– Det er veldig fint å kunne skape ei verd der skurkane alltid blir stilt til ansvar og alt ordnar seg til slutt.

Mona Grivi Norman blir rekna som ein av landets skarpaste gravejournalistar. Har avslørt våpenskandale i PST, feil på landets bruer og svikt i psykiatrien. Vunne dei store journalistprisane.

Det er ikkje desse bragdene ho snakkar om no.

Ved sidan av jobben i VG er ho forfattar av barnebokserien «Dyrehagedetektivene». Der løver og pumaer forsvinn, for så å bli redda av to barnedetektivar.

HEIMEKONTORET: «It's a good day to write», står det på klistermerket på laptopen til Mona. Foto: Nima Taheri / NRK

Frå pasientjournalar til løver

Kva får ein gravejournalist, som vanlegvis jobbar med tema som psykiatri, krim og samferdsel, til å skrive bøker om dyrehagedetektivar?

Mona Grivi Norman har utsett jobbdagen litt for å ta imot NRK, men ingenting går henne hus forbi. Ho er på jobbmøte digitalt til det sekundet vi stig inn i huset ho deler med mann og barn, først då hoppar ho ut av møtet. Så snart det er pause i intervjuet, sjekkar ho jobbmeldingar. Ikkje eit sekund går til spele, det er rett og slett effektiv tidsbruk på linje med ein statsminister.

Nyleg passerte barnebokserien hennar på elleve bøker, «Dyrehagedetektivene», 100.000 selde.

FEIRING: Mona blei feira med kake hos forlaget Aschehoug då barnebokserien passerte 100.000 selde bøker. Foto: Aschehoug

Den første boka var bygd på ein enkel idé. Om to barn som budde i ein dyrehage og ei løve som blei kidnappa. Ho ville lage ein type detektivforteljing som barn kunne sluke.

– Eg tenkte: Kva er det som er draumesituasjonen for eit barn? Kva hadde dei blitt skikkeleg misunneleg på?

Slik kom tanken om å la to barn få lov til å bu i dyrehagen saman med alle dei mest spanande dyra i verda.

BARNEBØKENE: Bøkene er mynta på seks- til niåringar. Foto: Aschehoug

Ho får ofte spørsmål om ho har barn sjølv, sidan ho skriv barnebøker. Og ja, i dag har ho ein son på to år, men arbeidet med bøkene starta lenge før ho blei mor. Barnebøkene er ein måte å dyrke lidenskapen, skrivinga, på.

– Ein ting med gravejournalistikk er jo at det går ganske lang tid mellom kvar gong eg skriv. Eg jobbar veldig mykje med research og intervju, og så publiserer eg nokre få saker i året, forklarar ho.

Samtidig er mysteria i dyrehagen ei kjærkomen avveksling frå dei tunge tema i dagjobben. Når ho er inne i eit graveprosjekt begynner ho å drøyme om pasientjournalar om natta.

Systematikaren

Mona Grivi Norman har vunne SKUP-prisen, Den store journalistprisen og Menneskerettprisen. For tida jobbar ho med ein serie artiklar om uløyste drapssaker.

I Hollywood-filmar kjenner vi karakteren «gravejournalisten» som ein forfylla detektiv som har hemmelege møter i parkeringshus med kjelder og som kan gå inn i kvart rom og konfrontere kven som helst, når som helst. Ein slugger, ein person som fer hardt fram.

PÅ ARBEIDSPLASSEN: Sakene blir til i denne kroken, i eit ope kontorlandskap i VG-bygget. Foto: Nima Taheri / NRK

Mona blir ikkje skildra som ein slugger, men som ein planleggjar. Ho er ikkje spesielt glad i å konfrontere folk, lar dokumentasjonen snakke for seg.

– Eg er ikkje den med størst kjeldenettverk som kan prate med kven som helst. Likar å ha ein plan, seier ho sjølv.

Kollega i VG, Synnøve Åsebø, skildrar Mona slik:

– Ekstremt systematisk. Analytisk sterk. Ein av hennar aller største styrker er at ho skjønar veldig raskt kva som er kjernen i eit komplisert sakskompleks.

Saman vann dei to SKUP-prisen i 2017 for si avsløring av ulovleg bruk av belte i norsk psykiatri.

FØRSTE PRIS: Mona mottar SKUP-prisen for Psykiatriavsløringen i 2017. «Sjeldan har vi sett eit prosjekt som så til dei grader oppfyller pressens samfunnsoppdrag,» sa SKUP-styreleiar Bernt Olufsen frå scena. Foto: VG

Mona vedgår at ja, ho likar struktur og er ganske systematisk.

