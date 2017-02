Youtube-stjerne beklagar jødevitsar

28 år gamle Pewdiepie, eller Felix Kjellberg mista tidlegare i veka kontrakten med Disney-selskapet Maker Studios, etter at han blei skulda for antisemittisme.

Kjellberg, som tener over 100 millionar kroner i året på å vere stjerne på Youtube la ut eit klipp der to menn ler medan dei held eit skilt med teksten «Død over alle jødar».

I ein video i dag unnskyldar PewDiePie seg for å ha laga antisemittiske vitsar og seier at han gjekk for langt.

– Eg beklagar orda eg brukte, eg veit vitsane fornærma folk, seier Kjellberg.

Videoen, som han lasta opp på sin Youtube-kanal i ettermiddag er allereie sett av nær 500 000.

Ifølge den amerikanske avisa Wall Street Journal skal svensken ha lagt ut ni klipp som inneheld antisemittiske spøker eller nazistiske bilde. Han blir blant anna hylla på ein stor nynazistisk nettstad i USA.

– Eg trur verkeleg at du kan tulle med alt, men eg trur også at det er ein riktig måte å tulle på og ein ikkje fullt så god måte å tulle på. Eg elskar å pushe grenser, men eg er ein nybyrjar har definitivt gjort liknande feil før.

Med 53 millionar følgarar har PewDiePie den største tilhengarskaren på Youtube.