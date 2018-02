Youtube stanser reklame på Logan Pauls videoer

22-åringen med over 16 millioner Youtube-abonnenter går dermed glipp av millioninntekter. Hans månedlige inntekt som følge av Youtube-reklame anslås å være rundt ti millioner kroner, skriver Buzzfeed.

«Etter nøye overveielse har vi bestemt å midlertidig fjerne reklame på Logan Pauls youtube-kanal,» skriver Youtube i en pressemelding fredag.

«Dette er ikke en avgjørelse vi tar enkelt, men vi mener han har utvist et handlingsmønster i hans videoer som ikke bare gjør dem upassende for annonsører, men også potensielt skadelig for andre youtubere,» skriver selskapet videre.

La ut video av selvmordsoffer

Selv om selskapet ikke nevner noen konkrete videoer fra Paul som har ført til at de nå tar dette skrittet, er det ingen tvil om at Youtube-stjernen har vært omgitt av kontroverser de siste månedene.

Nylig la han ut en video der han bruker elektrosjokkvåpen på døde rotter, men verst var det i desember i fjor da Paul skapte en storm av negative reaksjoner. Den gang la han ut en video av et japansk selvmordsoffer. Paul gjorde opptaket i Aokigahara, som er kjent som «den japanske selvmordsskogen».

Videoen skal ha vist en mann som henger i et tre etter å ha tatt sitt eget liv. Ansiktet skal ikke ha vært synlig i videoen. Opptaket viser også Paul mens han tuller om selvmordet og forsøker å være morsom.

Fjernet fra youtube-komedie

Paul kom med en beklagelse der han hevdet at han la ut videoen i et forsøk på å skape oppmerksomhet om mental helse, selvmord og depresjon.

Youtube tok avstand fra videoen og fjernet Pauls kanaler fra reklameprogrammet Google Preferred. Han ble også droppet fra fjerde sesong av komedien «Foursome» på Youtube Red.