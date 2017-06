Foto: Adam Falk/@falklorian

Ut på couture Det er på tide å finne fram camping- og turklærne fra skapet: «Gorpcore» er det nye «normcore».

Rosiner og peanøtter. To ord man hverken assosierer med trend eller mote.

Likevel er Good Old Raisins and Peanuts (GORP) – det amerikanerne pleier å fylle lommene med når de skal på tur i fjell og mark – på vei til å bli et begrep for en ny stil.

Og noen av de bærer stilen med stolthet – og uten 90-tallets ironiske distanse – er hip hop-artister som ASAP Rocky, Drake og norske Unge Ferrari.

– Før var klær noe som enten så bra ut eller var nyttig. Nå har man slått de to kategoriene sammen. Man kan kle seg som om man skal ut i skogen med faren sin, og samtidig se kul ut, sier Stig Haugen, kjent under artistnavnet Unge Ferrari.

Marka-estetikk

ANTI-MOTE-MOTE: Normcore ble et begrep rundt 2014. «It finds liberation in being nothing special», skrev det New York-baserte trendbyrået K-Hole, som også kom opp med begrepet. TV-programmet Seinfeld ble ofte nevnt som en aktuell referanse. Foto: HO / REUTERS

For noen år siden dukket begrepet normcore opp, en slags antimote hvor det var om å kle seg så uanstrengt og nøytralt som mulig. Stilen så ut til å være hentet ut fra en Seinfeld-episode på nittitallet, med løse dongeribukser, en enkel caps og behagelige, men uestetiske joggesko.

Vel, nå er gorpcore det nye normcore.

Forvirret? Slik oppsummerer Urban Dictionary den friluftsinspirerte gorpcore-stilen:

«Mote inspirert av utendørsaktiviteter – for eksempel fleecejakker, praktiske rumpetasker, parkaser, vind- og dunjakker.»

Rich people go glamping (glamourous camping) and wear gorpcore clothes. urbandictionary.com

Som New York Magazine skriver:

– Mens normcore idealiserte kjøpesenteret, dyrker den nye estetikken marka, og definerer seg selv ut fra forskjellige varianter av fottur-, camping- og utendørsklær.

Haute couture møter tur

AVSLAPPA: Men likevel forfengelig. Det er noe av det forbrukerne signaliserer med å mikse turklær og merkeklær, forteller forfatter og journalist Jorun Sofie Aartun. Foto: Aschehoug

Forfatter og reporter i Dagens Næringsliv, Jorun Sofie Aartun, tror de sporty plaggene også kommuniserer et sett med verdier og en livsstil som mange vil assosieres med.

– Ved kombinere sportsklær med eksklusiv design signaliserer forbrukerne en form for avslappet forfengelighet. Helhetsuttrykket skal se tilfeldig ut, selv om det ofte ikke er det, sier Aartun.

Hun viser til at mange av friluftsplaggene nå henger side om side med kolleksjonene til verdenskjente motehus i konseptbutikker i storbyer som London, New York eller Tokyo.

– Det er mer vanlig at en og samme innkjøper tar inn både Gucci og turmerket Patagonia til butikken sin, sier hun.

Raskere klær, uansett vær

En hip hop-artist med sorte tatoveringer oppover armene, og tidvis rosa fletter ramlende ned i panna, er det ikke åpenbart synonymt med camping- og utendørsklær.

Likevel er sportsklær og tekniske plagg en essensiell del av garderoben til Stig Haugen, aka Unge Ferrari.

Men for ham handler det ikke nødvendigvis om å signalisere en nærhet til naturen eller en avslappet forfengelighet. Det handler om å se skjerpa ut, samtidig som han er komfortabel.

– Det stikker ikke så mye dypere enn at jeg vil se rask ut på en bra måte.

Aller helst skulle Haugen satt klørne i plaggene fra seriene han så på TV for 15 år siden. Som «Friends», «Fullt Hus», «MacGyver» og «Fresh Prince i Bel Air»:

– De brukte enkle plagg, men det var alltid noe som stakk seg ut – enten det var passformen, størrelsen, eller hvor høyt man hadde buksene. Det ser veldig laidback ut, men de har åpenbart brukt lang tid på å finne fram til den stilen.

Praktisk har kommet for å bli

Den ujålete moten har ikke eksplodert eller flommet inn over forbrukerne de siste årene, den har kommet i små drypp.

