I Fredrikstad i Østfold sitter det en «hverdagshelt» i norsk rock. Han har spilt de samme låtene om og om og om igjen, for at vi andre skal få oppleve et band som ikke finnes lenger.

Et såkalt hyllestband er et band som hyller et annet band ved å spille deres sanger.

Big Balls og Michael Abrahamsen hyller AC/DC. Det vil si; gammel AC/DC. Kun musikken fra 1974 til 1980. Musikken med Bon Scott som vokalist.

Hvorfor har de holdt på med dette så lenge? Hvorfor må det ta slutt? Og hva nå?

AC/DC i Bon Scott-perioden (1974-1980) Ekspandér faktaboks Vokal: Bon Scott

Bon Scott Sologitarist: Angus Young

Angus Young Rytmegitarist: Malcolm Young

Malcolm Young Trommer: Phil Rudd

Phil Rudd Bassist: Mark Evans / Cliff Williams (overtok i 1977) Perioden blir av fansen kalt «gammal AC». Platene som kom ut: High Voltage (1976), Dirty Deeds done Dirt Cheap (1976), Let There Be Rock (1977), Powerage (1978), Highway to Hell (1979) og liveplata «If You Want Blood You've Got It» (1978)

Frontfiguren. I Australia i 1974 får det unge uetablerte hardrockbandet AC/DC ny vokalist. De hadde slitt litt med å finne formen, men Bon Scott utstrålte alt hva de egentlig ville være.

Nådeløs rock’n’roll-råskap.

Øretrøbbel #1

Omtrent samtidig i Norge våkna sju år gamle Michael Abrahamsen hjemme hos mamma og pappa på Grünerløkka i Oslo med puta full av illeluktende puss som hadde rent ut av øret.

Han ble brakt til legevakta i all hast og videre til sykehuset der de opererte ut det de trodde var en polypp.

Nye øreproblemer som tiåring, ny operasjon, vesentlig svekka hørsel på høyre øre. Men det fikk tilsynelatende ingen andre alvorlige konsekvenser enn at han ble notorisk overlegen og uinteressert i alle som satt seg til høyre for ham.

Thomas Seltzer om Michael Abrahamsen Ekspandér faktaboks «Bon Scott er uten tvil en av rockens største vokalister, og å skulle agere ham er mer eller mindre umulig. Men Michael har gjennom en halv mannsalder greid det umulige, og det er bare å ta av seg hatten (eventuelt skoleuniformlua til Angus) i honnør.» – Tomas Seltzer, Turboneger –

Øretrøbbelet skulle senere vise seg å være skumlere enn legene forsto på 70-tallet.

Oppveksten i familien Abrahamsen på Grünerløkka var full av kultur og musikk. Michael lærte engelsk av å høre på The Beatles og hadde småroller i Wam og Vennerød-filmer. Han gikk på bryting, gikk opp og ned trapper med avisa og omga seg ellers stort sett med kamerater, sigaretter og LP-plater.

I 1978 slo det ned et rock’n’roll-lyn i Michael og gjengen.

FRONTMANN: Bon Scott ble født i Skottland i 1946 men flytta til Australia som fireåring. Han hadde allerede vært med i flere halvstore australske band da han som 28-åring ble vokalist i AC/DC. Foto: Wikimedia Commons

«If You Want Blood You've Got It»

I Australia på den tida hadde nemlig Bon Scott og AC/DC virkelig begynt å få sving på sakene. Bandet hadde gitt ut fire album på fire år, pluss et livealbum, og opplevde internasjonal suksess.

Boogie-blues-hardrocken (AC/DC har alltid nekta for at de er et heavy metal-band) fra down under fikk nye fans for hver time som gikk, og nå sto Grünerløkka for tur. Det var det nyutgitte livealbumet «If You Want Blood You've Got It» som nådde Michael & Co. først.

Michael husker at coveret smalt noe voldsomt. Sologitarist Angus Young var spidda av sin egen Gibson SG-gitar. Vokalist Bon Scott lente seg over skulderen mens han tilsynelatende fortsatt sang. Det ble ikke mindre rått da de endelig fikk lagt vinylplata på spilleren. De var hjemme hos kamerat Karl Ivar, det var dagtid, det var helg og AC/DC rørte på direkten.

– Hvordan opplevde du AC/DC første gang?

– Primalt, slemt, ryggrad, substans, sier Michael.

