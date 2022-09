Snart voksen kamel

Med en blinkende gullrolex på armen og en katt tatovert på hånden, svinger han bilen med enorme hestekrefter gjennom Bergen sentrum.

– Kameleeeeeen! Ta et bilde av ham!

En gjeng studenter midt i fadderuka, roper da de ser Bergensrapperen kjøre gjennom sentrum.

Under bilturen, spør flere forbipasserende fans om de kan ta et bilde med ham.

Han stikker velvillig hodet ut av bilruta og stiller opp på selfies med fansen, mens han smiler og ler.

Plutselig kommer vi på medieoverskrifter om at han kjører rundt uten gyldig førerkort.

– Ehm, har du egentlig lappen nå?

– Ja, jeg har aldri mistet den. Jeg bare tok den ikke før jeg ble voksen. Jeg tenkte at jeg aldri kom til å få orden på livet, så jeg kjørte en del uten. Men nå har jeg den.

– Er det vanskelig å kjøre lovlydig nå da?

– Neei, det er ikke vanskelig. Jeg bruker blinklys og alt, sier han og ler.

Si Ingenting

Marcus Kabelo Møll Mosele (29), kjent som Kamelen, er blant Norges største rappere. I løpet av syv år har han rukket å gi ut tre album og vinne en spellemannspris.

Men han forbindes også med konflikter med politiet. Tekstene hans handler ofte om å sitte i fengsel, politiet, avhør og ikke minst å slippe ut av fengsel.

Han ble kjent over natten, da han i 2015 ga ut låta «Si Ingenting» mens han var på rømmen fra politiet.

Nå er han aktuell med dokumentaren om livet sitt med samme navn.

Dokumentaren hadde nylig kinopremiere. Anmelderne har trillet firere og femmere, og kinosalene har måttet sette opp ekstra visninger.

Kamelen da han slo gjennom med sin første låt «Si Ingenting». Han er kjent for sitt publikumstekke under konserter. På rød løper før premieren på dokumentaren om livet sitt.

Med Rolex på armen og fans på alle kanter virker det ganske fint å være en kamel om dagen.

Han parkerer bilen midt i en park i Laksevåg, rett ved barndomshjemmet.

Siden dag 1

Herfra har han masse gode minner, og noen dårlige.

– Jeg har alltid hatt en mor som har brydd seg veldig om meg og prøvd å passe på meg. Det er jeg som har valgt å gjøre ting uten å fortelle henne om det.

Faren flyttet ut da Mosele var to år gammel, og siden har de hatt lite kontakt.

Å sitte i ro har aldri vært enkelt for rapartisten.

– Jeg klarte ikke sitte stille i klasserommet. Helt til de begynte å medisinere meg. Da ble jeg en zombie.

Energinivået hans er fortsatt høyt. Selv med førpremierer på dagtid og konserter på kvelden, skravler han på inn- og utpust med alle han treffer.

Som 7-åring fikk han diagnosen ADHD, og han ble satt på medisiner frem til han var 15.

Han viser hvor han hang på nærbutikken og bommet røyk og snus fra forbipasserende som 13-åring, hvor han gjemte seg i skogen for å kaste snøballer på folk og hvilke bygninger han klatret opp i.

Men i løpet av de neste årene skulle livet gå fra å handle om uskyldige barnestreker til mer alvorlige saker.

Kjeltring

Da han var 13 år gammel havnet han på en alternativ skole, det han selv kaller en skole for problembarn.

– Lærerne forstod oss og vi fikk være mye ute og fiske og sånn. Men det var kanskje ikke så lurt å sette barn med ulike problemer på ett sted.

Han forteller at mange av dem han gikk på skole med er døde, eller rusmisbrukere i dag.

Fra han var 16 solgte han hasj, og livet skulle i flere år fortsette i en kriminell løpebane.

Etter hvert droppet han ut av videregående og levde som en hustler, ifølge ham selv. I slutten av tenårene og i starten av 20-årene ble han tatt av politiet for å stjele en bil og flere møtte knyttneven hans ute på byen. To personer ble slått med en brostein og en av dem måtte sy 17 sting.