Som det nordamerikanske klesmerket Patagonia. Friluftsklærne har blitt et av dagens foretrukne valg for dem som vil kle seg i sunne og miljøbevisste verdier (selv om de i 2015 benyttet seg av underleverandører som mishandlet sauer).

Bill og Hillary Clinton er fans (og har vært det siden 90-tallet), det er også Arnold Schwarzenegger:

PATAGONIA: Merket er blitt en av indikatorene på gorpcore-stilen, hvor man symboliserer miljøbevissthet og friluftsinteresse. Foto: Broadimage/REX/Shutterstock / Shutterstock

Sandalene fra Birkenstock er et annet eksempel på den ujålete antimoten:

Det praktiske fottøyet var blitt brukt og så forvist av foreldregenerasjonen, og de fleste parene var godt gjemt innerst i skoskapet.

Men for noen år siden var sandalene på bena til den unge moteeliten, overraskende nok til at motemagasinet Vogue i 2013 så seg nødt til å forklare fenomenet med saker som Pretty Ugly: Why Vogue Girls Have Fallen for the Birkenstock.

Og som nevnt, hip hop-artister som Drake og ASAP Rocky kler seg i samme merke, og blir nevnt som noen av trendsetterne for gorpcore-stilen. Kanskje ikke helt det segmentet man forbinder med turmiks i lomma.

Men er det noe nytt at noen av dagens heiteste hip hop-artister kler seg i plagg som symboliserer en nærhet til sunne friskusverdier, skog og mark?

Her er meningene delte:

– Rappere har alltid tatt i bruk merkeklær som ikke nødvendigvis har vært ment for dem. Det er ikke noe nytt sånn sett, sier Øyvind Holen, journalist og forfatter, blant annet av boken Hiphop-hoder.

Kulturelt klesskifte

UNGE FERRARI: – Jeg ville heller se annerledes og stygg ut, enn å gå i det alle andre gikk i. Jeg har alltid hatt lyst til å skille meg ut, sier Stig Haugen, som opererer under artistnavnet Unge Ferrari. Foto: Adam Falk /@falklorian

Det er i alle fall på det rene at rapartister i friluftsklær ikke er noe helt nytt. På nittitallet kledde de seg i vind- og boblejakker fra både norske Helly Hansen og amerikanske Tommy Hilfiger.

Likevel mener Marius Emanuelsen, kritiker i Morgenbladet, at det har skjedd et stilskifte blant noen av dagens mest populære hip hop-artister.

FLEECE: Fleecegenser, boblejakke og en rumpetaske fra Balenciaga. ASAP Rocky var like klar for en fjelltur som for moteuka, da han dukket opp på New York Fashion Week i vinter. Foto: Splash News / Splash News

– Rundt 2011 kommer det en ny motebevissthet inn i hip hopen som både Drake og ASAP Rocky er en del av. Begge behandler musikken og klærne som noe de tar på seg som et plagg.

Et kulturelt skifte som innebærer at rappere ikke bare er opptatt av å vise fram den materielle rikdommen gjennom klærne sine, men også fronter nøytrale, upretensiøse plagg fra turprodusenter.

– Det har lenge vært en sterk forestilling i det afroamerikanske samfunnet om at man ikke skal kle seg i eller oppsøke de tradisjonelle identitetsmarkørene fra det hvite, hegemoniske samfunnet. Afroamerikanske artister opererer gjerne etter mantraet «klær for oss og av oss». Dette er en grunnleggende forestilling i det afroamerikanske samfunnet. Men nå beveger enkelte artister seg bort fra det, sier Emanuelsen.

Nå skal det også nevnes at de store logoene og de dyre merkeklærne heller ikke er helt borte. ASAP Rocky er blitt brukt i Dior sine kampanjer, og går like gjerne i en rosa Gucci-genser som en dunjakke fra sportsmerket North Face.

Stig Haugen, aka Unge Ferrari, mener det har blitt et større rom og en større aksept for hvilken stil det er lov å fronte som hip hop-artist.

– Hip hop har alltid hatt en streng kode for hva som er lov og ikke. Tidligere måtte man aller helst gå med store halskjeder og vide bukser.

Men nå er det like åpent for variasjon som i andre kunstformer, mener artisten.

– Det er en ny generasjon med rappere. Og sakte, men sikkert har man gitt mer faen i hva man går i. Skillet er visket ut, og det er jævlig bra.