Fire ord. Null betenkningstid. Det var starten på en livslang kjærlighet.

«Back in Black»

Bon Scott fikk bare seks år i AC/DC og døde på mange måter midt i svevet da han i 1980 ble funnet livløs i baksetet av en bil i London. Det var rett før bandet skulle i studio for å spille inn sitt syvende album.

Han hadde drukket hardt, kastet opp i søvne og blitt kvalt. Eller frosset i hjel. Det er litt uvisst. Men han døde 33 år gammel.

Michael husker ikke hvordan han fikk dødsbudskapet, men gjetter at det var via BBC-programmet Friday night rockshow, ukas absolutte høydepunkt for alle som var interessert i den barskere rocken på slutten av 70- og begynnelsen av 80-tallet.

– NRK hadde ikke noe for unge hardrock-entusiaster på den tiden. Det var bare trekkspill og Odd Gryte-greier. Drittkjedelig, sier Michael (til NRK).

BACK IN BLACK: AC-albumet som kom i 1980 er et av verdens mest kjente og kjøpte album gjennom tidene. Foto: Wikimedia Commons

Et halvt år etter Bon Scotts død slapp AC/DC albumet «Back in Black» (juli 1980) med deres nye vokalist Brian Johnson.

Plata, som var en hyllest til avdøde Bon, ble en vanvittig suksess, et av verdens mest solgte album gjennom tidene og bandets definitive gjennombrudd.

«Big Balls»

Livet gikk videre. Michael sluttet på skolen etter 9. klasse og begynte å jobbe. Som redaksjonsbud i Dagbladet, som taxisjåfør, lastebilsjåfør og plenty av andre vaktmesterlignende jobber. Michael var og er en handyman.

Men jobbene var kun til for å finansiere lidenskapen: Musikken. Rocken.

TIL VENSTRE: En 17 år gammel Michael møter Iron Maiden i jobben hos Dagbladet. – Det var artig å jobbe der. I og med at jeg var så inne i musikken så ble jeg en slags «hardrockguide» for journalistene. Også var jeg en «illustrasjonsfoto-modell». Hvis de trengte en illustrasjon av en sosialklient som hadde trøbbel ble jeg satt foran sosialkontoret med henda i fanget. Det var en fin gjeng i Dagbladet på den tiden. Jahn Otto Johansen, Dag Solstad, Arne Hestnes, Fredrik Wandrup. Veldig fine folk. HØYRE: En noe eldre Michael snekrer og ser bra ut, med kjede, ringer og det som kan se ut som en kalkulator-klokke? Foto: Privat

På midten av 90-tallet jobba han på utestedet Joes Garage i Oslo sentrum. Verdensherredømme-planer med band som Romeo Steele (samme management som Backstreet Girls) og Revlone (som sminkemerket men med en «e» bakerst, for ikke å bli saksøkt) hadde kommet og gått.

Hørselen på høyre øre var stadig skral, men Michael levde greit med det han kaller «monohørsel».

– Det var en slags fordel da jeg skrudde lyd, faktisk. Jeg klarte å pinpointe hvor lyder kom fra og dermed også finne problemene med lyden.

I 1994 møtte han bassist Geir «Ludo» Amundsen. AC/DC-fan «Ludo» hadde hørt at Michael kunne synge «gammal AC» som ingen andre.

Hva med å starte hyllestband? De gylne Bon Scott-åra?

MERCH: Big Balls tok merch-siden av jobben som hyllestband seriøst, med T-skjorter og klistremerker. I oppstarten besto bandet av Michael og «Ludo» + gitaristene Thor lønning og Ståle Staurseth, og trommis Geir Øpstad: – «Ludo» mente vi kanskje skulle hete «Easy Dizzy», men det kom aldri på tale, sier Michael bestemt. Foto: Hans Petter Blom / NRK

– Kurt Cobain hadde nettopp tatt kvelden og verden gikk nærmest under av sorg. Vi ville hylle en «glemt» stjerne som var råere. Bon Scott hadde fått for lite oppmerksomhet. Vi ville heise ham fram fra glemselen.

Verden trengte rockemedisin, mener Michael.

Rockens mørketid

Han beskriver perioden på midten av 90-tallet som mørke år for AC/DC og for hardrocken som sådan. «Lettmetallet» (Bon Jovi, Def Leppard, Europe etc.) hadde ødelagt mye. Grungen ødela enda mer, ifølge Michael.

