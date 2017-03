Youtube lanserer TV: – Kabel-TV i utsatt posisjon

Kanalen blir lansert i løpet av et par måneder og vil hete Youtube TV. Lanseringen blir sett på som en direkte utfordring mot tradisjonelle TV-selskaper.

FORDEL FOR YOUTUBE: Erik Wilberg ved BI mener Youtube vil ha en fordel i konkurransen om seere. Foto: privat

Det nye TV-tilbudet er en strømmetjeneste der brukerne mot betaling vil få adgang til innholdet hos store TV-kanaler som ABC, CBS, Fox News og NBC.

– Kabel-TV er absolutt i en utsatt posisjon. Hvis prisen er akseptabel kan det presse de etablerte aktørene, sier Erik Wilberg, førsteamanuensis på BI.

Nyheten om TV-satsingen ble lansert av Youtube-direktør Susan Wojcicki på en pressekonferanse tirsdag.

– Youtube TV er laget spesielt for å møte behovene hos en ny generasjon TV-fans. De ønsker å se hva de vil, hvor de vil og når de vil uten å forplikte seg, sa Wojcicki.

Tror på Youtube-fordel

– Youtube TV er en unik tjeneste for det amerikanske TV-markedet. Vi ønsker å se hvordan det går og har ingen planer om å utvide til Europa på dette tidspunktet, skriver Heller Skjervold, ansvarlig for Google, til NRK.

Som hos andre strømmetjenester vil innholdet skreddersys for brukeren.

– Reklamen kommer også til å bli mer målrettet og attraktiv. Det kommer til å gi Youtube en fordel, sier Wilberg.

Han får støtte av Jens Barland, førsteamanuensis på NTNU.

– Det blir økt konkurranse i et allerede presset marked. Jeg tror Youtube ville blitt en sterk konkurrent for de etablerte distributørene, sier Barland.

Canal Digital: – Vi består

IKKE REDD KONKURRENTEN: – Vi kommer til å bestå, sier Tormod Sandstø, i Telenor. Foto: Pressefoto

Norske distributører av kabel-TV tror ikke de blir borte dersom Youtube lanserer tjenesten i Norge.

– Vi har levd med konkurransen fra Youtube lenge. Det kommer hele tiden noe nytt, sier Tormod Sandstø, informasjonssjef i Telenor, som eier Canal Digital.

– Jeg er helt sikker på at vi kommer til å bestå. Så lenge vi fortsetter hver dag å jobbe knallhardt med utvikling, så har vi en god posisjon, sier han.

Øyvind Huseby, direktør for samfunnskontakt i Get, mener utviklingen er spennende.

– Vi skal bruke denne anledningen til å lage et konkurransedyktig tilbud for kundene våre, også mot utenlandske aktører, sier han.

Ikke noe nytt

IKKE NOE NYTT: Bjarne Andre Myklebust i NRK mener Youtube ikke lanserer noe nytt. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

NRK kommer ikke til nødvendigvis til å bli med på en slik tjeneste, slik flere av de amerikanske TV-kanalene har gjort.

– Med tanke på at vi lager så gode tjenester selv så tror vi ikke, på et generelt grunnlag, at dette gir oss noe ekstra, sier Bjarne Andre Myklebust, distribusjonssjef i NRK.

Han mener at det ikke er noe nytt Youtube lanserer.

– Jeg er ikke sikker på at dette er noe folk vil ha. Utviklingen går jo mer og mer mot streaming på forespørsel. Dette er den samme tjenesten som vi har, bortsett fra at dette er på internett, sier Myklebust.