– Men eg er ikkje superryddig når det kjem til fysisk rot, påstår ho.

Der vi ser rundt oss er det lite rot å spore. Boblejakkene er stua bort i eit skap i gangen.

– Ja, eg rydda før du kom altså. Haha.

Prisvinnande gravejournalist

Vegen til å bli prisvinnande journalist starta i lokalavisa Akers Avis i Groruddalen. Der jobba ho i fem år etter vidaregåande skule, før ho fekk jobb i VG. I VG jobba ho først som nyheitsjournalist, deretter som europakorrespondent i Berlin frå 2014 til 2016. Då ho vendte tilbake til Noreg skulle VG satse på gravejournalistikk og systematikaren Mona fekk plass i graveredaksjonen.

Etter den første SKUP-prisen for kartlegginga av beltebruk i psykiatrien, bevegde Mona seg vidare til temaet forsømde bruer, der ho saman med kollegaer søkte og fekk innsyn i Vegvesenets rapportar for alle bruene ved fylkes- og riksveg, over 16.000 til saman. Journalistane analyserte 90.000 (!) pdf-dokument.

I 2019 avslørte Mona og to kollegaer at tre brør på Tolga feilaktig var sett under verjemål av kommunen mot si vilje. Avsløringa førte til at verjemåla blei oppheva og brørne tilkjent erstatning frå kommunen.

Dei prisvinnande sakene Ekspander/minimer faktaboks I 2017 mottok Mona Grivi Norman og Synnøve Åsebø SKUP-prisen for «Psykiatriavsløringen». Dei dokumenterte at hundrevis av pasientar blei ulovleg bunde fast til sengene sine på norske sjukehus. Som første journalistar fekk dei innsyn i sjukehusa sine tvangsloggar etter omfattande innsynssøknadar. I etterkant av avsløringa stramma Helsedirektoratet inn på praksisen.

Året etter blei det SKUP-diplom for prosjektet «De forsømte broene» saman med Sondre Nilsen og Øyvind Engan. Journalistane lagde ein database over landets 17.000 bruer og avdekte at for over halvparten var regelverket om inspeksjonar brote. Vegvesenet tok sjølvkritikk i etterkant.

I 2019 fekk ho Den store journalistprisen saman med Frank Haugsbø og Maria Mikkelsen, samt SKUP-diplom, for den såkalla Tolga-saka. Her handla det om tre brør som var feildiagnostisert og sett under verjemål av kommunen mot si vilje. Avsløringa førte til at verjemåla blei oppheva og brørne tilkjent erstatning frå kommunen.

Juryen for Den store journalistprisen sa om trioen at «gjennom sin utrettelige innsats har de satt søkelyset på sider av vårt velferdssamfunn som opprører, men mest av alt – og utvilsomt viktigst – har journalistikken rettet opp i grov urett i livene til enkeltmennesker.»

I 2021 fekk ho SKUP-diplom saman med Ronny Berg for saka om kva som skjedde då Noreg stengde ned under pandemien. Journalistane avslørte korleis sårbare barn mista helsetilbod, personar med utviklingshemming fekk ulovleg besøksstans og barnevernet fekk færre varslar.

I 2023 mottok ho SKUP-diplom saman med Ronny Berg og Ola Haram for «PST-sjefens våpen», der dei avslørte at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart tre skytevåpen ulovleg gjennom fleire år. Saka førte til at han fekk eit førelegg på 50.000 kroner. Journalistane fortalde også historia om varslaren som nekta å skyve våpena under teppet og dokumenterte kva konsekvensar varslinga fekk for vedkomande.

Prisane har runne inn og mange journalistar lar seg i dag inspirere av Monas arbeidsmetodikk. Så god er ho til å søkje innsyn i kommunal forvalting at det finst journalistar som søkjer innsyn i Monas innsynsførespurnader for å lære av henne.

Faksimile: VG

Middagsplan i Excel

Bøkene blir skrivne i feriar og helger. Frå redaktøren av «Dyrehagedetektivene», Lisa Nagel i Aschehoug, får vi høyre at Mona alltid leverer før tida. Korleis får ho til alt dette?

Mona er litt flau over å innrømme at ho jobbar mykje, det er liksom ikkje i tida å seie det. Men:

– Eg likar jobben min og det å skrive bøker veldig, veldig godt. For meg er det å skrive også ein hobby, som å spele golf eller å strikke.

