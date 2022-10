– Serien er ingen dokumentar. Ingen biografi. Dette er ikkje mi historie.

Orda kjem kontant gjennom telefonen. Tonen er tydeleg, men mjuk. Akkurat slik ein førestiller seg at ein mann med ambisjonar er.

Sidan hundreårsskiftet har Yosef Wolde-Mariam rappa jorda rundt saman med Tshawe Baqwa i Madcon. Han har knust og oppfylt draumar som mentor på The Voice. Og han har vist fram skodespelarferdigheitene i komiserien «Kongen av Gulset».

– Livet er noko som skjer. Og så må ein velje å vere til stades, og ta dei moglegheitene ein får.

Nå har han igjen tatt i mot det livet har å by på.

Søken etter identitet

På fredag var det premiere på den stjernespekka dramakomedien Flus. Ein serie han har skapt saman med manusskribent og regissør Mikael Samuelsen.

– Flus er inspirert av ei tid eg har vakse opp i. Det er ei epokeforteljing frå Oslo, lagt til seint 90-talet, fortel han.

Den handlar om tre vennar som på kvar sin måte fell utanfor.

– I all hovudsak handlar det om å vere på søken etter ein identitet, fortset Yosef.

Likevel skil denne serien seg frå andre oppvekstseriar.

Ikkje berre på grunn av skodespelarane som er med. Vi snakkar Herman Flesvig, Chirag frå Karpe, og rapparane Musti og Arif. Mellom andre.

Yosef Wolde Mariam saman med skodespelarane Tobias Haile Furunes, Herman Flesvig og Filip Bargee Ramberg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Den skil seg ut fordi rammene rundt er det røffe gjengmiljøet som fann stad i Oslo på 90-talet.

Eit miljø Yosef var tett på, men likevel hadde avstand til.

– Voks opp i eit byvankarmiljø

Yosef voks opp saman med mammaen sin, som hadde flykta frå Eritrea. Det var berre dei to. Ingen søsken. Og lite kontakt med far.

Dei slo seg til slutt ned på Bekkelaget rett utanfor Oslo-kjernen. Men Yosef drog mykje ned til sentrum av hovudstaden.

– Eg voks opp i eit byvankarmiljø, fortel Yosef.

Dette byvankarmiljøet bestod av menneske frå heile Oslo med svært ulik bakgrunn.

– Det var i stor grad fyrstegenerasjonsinnvandrarar som ikkje nødvendigvis fann tilhøyre andre stadar. Men her var det mogleg å finne andre likesinna, seier Yosef.

Det var rett og slett ein smeltedigel av kulturar.

Det var det som vart skulen for all den kulturelle kapitalen eg sit inne med i dag Yosef Wolde Mariam

Han var den yngste av byvankarane og vart derfor godt tatt vare på. Han vart dratt med på utestadar. Dei dansa saman. Rettare sagt breakdansa. 90-talet var trass alt gjennombrotstida til hiphop i Noreg.

Ungdomsguten Yosef hang saman med graffitiartistar og taggarar. Men det kunne ha gått langt verre enn å teikne på murveggar.

Tshawe Baqwa og Yosef Wolde-Mariam i sine yngre dagar. Foto: Privat / NRK

Narkotika, ære og blod

For på 1990-talet var barne- og ungdomskriminaliteten stadig framme i media med store overskrifter. Dei som var med i ein gjeng var lojale med stor L.

Den gongen var det to gjengar som dominerte overskriftene og gatebildet i hovudstaden. Narkotika, maskinpistolar, elskarinner, ære og hemn er ord som har blitt brukt for å beskrive gjengmiljøet. Det fortsette med fleire skyteepisodar og eit drap på Tøyen i 2001.

I Flus får vi eit lite innblikk i dette miljøet.

– Det er ikkje gjengar serien handlar om. Men menneske. Det er epoka vi prøver å skildre, seier han bastant.

I serien følgjer vi hovudpersonen Bæbs. Han er med i eit gjengmiljø, men trur ikkje at det får konsekvensar for han. For han ser jo ikkje på seg sjølv som ein gangster.

Filip Bargee Ramberg spelar hovudrolla Bæbs i serien Flus. Foto: MICHAEL RAY VERA CRUZ ANGELES

Til dels var det også slik for Yosef.

