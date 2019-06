Youtube stengte kommentarfeltet: – Vi har mistet veldig mange seere

– Det er viktig for oss å ha en stemme til de unge som bruker Youtube. Det er mange som sier at vi hjelper dem med å komme gjennom hverdagen, sier youtuberne Simen (17) og Daniel (15) Andersen.

Brødrene står bak kanalen som bærer deres navn. De sitter begge i rullestol som følge av sykdommen ducheene, og tar ofte opp temaet nettmobbing. Engasjementet i saken ga dem prisen «Årets meningsbærer», under den norske YouTube-prisutdelingen Gullsnutten i 2017.

I mars i år valgte verdens største nettsted for videodeling, Youtube, å stenge kommentarfeltene under videoer der barn og unge under 18 år er i fokus.

Youtube-direktør Susan Wojcicki skrev da på Twitter at de gjorde det for å beskytte barna som brukte nettstedet.

– Ødelegger mye

Stengingen av kommentarfeltene har gått ut over kanalen til brødrene Simen og Daniel, det har ført til at færre ser på videoene de legger ut.

– Det gjør at folk ikke kan holde kontakten like bra med oss. De må for eksempel skrive til oss på Instagram for å kommentere, og det gjør ting litt vanskeligere.

– Youtube er viktig for oss fordi det er veldig gøy. Og så er det en plattform som gjør at man kan hjelpe andre, men det ødelegger mye at seerne våre ikke kan kommentere og gi oss tilbakemeldinger.

Ivar Steen-Johnsen, fagdirektør i Nordic Screens, forstår hvorfor Youtube tar slike grep.

– Trygghet for foreldre

Kantars undersøkelse Medieungdom 2019 viser at Youtube brukes daglig av 81 prosent av unge mellom 12–17 år. Ivar Steen-Johnsen, fagdirektør i Youtube-nettverket Nordic Screens, forstår at de gjør grep for barnas sikkerhet.

– Det er svært viktig at Youtube også gjør en innsats slik at foreldre vet at det er trygt å være der. Så er det ille at dette rammer enkelte kanaler, men jeg skjønner at Youtube gjøre disse grepene.

Steen-Johnsen forklarer at toveiskommunikasjonen er veldig viktig for youtuberne, og at kommentarer fra seerne er en helt sentral del.

– Her er det to viktige prinsipper som står mot hverandre. Det ene er behovet for å la kanalene spille ut som de vil. På den andre siden er det også helt nødvendig at Youtube slår ned på misbruk av for eksempel pedofile.

Brødrene Daniel og Simen bruker Youtube-kanalen til å underholde og hjelpe seerne sine. Foto: Petter Melsom / NRK

– Har fått mindre motivasjon

Simen og Daniel har opplevd mye nettmobbing i sitt eget kommentarfelt, og selv om det har vært tøft, har de kommet seg gjennom det.

– Hvis én skrev noe stygt, var det 50 andre som kommenterte imot. Så vi har mange som støtter oss, og svarer andre.

Stengingen av kommentarfeltet har ført til mindre nettmobbing, ifølge brødrene, og de forstår at det er et bra tiltak. Men det har gjort noe med motivasjonen til å fortsette.

– Det har gjort ganske mye med lysten til å lage nye videoer nå som kommentarfeltet er stengt, men vi kommer fortsatt til å holde på.

Helle Skjervold, pressesjef i Google Norge. Foto: Øystein Tronsli Drablø

– Målet er å beskytte brukerne våre

Youtube eies av medieselskapet Google. De forstår at kommentarer er en viktig måte Youtubere bygger opp og kommuniserer med sitt publikum på, men ønsker å være overforsiktige.

– I en tidsperiode har vi derfor valgt å gå enda lenger i å fjerne muligheten til å kommentere videoer som inneholder mindreårige, sier pressesjef i Google Norge, Helle Skjervold til NRK.

Hun sier videre at de tror dette er det riktige å gjøre for å beskytte Youtube-miljøet på nå, mens de ser på andre løsninger.

– Målet vårt er å beskytte de som laster opp innhold, og det større publikummet, mens vi fortsetter å forbedre systemene våre.