Foto: Nima Taheri / NRK

Så er det listene, hennar viktigaste verktøy. Middagsoversikt, handleliste og ferieplanar ligg i Excel. Jobbplanane i Google Docs.

– Eg har lister på nesten alt i livet, seier Mona og ler.

Ho drar ei hand gjennom håret og flyttar litt på kaffikoppen som står på kjøkenbordet framfor henne. Huset er ganske strigla, men enkelt. Noko kunst på veggane. Ei VG-drikkeflaske på benken.

Irriterande flink?

Nei, hevdar ho, det er mange ting ho ikkje gjer og mange ting ho ikkje er god på. Ho listar velvillig opp:

– Det eg ikkje gjer: Eg trenar ikkje og eg brukar altfor lite tid på å følgje opp vener og familie. Eg er ikkje god til å ringe, å slå av ein prat.

Frå ektemannen Jarle Grivi Brenna (som også er VG-kollega, dei møttest i avisa) får vi høyre at systemet hennar kan feile, på litt snedig vis. Som då ho bestilte dobbelt opp med flybillettar til bryllaupsreisa, men noterte ned feil dato. Eller då dei skulle på haustferie saman med foreldra hennar, men ho hadde booka flybillett til to ulike veker med berre éin dags overlapp. (Dei reiste likevel. Fekk jo éin fin dag saman.)

Las vaksenkrim som åtteåring

Mona Grivi Norman elskar å jakte svar. Lidenskapen oppdaga ho som barn, i Groruddalen i Oslo.

Foreldra las Aftenposten fast, og snart byrja Mona å lese avisa også. Slik kom ho på ideen om å lage si eiga lokalavis, som ho delte ut i nabolaget. Avisa inneheldt hyperlokale nyheiter om nye skilt i gata og nye leiker på leikeplassen.

Samtidig oppdaga ho gleda ved å lese bøker. Ho var eit ganske sært barn, hevdar ho, likte å sitte åleine på rommet sitt og lese og skrive dagbok.

– Eg elska bøkene om Narnia. Og så slukte eg Frøken Detektiv og Bobsey-barna.

LESEHEST: Mona les «Frøken Detektiv». Foto: Privat

Den første boka som trefte henne skikkeleg var Agatha Christies «Mord på Orientekspressen». Mona var åtte år gammal og fekk eigentleg ikkje lov til å lese boka, som var skriven for vaksne. Difor sette ho seg på rommet sitt med ryggen mot døra, slik at ikkje foreldra skulle kunne kome inn og avsløre henne. Slik las ho boka frå perm til perm, på éin dag.

Favorittfaget på skulen? Alle faga. Ho trur at dette er noko av forklaringa på valet av journalistyrket.

– Eg likar at eg får lov til å sette meg inn i nye tema heile tida. At ingen dagar er like og at eg får lov til å tilfredsstille nysgjerrigheita mi.

I «Dyrehagedetektivene» får både den kreative sjela og gravejournalisten utfalde seg. Bakarst i kvar bok er det faktasider om dyra som er med. Mona ynskjer at dyra i handlinga skal oppføre seg som ekte dyr. Difor har ho intervjua tilsette i dyrehagar og for eksempel spurt:

– Korleis matar du ei løve? Eg skal rett nok gi oppgåva til ein åtteåring, men generelt, kva er det du må gjere før du kan gå inn og mate ei løve?

FORSLAG: Etter å ha halde foredrag på Zoom under pandemien, fekk ho tilsendt teikningar frå ein skule på Svalbard. Ho leitar fram ein bunke med fargerike teikningar som viser dyr ho kan skrive om. Foto: Nima Taheri / NRK

Bekymrar seg

Ho verkar open og eventyrlysten. Har budd med geishaer i Japan, besøkt Europas største bordell og dekt fleire terrorangrep.

På Instagram-kontoen «VG i Berlin» kan vi sjå Mona smile breitt med inngangskortet til det tyske parlamentet. Ho møter nye folk og oppdrag med lette og glede.

BERLIN: Eventyrlystne Mona har fått presseakkreditering til det tyske parlamentet. Ho var europakorrespondent for VG i Berlin frå 2014 til 2016. Foto: Privat

Tilsynelatande.

For Mona er eigentleg ein bekymrar. Har ein plan A, B, C, D for alt i livet.

– Eg brukar masse tid på å bekymre meg over ting som er unødvendig å bekymre seg for.

Det kan vere alt frå om ho sende med sonen riktig type klede i barnehagen, frys han no? Til om ho har misforstått noko i saka ho jobbar med.

