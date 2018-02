YouTube-stjernen har 20 mill. følgere, nå står han i Spektrum: – Helt utrolig

28-åringen fra USA har spesialisert seg på spill, såkalte Let’s Play-videoer, ofte i sjangerne Survival Horror og Action. Videoene YouTube-kanalen hans har flere enn 200 millioner visninger i måneden,

I fjor sommer ble han rangert som nr. 1 på Forbes liste over verdens mest innflytelsesrike spillere.

Nå har han lagt ut på verdensturneen «You’re Welcome», som også er hans aller første. I kveld viser han showet sitt til rundt 1200 publikummere i Oslo Spektrum.

Youtube-stjernen Markiplier har nesten 20 millioner følgere. Foto: Skjermdump / Youtube

Amerikaneren som til daglig er bosatt i varme Los Angeles har lagt merke til de mange minusgradene i Sør-Norge. I en Twitter-melding publisert få timer før showet startet oppfordret han tilhengerne til å kle seg godt.

Mens Oslo Spektrum vanligvis har plass til opp mot 10000 publikummere ønsker amerikaneren en litt mere intim stemning. Det var kun lagt ut 1.400 billetter til showet. Rundt 1200 av dem er solgt.

Her kan du se Markipliers promovideo til turneen:

– Et stort forbilde

28-åringen svært populær i det unge spillmiljøet i Norge. To tilhengere NRK har møtt sier han er et stort forbilde,

– Han er et stort forbilde. Han bryr seg om alle. Det vises blant annet gjennom at han har hatt flere innsamlinger hvor han samler inn penger til organisasjoner som trenger det. Det er så rørende, og han er så koselig, sier Christine Naustdal.

Hun er i Oslo Spektrum sammen med venninnen Karoline Gullerud Solvik. Det er første gang de er på show med en Youtube-stjerne, og de har gledet seg lenge til å se Markiplier i levende live.

– Det er noe med at det skjer her og nå. Vi ser han, vi kan høre han, og vi har faktisk mulighet til kunne å spørre han om ting. Det er ikke bare en video. Det som skjer her nå skjer bare en gang, sier de to 17- og 18-åringene.

Heller Youtube-show enn konsert

De er klare på at de ville valgt å se favoritt-youtuberen framfor favorittbandet.

– Man kommer mye nærmere youtuberne enn man hadde gjort på en stor konsert med et band, sier Naustdal.

– For noen er dette veldig nerdete og sært, men for andre som meg og Karoline er dette kjempestort og helt utrolig, sier Solvik.

HELLER YOUTUBE-SHOW: Christine Naustdal og Karoline Gullerud Solvik ville valgt Youtube-show fremfor konsert med favorittbandet, fordi de føler at de kommer nærmere. Foto: Christian Ingebrethsen / NRK

Utsolgt flere steder

Markiplier startet turneen tidligere i år i USA med utsolgte show og flere ekstraforestillinger. Etter besøket i Oslo går turen videre til København og Stockholm.

I tillegg til å spille videospill driver Markiplier veldedighetskampanjer. Han har også engasjert seg politisk. Få dager etter skolemassakren i Florida la han ut en video på YouTube der han argumenterte for strengere våpenlover.