Big Balls spilte den aller første konserten på den nå for lengst nedlagte hardrock-bula Lusa Lottes i Oslo sentrum sommeren 1994.

STARTEN: Michael Abrahamsen i Big Balls: – Vi hadde et helvetes nachspiel etter den første konserten. Vi stjal flytebrygga til Villmarkshuset ved Akerselva, kappa fortøyinga, fyra bål på flåta, tok med masse øl og fløyt ut i Oslofjorden. Det vil si. Vi tok høyre løp i elva mot fjorden, så vi havna i søppelfangeren. Men det var gøy! Vi gjorde det på to nachspiel, faktisk! Foto: privat

– Det var på en tirsdag, husker jeg. Vi starta i et mer eller mindre tomt lokale, men på slutten av konserten var det smekkfullt. Det var helt sinnssykt.

Gutta i bandet forsto umiddelbart at de hadde truffet en nerve. Det opplevdes som om folk kom krypende ut av treverket som nedfrosne, overvintra fluer. Mot lyset. Mot rocken. To-tre konserter til ble raskt til flere – i og utenfor Oslo. Big Balls var på korstog. Big Balls skulle frelse fortapte sjeler med «gammal AC». Og det var ikke nødvendigvis «Bon Jovi og grunge» som var det største musikalske problemet.

– Nei, altså. Dette var jo i en periode der alle hørte på trance- og dancemania, eller hva faen det heter. Alle tygde e-er og hørte på dum-ush-dum-ush. Til og med på MC-klubbene sto folk helt hinsides ruspåvirka og hørte på sånn pling-plong-drittmusikk mellom settene våre. Det var jævlig.

BANDBILDER: Det er tatt i skolegården på Møllergata skole i Oslo. Michael jobba i en periode som vaktmester ved skolen. Foto: Gitte Ous

Michael rister oppgitt på hodet. Big Balls følte de kom med det gode. Det gamle. En motpol. Noe ekte. AC/DC.

– Vi var en livbøye for de stakkarene som var ute og svømte i det havet av bæsj som dancemusikken var. Vi redda mange, sier Michael overbevist.

ROCKEPREKEN: Eivind Staxrud og Michael Abrahamsen. Sistnevnte i pavekostyme, inspirert av AC/DCs Let There Be Rock-musikkvideo, der Bon Scott figurerte som rockevekkelses-predikant. Foto: Privat

Han er morsom å høre på, men han prøver tydeligvis ikke å være morsom her. Han mener hva han sier. Han mener at det var et «hav av bæsj». Ikke bare musikkmessig. Også rusmessig, forteller Michael.

Rytmene i «drittmusikken» ble en falsk hjertestimulator. Musikken speeda deg. E-en tok deg til det neste nivået. Hjertet hoppa nesten ut av kroppen. Michael rister enda mer på hodet.

– Det var fryktelig. Hvem veit hvor mange mennesker som har mentale plager og lever på lykkepiller i dag fordi de var teite på 90-tallet.

Storhetstiden

Slutten av 90- og starten av 2000-tallet ble glansåra. Eivind Staxrud hadde kommet inn som sologitarist i 1996 og endelig løsna sceneshowet og gitarsoloene.

SLIK REISTE DE: Big Balls turnerte med en hvit og rød brannbil med «Hurdal Brannvesen» på siden og en gammal Volvo likvogn. – På tidlig 2000-tall en gang i 04-05-tiden om morgenen, på vei hjem fra en gig i Kongsvinger, kjørte vi forbi et brennende hus. Brannvesenet hadde ikke kommet enda og folka som sto utenfor trodde de var redda, så klart. Det var de ikke. Foto: Privat

– Staxrud (som spiller i Raga Rockers red.anm.) var puslespillbrikken som måtte på plass. Før han kom inn som Angus Young (sologitaristen) var vi litt «Bambi på isen». Vi mangla de sterke soloene. Men da han kom begynte vi å bli jævla bra. Det smalt!

Konsertfrekvensen gikk opp. Bandet reiste Norge rundt og spilte. På samfunnshus, MC-klubber, festivaler og puber. You name it. Og de ble mottatt med åpne armer og fylte alle lokaler de opptrådte i.

