan Paul. Skal eg vere ærleg, boksa eg ikkje særleg bra i den første kampen. Likevel klarte eg uavgjort, seier KSI til Matchroom Boxing.

Medan Logan Paul meiner året som har gått sidan sist har gjort at han har fått eit favorittstempel.

– Sist klarte ikkje KSI å slå meg, trass i at eg berre hadde trent i tre månader. Medan han har kasta bort det siste året på å prøve å bli ein rappar, har eg brukt tida til å trene kvar einaste dag.

Før den første kampen var det mange som var usikre på kor djupt striden mellom dei nettkjendisane stakk. Men før omkampen i november seier begge at dei tek kampen på alvor.

– Dette er ikkje berre nokre Youtuberar som yppar til kamp. Dette er ein ekte kamp, seier Paul til Washington Post.