Kjennskap til det kriminelle miljøet

For det var ikkje berre gladkristne folk i byvankar-miljøet. For å seie det mildt.

– Eg har alltid hatt kjennskap til det kriminelle miljøet, men eg var aldri ein del av det, seier han.

– Ein kunne jo framleis feste saman, og gjere ting saman sjølv om nokon var kriminelle.

Han fekk som regel innpass i gjengen fordi han var morosam. Han var ingen trussel mot nokon. Han var trass alt den yngste.

– Eg var ein som løfta stemninga, og som det var gøy å henge med. Alt anna som skjedde rundt trengde eg aldri å ta konsekvensane av.

– Finst alltid triste skjebnar

Sjølv om Yosef sjølv heldt seg på riktig side, var han tett på folk som fekk ein annan skjebne.

– Det var så klart nokon som fall utanfor. Som byrja med rus og kriminalitet.

– Kva skulle til for at du også kunne ha vorte involvert?

– Du må tenke at du har noko der å gjere. Eg drøymde om å bli dansaren til Mariah Carey. Eg ville bli AC Milan-spelar. Eg ville bli rappar og like stor som dei som var på MTV.

– Min ambisjon har alltid vore noko anna enn å vere i eit miljø med kriminalitet og dop.

Madcon lever det gode liv i 2014. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Suksess og utforsking

For i tillegg til dansinga starta han Madcon saman med Tshawe Baqwa. I 2007 gav dei ut coverversjonen av «Beggin». Og resten er historie.

Låten plasserte dei øvst på hitlistene i Noreg, Frankrike, Portugal og Russland. Og er framleis ein av Noregs største hitlåtar.

Han oppdaga at suksess gav meir spelerom til å utforske nye kreative ting.

– Når ein sluttar å høyre nei skjer det noko med deg. Du tenker at meir og meir er mogleg.

Likevel trur han ikkje at suksessen har påverka han i særleg stor grad.

– Det er meininga at forandring betyr vekst og utvikling. Viss mitt liv består av reise og kreativitet så får du ein vekst innanfor det. Men kjerneverdiane mine er dei same.

Yosef Wolde-Mariam ville gi noko attende til ungdommen, og valde å ha verdspremiere på Flus på Bjørnholt VGS. Der overraska han elevane med visning av dei to fyrste episodane. Foto: Ulrik Kramer / NRK

Fått smaken på skriving

Dei siste to åra har han lagt hjarte og hjerne i Flus-prosjektet. Han innrømmer at han har fått smaken på å skrive, og det å sjå korleis det spelar seg ut under innspeling etter kvart.

– Eg elskar det. Skriveprosessen er veldig fri, og det er veldig gøy. Det er den eg ser på som den mest kreative delen av det. Det er det du skapar.

I utgangspunktet var det ikkje meininga at serien skulle ha så store namn på rollelista. Men ettersom historia utvikla seg vart det meir og meir klart at Chirag frå Karpe, Arif, Musti og Herman Flesvig var fulltreffarar ut ifrå korleis karakterane kom til live.

– Dei sa ja til å vere med utan å vite kvar det ville føre hen. Dei hadde tillit til oss, og det er noko eg set stor pris på, fortel Yosef før han gjev skodespelarane følgjande karakteristikkar:

– Det overraska meg å sjå kor mangefasettert Herman er. Han er eit unikum av komisk timing og uttrykking av emosjonar. – Arif har eg faktisk alltid sett på som ein skodespelar, og han «eigde» det med ein gong. – Filip er ekstremt flink til å uttrykke kjensler gjennom kroppsspråk og uttrykk. Det har vore veldig fascinerande å sjå. – Tobias, som faktisk debuterer som skodespelar, skin gjennom skjermen som om han aldri har gjort noko anna.

Bodskap gjennom humor

Han understrekar vidare kor takknemleg han er for å ha hatt manusskribent og regissør Samuelsen på laget.

– Totalt sett så er jo eg fersk, og når du er fersk er det mange ting som eg må forhalde meg til som eg ikkje har peiling på. At Samuelsen har gidda å forklare meg ting er eg veldig glad for, seier han.

No gler Yosef seg til å vise fram det han har laga.

– Eg håpar at publikum ser kva vi har prøvd å fortelje. At gjennom ei humoristisk linse finst det også eit bodskap, avsluttar han.

