Sommerens beste lesetips

Du vil vel ikke ta med deg en dårlig og kjedelig bok på ferie?

NRKs fire anmeldere har løftet fram sine fem favorittbøker fra i år. De byr på spenning, klokskap, humor og ettertanke.

God sommerlesing!

Marta Norheims fem utvalgte:

Marta Norheim er hovedanmelder på skjønnlitteratur. Foto: Javier Auris / NRK

– Mine største leseopplevingar denne våren fekk eg frå etablerte, utanlandske forfattarar, men ein norsk debutant kom óg gjennom nålauget!

1. Joyce Carol Oates: «Svart vann» Snedig og underhaldande liten roman frå ein av nestorane innan amerikansk forteljekunst. Ein flyktig sommarflørt mellom ung, ambisiøs kvinne og vaksen, mektig mann får ein overraskande vri, på liv og død.

2. Jón Kalman Stefánsson: «Historien om Ásta» Bak den litt anonyme tittelen «Historien om Ásta» skjuler det seg ein oppvekst av det røffe slaget, med brennevin, drifter på ville vegar og ei ung jente som ikkje anar kva ho skal gjere med livet sitt.

3. Mikael Niemi: «Koke bjørn» Er det greitt å koke og ete ein bjørn som sjølv har ete ei gjetarjente? Denne romanen svarer på spørsmål du garantert aldri har tenkt på.

4. Sara Stridsberg: «Kjærlighetens Antarktis» Ei ung kvinne blir misbrukt og drepen. Det er navet i denne romanen av svenske Sara Stridsberg, som kan kunsten å lage vakker litteratur ut av forferdelege skjebnar utan at det vert umusikalsk.

5. Camilla Bøksle: Det er vakrest når det skumrer Når den gamle bestefaren ustanseleg snakkar om folk du ikkje kjenner og saker du ikkje har vore med på, har du to val: Unngå gubben, eller setje deg ned for å lytte og forstå.

Knut Hoems fem utvalgte:

– De beste bøkene er drømmer du kan lære noe av. Jeg finner mine favoritter i grenselandet mellom flukt og fakta.

Knut Hoem er hovedanmelder på sakprosa. Foto: Javier Auris / NRK

1. James Bloodworth: «Innleid og underbetalt. Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter» Kullsvart fra den nye bunnen. Journalisten James Bloodworth har skrevet en erkebritisk bok om den globale kapitalismen på sitt aller mest usympatiske.

2. Nurrudin Farah: «North of dawn» Oslo-roman med to bedårende, men hardt prøvede somaliske besteforeldre i hovedrollen. Bind to i en serie på tre om terror i vår tid. (kun på engelsk foreløpig)

3. Haruki Murakami: «Drapet på kommandanten. Bok 1. En idé gir seg til kjenne» Omstridt og uimotståelig. Igjen.

4. Elif Batumann: «De besatte. Om russiske bøker og mennesker som leser dem» Passe crazy om å være besatt av russisk litteratur.

5. Georg Trakl: «Sebastian i draum» Lykkelig er den som finner den røde tråden mellom Olav H. Hauge, Jon Fosse og den østerrikske poeten Georg Trakl.

Leif Ekles fem utvalgte:

Leif Ekle er hovedanmelder på krim. Foto: Javier Auris / NRK

– Det ble mye dystert og sterkt på min vårliste i år. Lyspunktet får være den strålende Vivian Gornicks minnebok om mor, datter og fotgjengeri i New York.

1. Vivian Gornick: «Heftige bånd» En av de store leseropplevelsene: mor-datter, hat-kjærlighet. Oppvekst i et jødisk arbeiderklassemiljø i Bronx. Minnelitteratur på sitt ypperste.

2. Burhan Sönmez: «Istanbul Istanbul» Foruroligende og vondt om maktens vilkårlighet, vold og historiefortellingens kraft.

3. Ahmet Altan: «Eg får aldri sjå verda igjen» Gripende, men også interessant fra livstidsdom i Erdogans tyrkiske varetekt.

4. Vidar Sundstøl: «Hullet han krøp ut av» Kort, merkelig, kortfattet og stilsikkert om å ha barn med utfordringer. Skarpt, i blant vakkert – vidåpent for leserens tolkning.

5. Don Winslow: «The Border» Bak krimforfatter Don Winslows «grensetrilogi» ligger ligger to ti-års arbeid og research – nettopp i grenselandet mellom Mexico og USA. Thrilleren som samfunnskommentar og -kritikk.

Anne Cathrine Straumes fem utvalgte:

– Jeg følger spent og begeistret med på den nye franske bølgen av litteratur med politisk bunn. Vårens overraskelse var ellers en vakker illustrert bok for voksne.

Anne Cathrine Straume er spesielt glad i bøker som lærer oss noe om samtiden vår. Foto: Siss Vik / NRK

Shaun Tan: «Fortellinger fra indre by»

Shaun Tan lager bildebøker som får meg til å gispe. I denne tjukke boken bruker han ord og bilder i et overrumplende forsvar for dyrene. Myntet på voksne. Bør bli en klassiker.

Michel Houellebecq: «Serotonin» Vær forberedt på røff språkbruk og ekstreme holdninger om du åpner Michel Houellebecqs siste roman. Ubehagelig nok er det også mye å kjenne igjen. En bok om og for vår tid.

Rebecca Wexelsen: «Hotell Montebello» Hvorfor ikke lese en norsk debutant? Rebecca Wexelsen skriver oppsiktsvekkende lett om sykdom og ensomhet uten at det blir lettvint av den grunn. «Hotell Montebello» handler om lengselen etter omsorg, å bli sett, å høre til.

Alice Zeniter: «Kunsten å miste» Lærerik og medrivende fransk roman om Algerie-krigen og følgene av den. Dette er nær historie med essensiell betydning for dagens politiske situasjon. Smart utført.

Franzobel: «Medusas flåte» Hvor går grensen mellom sivilisasjon og barbari? Den østerrikske forfatteren Franzobel skriver om et av verdens mest berømte forlis, og om passasjerene som mot alle odds overlevde på en flåte. Rå og raljerende.

