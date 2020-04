Yahya Hassan (24) er død

Yahya Hasan (24) ble funnet død i sin leilighet onsdag, bekrefter nærmeste familie til Berlingske Tidende.

Østjyllands politi kan ikke bekrefte identiteten til den avdøde, men sier at det er funnet en død mann i Aarhus vest.

– Vi kan bekrefte at vi har undersøkt omstendighetene ved funnet av en død person i Aarhus V. Det er snakk om en mann i midten av 20-årene. Det er ikke noe som tyder på at det er snakk om en kriminell handling på nåværende tidspunkt, sier pressekontakt Jakob Christiansen i Østjyllands politi til avisen.

Yahya Hassan Foto: Tom Øverlie / NRK Ekspandér faktaboks Født 1995, oppvokst i Århus med fire søsken.

Hassans foreldre kom til Danmark som palestinske flyktninger fra Belbek i Libanon.

Debuterte 25. oktober 2013 med diktsamlingen «Yahya Hassan», hvor han skildrer en oppvekst med vold, svik og kriminalitet.

Diktene har skapt mye debatt i Danmark, og Hassan har selv mottatt drapstrusler i etterkant av utgivelsen.

Våren 2015 stilte Hassan opp i valget til folketinget for nystartede Nationalpartiet. En monolog som varte nesten en time, var innledningen på hans nye karriere.

I februar 2016 ble Hassan ekskludert fra det danske Nationalpartiet, etter å angivelig ha blitt pågrepet for kjøring i narkotikapåvirket tilstand.

I mars 2016 skyter og skader han en 17 år gammel mann. Hassan hevder han skyter i selvforsvar.

I september 2016 blir han dømt til ett år og ni måneder i fengsel. Han frifinnes for drapsforsøk, men dømmes for å ha satt noens liv eller førlighet i fare. I tillegg tilstår han en rekke lovbrudd, bl.a. vold, øltyveri og en rekke trafikkforseelser.

Hasan slo igjennom i 2013 med diktsamlingen «Yahya Hasan». Den solgte mer enn 120.000 eksemplarer og satt rekord i Danmark, ifølge NTB. Da ble han omtalt som en litterær sensasjon.

I boken skrev han om en oppvekst med vold og kriminalitet, og tok et oppgjør med de gamle kjønnsrollene i innvandrermiljøene i Danmark. Han fikk mange trusler etter boken kom ut, og måtte leve med politibeskyttelse døgnet rundt. Etter hvert sa han fra seg vaktene.

Les anmeldelsen av boken: «Poetisk krutt fra Danmark»

– Han hadde en ekstraordinær begavelse

– Det var utrolig trist, sier Hassans tidligere norske redaktør Dan Andersen.

Dan Andersen ble godt kjent med Yahya Hassan i prosessen med oversettelsen av Hassans første bok.

– Han var helt fantastisk å jobbe med. Han hadde en sjelden energi, han var veldig profesjonell og fokusert. Han var en ekstraordinær begavelse og klarte å hente mest mulig ut av enhver situasjon.

Andersen opplevde den unge forfatteren som veldig delaktig i oversettelsesprosessen.

– Han var veldig grundig, noe jeg satte stor pris på. Det imponerte meg stort at han hadde alle disse kvalitetene til tross for at han var så ung, sier Andersen.

Hvordan vil du beskrive ham som forfatter og poet?

– Det største talentet hans var at han klarte å sette ord på mange av paradoksene i samtiden. Han hadde et stort språklig register og han hadde en eksplosivitet som mange lesere fant forfriskende, sier Andersen.

Gikk hardt ut

Litteraturkritiker i NRK Marta Nordheim forteller i Studio 2 på P2, at forfatterskapet til Hassan traff ulikt med sin kritikk, og at han «gikk så hardt ut».

– Om han ikke hadde slått så hard, hadde han kanskje ikke blitt så kjent, sier Nordheim.

Nordheim sier i P2 at hun har tenkt mye på hvordan det skal gå videre med Hassan, også før meldingen om dødsfallet kom.

– Han vil nok bli stående som, med en klisje, en av de unge døde, som på en måte virkelig brente av alt med de to første utgivelsene sine, sier hun.

I 2019 kom oppfølger boken «Yahya Hassan 2», og den ble nominert til Nordisk råd litteraturpris for 2020. Boken tok for seg livet etter hans første bok kom ut, som var preget av rus og vold, fengsel og innleggelse på psykiatrisk avdeling.

I 2016 ble han dømt til ett år og ni måneder i fengsel. Han var da tiltalt for 35 lovbrudd, blant annet for å ha skutt en 17-åring i foten. Han hevdet å ha skutt i selvforsvar, hvilket han fikk gjennomslag for i retten.

På den tiden spurte flere i det danske kulturmiljøet seg om Hassan hadde tålt presset som fulgte med stjernestatusen debutboken ga ham.