– Vi var bortskjemte med fulle hus. Og det var alltid veldig hyggelig. Vi ble jo ofte møtt med det jeg vil kalle en overdreven respekt. Altså, det var jo ikke sånn at det var AC/DC som kom på besøk. Likevel føltes det litt sånn noen ganger. Det var nesten sånn «hei, dette er dama mi, vær så god!»-stemning innimellom. Men gøy, for all del.

Michael mener den gode stemninga åpenbart oppsto i publikums og bandets felles kjærlighet til AC/DC. Men også Big Balls sin etter hvert profesjonelle evne til å se an publikummet sitt var viktig. Hvor langt de kunne strekke strikken?

FRA VENSTRE: Eivind Staxrud, Richard Poots, Michael Abrahamsen, Jimmie Poots og bassist Geir «Ludo» Amundsen.

– Hvis du står i en bygd i Kvinesdal og skriker «Gud er død», da sliter du litt. Men det kan man kanskje skrike andre steder, ikke sant?

Påska 2017

Etter storhetsåra rett før og rett etter 2000 hadde bandet kutta ned på reisinga en hel del. Men de holdt fortsatt sammen.

Og de spilte uansett alltid den tradisjonsrike julekonserten «Big Balls jukker Jula inn» på utestedet Gamla i Oslo.

ANGUS I FARTA: – Vi legger oss så tett på originalen vi klarer, i og med at det er en hyllest til AC/DC. Vi vil gjøre det som det er. Riff og gitarmelodier og alt, sier Eivind Staxrud. Foto: Privat / Dahle

– Det var et rocka alternativ til det «Penthouse Playboys og Jens Pikenes vrikker julen inn»-greiene. Det var et slags julebord for rockerne i byen og noe vi gleda oss til hvert år.

Men i 2017 måtte Big Balls avlyse. Michael var blitt sjuk. «Jævla sjuk», sa folk.

– Ja, det var ganske jævlig. Rett ordvalg. Det starta i påsken, sier Michael og forteller om trekvart år med full forvirring og masse smerter.

Ett enkelt tilfelle av en 15–20 sekunders skytende øresmerte var startskuddet. Michael begynte å sleve litt på høyresiden da han pussa tenner. Leppa gjorde ikke jobben. Etter hvert som månedene gikk kom det hyppigere. 10–15 ganger om dagen.

– En skikkelig tannpine i øret, er den eneste måten jeg klarer å beskrive det på.

Formen dalte raskt og Michael mistet etter hvert kontrollen på halve ansiktet.

MICHAEL-SELFIE: – Faen, jeg skremte jo livet av barn med det trynet. Det var ikke noe kult. Foto: Privat

Legene forsto ingenting, og Michael datt inn og ut hos fastlege, nevrolog og ørespesialister igjennom våren, sommeren og høsten. Med punktert ansikt, stupende form og rekordlav selvfølelse.

Fram til desember 2017 hadde han aldri hørt om kolosteatom. Men det var altså sjukdommen, og han hadde båret på den siden barneåra på Grünerløkka.

Kolosteatomet var en slags svulst som sakte, men sikkert hadde vokst inni og på baksiden øret. Nå klemte den hardt på nerver, blant annet nervene som kontrollerte ansiktet, og var i ferd med å ta knekken på Michael.

Hva er kolesteatom? Ekspandér faktaboks Kolesteatom er talglignende, bløte, gråhvite masser dannet fra hudens epitel, bestående av avstøtt, fettdegenerert, flerlaget, forhornet plateepitelmed kolesterolkrystaller.

Kolesteatom er lagvis, løkaktig oppbygd av det døde epitelet og begrenset av en perlemorslignende hinne av levende epitel som stadig vokser, forhornes og avstøtes. Perlesvulst Ekte kolesteatom, perlesvulst, er en sjelden og godartet svulst, utviklet i fosterstadiet fra avsprengte, etterlatte epidermiskim i kraniet eller hjernen. Symptomer Kolesteatom nedbryter omgivende vev enzymatisk og trolig ved trykk, slik at mellomørebetennelsen kan bryte inn til det indre øre, kraniehulen og hjernen. Tilstanden kan føre til sterkt nedsatt hørsel på grunn av ødeleggelse av ørebenene og opphopning av død hud i mellomøret. Komplikasjoner som rammer det indre øre, hjernehinner og hjernen, samt ansiktsnerven, kan forekomme. Kolonisering av bakterier kan gjøre kolesteatom stinkende.