Kamelen bruker ofte erfaringer fra eget liv i låtene og musikkvideoene sine. Her fra «Tilbake til City». Foto: Skjermdump/Tilbake til City

Et slags revolver-intervju

Han er blant annet domfelt for flere tilfeller av voldsbruk, trusler og oppbevaring av narkotika. I halvannet år sonet han i fengsel.

Det er på tide å stille spørsmålene han er aller mest lei av å svare på.

– Har du en forklaring på hvorfor det gikk slik?

– Man går rundt og prøver å finne sin identitet i samfunnet og man har issues man ikke har tatt tak i, så har man gjerne litt kortere lunte en andre.

– Er det noe du angrer på?

– Selvfølgelig, jeg har gjort mye dumt.

– Vold, for eksempel?

– Ja, blant annet, ting man har gjort som har gått ut over andre. Introdusert noe til noen som har gått til helvete, så det er flere ting man angrer på, eller som jeg angrer på.

– Hva tenker du om dommene i dag?

– Det er ikke bra. Jeg prøver å jobbe med meg selv for ikke å havne slike situasjoner igjen.

Etter voldsepisodene som skjedde for mellom syv og ti år siden har han gått i terapi og sinnemestring.

Senere har han blitt dømt for trusler mot en dørvakt, kjøring uten lappen og oppbevaring av narkotika. De to siste to årene har han ingen saker på seg.

Oppsig

Dommene har ligget over musikkarrieren hans som en klam hånd. Lenge følte han at alle ville legge lokk på Kamelen og at han kun møtte motstand i musikkbransjen. Det tok blant annet lang tid før låtene hans ble spilt på radio, og mange var skeptiske til å la han holde konserter.

Men så ble han plutselig tatt inn i varmen. Han fikk være med i flere TV- og radioprogrammer.

Nå fikk folk se flere sider av ham og ikke bare avisoverskrifter om en voldsdømt rapper. Han kom tettere på fansen enn tidligere og innså at han for mange var et forbilde.

Han har en forkjærlighet for unge som ikke har hatt det så enkelt i livet. Blant annet har han vært på sommerleir for barn på alternativ skole. Målet er å få de til å ta andre valg i livet enn ham selv.

– Jeg innså at det er folk som ser opp til meg og at jeg måtte være litt mer forsiktig med hva jeg sier.

– Noen vil kanskje si at du er ikke er et godt forbilde?

– Jeg kan ikke gjøre annet å være den beste versjonen av meg selv. Jeg prøver å være fet med ungdom. Hvis noen sier at de røyker hasj, så sier jeg at du må ikke gjøre det.

Han innså at det var på tide å kaste inn håndkleet med det han beskriver som «tull og tøys».

Familien først

En ekstra motivasjon til å holde seg unna fengsel er at moren hans fikk en alvorlig kreftdiagnose for halvannet år siden.

– Jeg hadde aldri klart å tilgi meg selv hvis jeg hadde sittet i fengsel og så hadde mamma gått bort uten at jeg fikk være der for henne. Hun har vært der for meg hele livet, så da hadde jeg ikke hatt det så godt med meg selv.

Derfor er det viktig for ham å kjøre moren til sykehuset for behandling.

– Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å bruke tid med henne og hjelpe henne med det hun trenger. Så får vi ta alt som det kommer etter det.

I våres fikk han endelig etterlengtet aksept fra musikkbransjen, da han vant spellemannprisen i kategorien hiphop.

– Det var en bekreftelse på at nå skjer det ting. Nå blir vi sett og hørt og får en anerkjennelse som vi har jobbet jævlig hardt for lenge.

Moren var med da Kamelen vant spellemannspris. Foto: Goodtime productions

Til høsten blir det et nytt samarbeid med bergensrapperen Lars Vaular. I tillegg slippes snart en låt om moren hans.

Mosele har bestemt seg for å holde seg unna fengsel. For ham var det musikken som ble redningen ut av en kriminell løpebane.

– Det beste som har skjedd i livet mitt er at jeg begynte å tjene lovlige penger på musikk og fikk en artistkarriere.

Straks skal han videre på nok en førpremiere for egen film. Han er ekstra spent siden det er første gangen moren hans skal se filmen.

Han starter verdens minst diskrete bil med et drønn og svinger ut av parken.

Mye tyder på at rebellen fra Laksevåg som snart fyller 30 år begynner å bli voksen.

Og at han har begynt å bruke blinklys.