– Eg går jo gjennom alt 100 gongar, berre for å vere heilt sikker på at det ikkje er noko ein kan ta meg på. Så eg er ein bekymrar, eg tenkjer verste fall heile tida i alle delar av livet, men det gjer jo at eg stort sett er ganske godt førebudd, då, viss det skjer noko gale.

Ho slår handa i bordet for å illustrere og seier nesten med fryd i stemma, «det var det eg sa! Det var det eg visste, at dette kom til å gå gærent.»

Viss planane endrar seg, blir ho sur. Då treng ho litt tid på å omstille seg.

– Sjølv om ikkje dei nye planane nødvendigvis er dårlegare. Eg treng berre å førebu meg. Sikkert litt fordi at eg ikkje er veldig komfortabel i rom med nye menneske.

FØLGJEVENER: Alle SKUP-diploma har fått plass i vindaugskarmen ved pulten hennar. Foto: Nima Taheri / NRK

Sånn sett er jobben som gravejournalist perfekt. Ho kan sitte over reknearka i mange veker, finne samanhengar og pønske ut intervjua, før ho rykker ut og konfronterer dei ansvarlege.

– Det er jo luksus. Ein får lov til å bruke tid til å kome til botns i ein sak. Sette saman informasjon, stille nokon til ansvar.

40-åringen

Dei største opplevingane kjem når ho ser samanhengar som overraskar henne eller forklarar kvifor ting har gått gale. Når ho får den berømte eureka-kjensla.

– Det er difor dette skjer! Det er difor det ikkje er kontroll på dette, illustrerer ho.

Foto: Nima Taheri / NRK

Augneblinkane kan oppstå midt i ein tjukk dokumentbunke, i ei setning eller ein fotnote som gir meining til heilskapen. Eller etter at ho har sendt ut spørsmål til alle landets kommunar.

– Og så byrjar du plutseleg å sjå ein samanheng etter kvart som svara tikkar inn.

Med «Dyrehagedetektivene» vil ho gi eureka-kjensla vidare til barna, la dei vere detektiv og nøste opp i sakene.

Kor lenge skal ho halde på? Ho veit ikkje heilt, men har ein hemmeleg slutt på serien inne i hovudet som ho ikkje kan røpe enno.

– Alle døyr! Nei då.

Kanskje blir det også ei krimbok for vaksne, ho har førebels eit kapittel klart. Samtidig har ho ikkje tenkt å gi seg som journalist. Ho har ei lang...wait for it... liste med saker og menneske som ho ynskjer å skrive om.

– Og så har eg lyst til å bu i mange andre land, seier ho og ler, kanskje verkar tanken litt fjern akkurat no, i småbarnsfasen.

Likevel kjente ho ikkje på ei krise då ho nyleg fylte 40. Følte at alderen var heilt riktig slik det er no, der ho akkurat har flytta i hus og leverer i barnehage.

– Eg er ein 40-åring, eg.

Intervjuet er over og vi følgjer Mona Grivi Norman ut av huset, ned bakken og inn i t-banevogna som skal ta henne til Akersgata og VG-bygget. T-bane-turen blir brukt til å lese seg opp på jobb.

EFFEKTIV: Delar av jobben blir utført her, i t-bane-vogna, på veg til VG. Foto: Nima Taheri / NRK

Når ho kjem på jobb skal ho faktasjekke den neste saka i serien om uløyste drapssaker – linje for linje. Då tar ho seg ein kaffi og setter på seg hovudsettet før ho bøyer seg over laptopen i det opne kontorlandskapet.

Men. Mona er ikkje berre kjent for å jobbe. Ho er også glad i ein fest, får vi høyre av kollegaer, og det er dette som leier fram til den overraskande innsikta:

Mona Grivi Norman rappar karaoke. Ho elskar det. Kan alle orda utanåt til det som har blitt glansnummeret hennar, «Gangsta’s Paradise» av Coolio.

Då hoppar 40-åringen i penkjole ut av reknearket, ho bryt forventningane og føler seg fri.

Før ho neste dag vender tilbake, inn i rammene, og planen i Excel fortel henne at det er fisk til middag.

Hei! Har du tips til nye saker? Ta gjerne kontakt. Du kan også sjekke ut mitt portrett på forfattaren Arnfinn Kolerud, som vil hogge fire nynorske fjes inn i eit fjell. Eller djupdykket i bandet Kvelertak, som jaktar nye milepælar men balar med å halde saman.