Les mer om sykdommen i store medisinske leksikon

Da legene endelig forsto hva som skjedde med Michael gikk det fort. Han fikk diagnosen 6. desember, ble innlagt 12. og operert den 13.

Det var et vellykka, men drastisk inngrep.

Comeback

2018 har fram til nå dreid seg om å komme til hektene. Restitusjon. De har fjerna mye bak øret og inni hodeskallen. Michael er blitt forespeilet rekonstruktive plastisk-kirurgiske inngrep for å gjenopprette noe av ansiktsmuskulatur samt implantering av lodd i øyelokk. Det går sakte, men det går framover.

Hadde du møtt Michael på gata eller på puben eller på skoleavslutninga til dattera di, ville du aldri enset eller sett hvilket drama han har vært igjennom. Blikket er lekent, replikken sitter løst.

MERCEDES-FAN: Michael Abrahamsen på tomta utenfor familiehuset i Råde med sedvanlig glis og glimt i øyet, og Mercedes veteranbil: – Fet bil og billig i drift med tanke på forsikring og slikt. Men det er også et miljøaspekt i det, altså. Ting må brukes opp. Vi kan ikke drive å kaste masse fullt brukbare greier. Foto: Hans Petter Blom / NRK

Men Michael må gi seg med hardrocken. Trykket i munnhulen, i hele hodet, er for tøft. Han tåler det ikke lenger. Orker det ikke. Og det er absolutt ikke anbefalt fra legene. Å synge Bon Scotts AC/DC-sanger er hardt. Det er omtrent bånn spiker fra start til slutt i hver eneste låt.

Egil Hegerberg om Big Balls Ekspandér faktaboks «Big Balls gjør absolutt alt riktig. Først og fremst ved å fokusere på Bon Scott-perioden og ignorere alt det mindreverdige skvæket som har kommet siden. Dernest ved å ha et stjernelag av musikere i alle ledd som har den nødvendige fingerspitzgefühl til å beherske AC DCs eminente minimalisme. Det er trist at Big Balls nå gir seg, men ikke så trist som at AC/DC ikke gjør det.» – Egil Hegerberg, Thulsa Doom, Black Debbath mfl. –

Men Michael må gjøre det én gang til. En siste gang.

– Jeg ble veldig lei meg da vi måtte avlyse i fjor. Jeg hater å ikke gjennomføre ting. Vi må ha en siste konsert. Et verdig punktum.

GJENNOMFØRT GITAR: Ser du nøye på den gitaren og kjenner litt til AC/DC så vil du se at det er en Gretsch av samme sort som Malcolm Young spilte på. Stein «Malcolm Young» Hjertholm har også revet ut to av pickupene/mikrofonene, akkurat som helten i AC. De skal uansett ikke brukes. Foto: Javier Auris / NRK

Øving

Big Balls samles for historiens nest siste Big Balls-øving før historiens aller siste konsert. Bak Soria Moria på Torshov i Oslo. Bandmedlemmene sklir inn i bakgården i hver sin bil. Ut, klemming, hilsing. Opp på en lasterampe, inn en metalldør, ned en bratt trapp og inn i et lite øvingslokale.

De har holdt på med dette her i 24 år, men det oser spilleglede og det låter rått.

Det er fristende å bruke Michaels egne ord om hans første opplevelse av AC/DC: Primalt, slemt, ryggrad, substans.

INGEN TEGN TIL OVERGIVELSE: Det tok vel omtrent åtte minutter fra gutta var innafor døra før det smalt. Big Balls er i storform før den aller siste konserten. Foto: Javier Auris / NRK

– Da AC/DC mista Bon Scott så henta de bare en ny vokalist, dere skal ikke gjøre det samme dere da?

– Dere kan jo hente inn en vokalist fra et Guns N' Roses-hyllest-band da, foreslår Michael.

Latter. Vokalisten som overtok etter Bon Scott, Brian Johnson, er ute av bandet i skrivende stund. På grunn av øretrøbbel (sic!). Axl Rose fra Guns N' Roses er inne som superreserve.

AC/DC og hardrock har vært livet for Michael, men han setter pris på mange forskjellige sjangere, og synes det er helt fint at folk hører på hva enn de møtte ønske: – Dansebandmusikk, for eksempel. Er du så enkelt rigga at det trigger deg? Be my guest. Og om du ønsker å komplisere livet ditt så jævlig at du liker jazz? Gjør det! Foto: Javier Auris / NRK

– Nei. Det var enstemmig. Om Michael forsvinner, forsvinner Big Balls, sier gutta unisont.

– Dere har holdt det gående lenge. I 24 år. Hvorfor, Michael?

– Hvorfor? Det er enhver musikers våte drøm å ha et så hengivent publikum.

– Hva skjer etter den siste konserten?

– Jeg er usikker. Sykdommen har stjålet mye energi. Familien er jo hovedfokus og jeg håper at det kan finnes en jobb for en 52 år gammel rocker et eller annet sted i Fredrikstad.

Big Balls spiller sin siste konsert på Vulkan Arena i Oslo fredag 21. desember. Etter det er det slutt.

Veis ende. – Det er ikke noe galt med stemmen. Den holder. Og jeg elsker å synge. Men jeg blir helt ødelagt av dette. Det tar meg to-tre dager å bli menneske igjen etter en øving. Nå holder det. Foto: Javier Auris / NRK

Dette er Big Balls: Ekspandér faktaboks Band som hyller AC/DC og Bon Scott-åra. Har vært aktive siden 1994. Gir seg i 2018. Har spilt mellom 250 og 300 konserter i hele Norge. Besetning: Geir «Ludo» Amundsen. Bass/Vokal (Misplaced Neighbourhood+)

Eivind Staxrud. Gitar/Vokal (Raga Rockers, Los Plantronics++)

Per-Helge Peppa Bruvoll. Trommer/ Vokal (Metal Gods, Bangkok Babes++)

Stein Hjertholm. Gitar/ Vokal (Metal Gods ++)

Michael Abrahamsen. Vokal.

Big Balls om å spille AC/DC: Foto: Javier Auris / NRK Ekspandér faktaboks – Hva er det som er viktig når man spiller AC/DC? – Du må spille med innsida av sjela, sier gitarist Stein «Malcolm Young» Hjertholm. – Også er det noe med åttendedelene. De er dynamiske åttendedeler på en måte, skyter Eivind «Angus» Staxrud inn. – Toerne og firerne til Phil Rudd (den originale trommeslageren til AC/DC. red.anm.) er helt fantastiske, sier trommis Per-Helge «Peppa» Bruvoll. Trommisgreia er visst viktig. Alle blander seg. Man hører forskjell på de forskjellige trommisene AC/DC har hatt. De hadde Chris Slade en periode, som i utgangspunktet er en bedre trommeslager enn originalen Rudd. – Men grooven er ikke der. Ikke den som er der med Rudd, sier «Peppa». – Dere legger dere veldig tett opptil originallåtene i versjonene deres. Gitarsoloer, riff, alt er så likt som mulig, virker det som. Hvorfor gjør dere det? Eivind Angus Staxrud tar ordet. – Jaja. Det er fordi det er en hyllest. Jeg husker jeg hørte eller leste ett eller annet sted at Bob Dylan en gang sa at han var så lykkelig fordi han ikke har lagd noen sanger som har signatur-riff i musikken. Så han kan spille forskjellig hver jævla kveld. – Og det gjør han jo! sier Stein «Malcolm Young» Hjertholm og ler. – Jeg veit! Jeg var på Roskilde en gang på 90-tallet og så han, og jeg kjente ikke igjen noen av sangene! «Angus Staxrud» fortsetter: – Riff og gitarmelodier og alt. Vi legger oss så tett på vi klarer, i og med at det er en hyllest til AC/DC. Vi vil gjøre det som det er. – Og det er ikke noe poeng å gjøre noe annet. Du klarer ikke å gjøre det bedre uansett, komplimenterer Stein «Malcolm Young» Hjertholm. – Jeg hørte at dere spilte låta «Rocker» rett etter «Big Balls», akkurat som på Dirty Deeds Done Dirt Cheap-skiva. Tenker dere på sånne ting? Legger dere inn sånne små perler? – Vi teller akkurat antall sekunder og hundredeler, sier Eivind «Angus» Staxrud og ler. – Vi har faktisk ikke spilt «Rocker» på konsert siden 90-tallet, sier bassist Geir «Ludo» Amundsen. Men de tulla litt med det forrige øving, og bestemt seg for å gjøre det. Alt for AC/DC-elskerne der ute.

Se alle bildene fra bandøvinga: