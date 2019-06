Simen (24) lever av å være drita på direkten

– Nå begynner jeg å bli full altså.

Ikke så altfor mange program­ledere har bruk for den type ord under en direktesending. Men for Simen Stubbom Nordsveen er de en godt innarbeidet del av repertoaret.

I et gutterom der antall hockey­drakter på veggene er så høyt at de kunne vært tapetet, sitter 24-åringen foran pc-en og drikker for åpent kamera.

– Når jeg tar denne jägershoten her nå, så er det kjempeviktig at jeg tar en liten pause.

Rolex-en på armen som fører flaska viser at vi er litt over én time inn i lørdagen. Det er fem timer siden han begynte. Av hensyn til morgendagen ville det lureste vært å avslutte nå. Men seerne heier ham videre.

Egentlig er Simen en forsiktig type. For ikke mange år siden ville tanken på å opptre foran så mange utløst angsten. Men nå er det dette han lever for.

Og av.

Alenefesten med 4.000 gjester

La oss stille urviserne noen timer tilbake:

Klokka nærmer seg 20 en snørik marskveld i hedmarksbygda Løten. Foreløpig sitter Simen alene på gutterommet sitt. Om noen minutter vil han få selskap av flere tusen.

Heldigvis kommer ingen til å faktisk møte opp.

Selskapet kommer gjennom videostrømmetjenesten Twitch. Mer enn 2,2 millioner mennesker strømmer seg selv der hver eneste måned. Sendingene går ut til over 15 millioner daglige seere. Simen inviterer til fest på tjenesten hver eneste fredag.

– Kan du forklare hva det er vi skal få være med på nå?

– Nå skal dere snart få være med på en fyllestream, som det heter. Det er en stream der jeg drikker alkohol.

En hjemmesnekret reklamefilm varsler følgerne på Instagram og Snapchat hva som er i ferd med å skje. De 60 som allerede venter, blir forklart at «ingen elsker som en rommedøl» av dansebandet Vandrerne. Selv ti minutter før sending er beskjeden fra kommentarfeltet klar: «Drikk, drikk, drikk!».

Simen har kommet dem i for­kjøpet. Han er et par slurker inn i sin første øl.

– Og der skal vi være live, folkens!

Festen er i gang. Litt over 100 gjester har allerede ankommet, og alle er her for å drikke litt med Simen. Eller Pondern, som han kaller seg på Twitch.

– «Skål, Simen! Jeg har bursdag, og drikker for deg i dag». Ja, men da drikker jeg litt for deg også, Sharpee. Gratulerer med dagen 'a!

Minglingen foregår på chat, men ingen møter hverandre. Ikke egentlig. Introduksjonene skjer med fiktive brukernavn, som Sharpee.

– Det er rundt 300 inne på streamen samtidig. Totalt er 4.000 innom i løpet av en kveld, forteller Simen.

Han ler, skåler, leser opp og svarer meldingene som renner inn: «Yo, partyfolk!», «God kok?», «Hvor lenge skal du streame i kveld?». Simen er kjapp med å bremse festen litt, for å be moderatorene være våkne i kveld. Om noen timer er han ikke i stand til å luke i chatten selv.

Stemningen finner imidlertid fort tilbake til taket, når en hysterisk latter gjaller gjennom rommet.

– Hundre kroner fra Swipples3000! Det kom jaggu meg en hundrelapp, vet!

Latteren er et lydklipp som markerer kveldens første donasjon. Selv om det er Sharpee som har bursdag, er det Simen som får gavene.

Slik er det på fyllestream med Pondern Du trenger javascript for å se video.

Fyll betaler skyld

– Forrige stream jeg gjorde, fikk jeg inn 9.000 kroner. Det er egentlig litt mye. Jeg pleier å si at jeg får ting til å gå rundt om jeg får inn 4.000 per stream, sier han.

En fyllestrøm koster ingenting å se på. Likevel betaler publikum bra. Så bra at Simen i august i fjor vinket farvel til NAV-systemet angsten førte ham inn i. Nå lever han av pengene han får for fyllestrømmene sine.

Eller donasjonene, som fyllestrømmere flest kaller det.

Simen ønsker ikke å gå ut med nøyaktige beløp overfor NRK, men forteller at toppmåneden kom i april, med 70.000 kroner inn før skatt.

– Jeg er veldig åpen med seerne mine om penger: Jeg lever av det her, og jeg trenger deres støtte for å leve av det jeg elsker å gjøre.

Bare av sine 100 største donatorer, har Simen mottatt over 500.000 kroner.

Simen slår deg kanskje ikke som typen du vanligvis finner på mottakersiden av en donasjon? Han er trolig mer typisk enn du tror. Strømmere på videotjenester som Twitch og Youtube har mottatt nær 2,4 milliarder kroner fra seerne sine de siste fem årene, gjennom selskapet Streamlabs.

De fleste strømmere er gamere som direktesender egen spilling, som seerne kan følge, kommunisere med og – ikke minst – donere til. Langt fra alle bruker kameraet til å fange oppskytningen av egen promille.

– Man må være bevisst på at det kan være unge folk som ser på. Det er viktig at streamen ikke skal handle om å promotere alkohol, men det sosiale, sier Simen.

– Har du noen betenkeligheter ved å motta penger for å drikke alkohol?

– Det handler ikke om å drikke mest mulig, men det er en del av underholdningen at det drikkes. Veldig mange tar seg en fest i helgene, så jeg ser ikke noe problem med at jeg tjener penger på det. Det skal sies at jeg ofte nevner at det er aldersgrense på alkohol, og at jeg ikke glorifiserer alkohol på noen måte.

Angrer Simen på noe han har gjort på stream? Du trenger javascript for å se video.

Det andre ville kalt en hjemmefest, er en arbeidsdag for Simen. Og han er ikke alene om den definisjonen.

Uklar dekning

Det finnes oppsiktsvekkende lite informasjon om fyllestrømming. Verken Twitch eller eierselskapet Amazon har besvart NRKs henvendelser om fenomenets størrelse. Du finner ingen utfyllende artikkel på Wikipedia eller festlig definisjon på Urban Dictionary. Det du derimot finner, er tusenvis av videoer fra hele verden på Youtube og Twitch.

– Det er fortsatt et litt sært fenomen, men på fremgang, sier Gaute Godager, psykolog og grunnlegger av Funcom, Norges største spillselskap de siste tiårene.

NRK har funnet minst 29 norske Twitch-kontoer som driver med en form for fyllestrømming. Til sammen har disse over 118.000 følgere. Simen vet at det er minst to andre i Norge som lever av det.

– Det blir bare større og større. Og det er egentlig helt gratis å se på. Det er helt valgfritt å donere. Du trenger ikke bruke en krone om du ikke har lyst til det, sier Simen.

Likevel strømmer altså pengene inn. Rekorden er 41.000 kroner i løpet av ti timer. Det var egentlig ikke noe spesielt med den kvelden, likevel har rekorden blitt stående i halvannet år.

Pondern får toppdonasjon – så kommer moren Du trenger javascript for å se video.

Givermåtene for seerne er mange: Abonnement på kanalen kan kjøpes til 50 kroner i måneden, å få ønskelåten din spilt under strømmen koster deg en tier. Så er det hovedpulsåren da, de direkte donasjonene.

– Ofte har jeg et slags donasjonsmål. Hvis folk donerer så og så mye, spiser jeg en sterk chili eller noe sånt noe. Eller spiller et spill de ønsker seg. Hvis det ikke er utfordringer, har jeg mål om å kjøpe diverse ting.

Ikke alle nøyer seg med å se på Simen Stubbom Nordsveens fyllestrømmer. Flere ganger har seere møtt opp utenfor huset hans, for å bli med inn og hilse på mens Simen strømmer. Foto: Mats Sparby / NRK

Han peker mot sengen i enden av rommet, der et rødt kjøleskap gjør nytte for seg som nattbord. Skapet har Coca-Cola-logo, men boksene som inneholder brus er i minoritet.

– Den der var for eksempel forrige mål. Det er sånne ting jeg trenger, som folk syns det er veldig moro å støtte meg med. Alt handler om å støtte egentlig, det er en måte de viser at de setter pris på underholdningen på.

Festen for dem som aldri er invitert

I en stue på Kolbotn sitter Lord Jonas Philipe Svendsen av Glencoe Wood i Skottland. Han er en av stamgjestene på Ponderns virtuelle fester.

Tittelen har han skaffet seg for noen hundrelapper på nettet. Du trenger ikke blått blod til slikt lenger. Men Jonas – unnskyld, Lord Jonas – har fått langt viktigere ting av internett enn skotske titler og tomter.

Det gir meg en virkelighetsflukt. En fest jeg kan delta på fra stua mi. Det er mange som meg, som sliter med sosial angst, som setter veldig pris på det. – Jonas Philipe Svendsen

Hver fredag kveld, i hvert fall nesten, drar han på fest hos Pondern – fra stolen hjemme på Kolbotn. Der fester 26-åringen med hundrevis av andre. Uten å egentlig feste med dem.

– Jeg har slitt veldig sosialt, og hatt lange perioder uten venner. Det var søsteren min som tok meg med på fester da jeg ble 18–19 år gammel.

Nå kan Jonas ta med seg søsteren til Pondern.

– Vi sitter ofte og ser sammen, men fra hvert vårt sted. Så snakker vi litt sammen om hva vi skal skrive i chatten, for å lage litt liv, og den slags.

Jonas sier at fyllestrømmene har gitt ham mye. Derfor gir han også tilbake. En tier til et låtønske, en femtilapp som donasjon.

– Føler du deg noen gang presset til å gi?

– Jeg føler meg ikke presset til noen ting som helst.

Det siste året har det gått noen hundrelapper til Pondern og andre fyllestrømmere.

– Da jeg viste Pappa dette, skjønte han ikke at det var mulig. Men jeg tenker at dette er noe som gir meg underholdnings­verdi. Det blir litt som å betale en slags lisens. Jeg støtter dem, fordi de har støttet meg.

Fredagskosen Jonas betaler lisens for er ikke gullrekka. Han fortrekker Ponderns talkshow over Anne Lindmos. Pondern har også hjulpet ham med å få fart på sin egen Twitch-kanal. Jonas vil bruke live-strømming for å nå drømmen om å jobbe i media.

Kanalen hans heter, selvfølgelig, LordJonasLive.

Full av kjærlighet

Flere enn Simen har tatt metaforen om livets vann litt vel bokstavelig:

En av dem er Ronnie Mathisen, en mann du på gata ville trodd var en hvilken som helst 47-åring fra Maura i Akershus.

Kanskje har du forresten sett Ronnie før? Han og sønnen står bak en av Norges største familiekanaler på Youtube, Sondre & Papz, med over 15 millioner visninger de siste fem årene. I solokarrieren har imidlertid Ronnie valgt en litt annen retning.

– Det er jo litt drøyt. Jeg er 47 år gammel, og spiller på å være sexy og å ha selvtillit. Slagordet mitt er «sånn sexy».

Han strømmer mest edru, men er mest sett de gangene han er full. Men det er ikke pengene som motiverer. Ronnie sier han blir full av kjærlighet.

– Seerne mine sender meg hundrevis av snaps med bilder der det står at de er «sånn sexy». Jeg tror faktisk jeg øker selvtilliten til de som ser på, ved å være karakteren jeg er på stream.

Karakteren har han oppkalt etter det italienske navnet til Donald Duck, Paperino. Både Papzerino og den italienske originalen er litt uheldige typer, forteller Ronnie.

Fyllestream er ikke bare ablegøyer, tull og fjas og fyll. Det fyller tomrommet til mennesker som har det vanskelig. – Ronnie Mathisen

Helomvendingen fra barnekanal til en ikke-spesielt-barnevennlig-kanal, har gjort ham til en omdiskutert figur på nett.

– Sønnen min sier jeg er blitt et meme, et slags internett-fenomen. Men jeg tenker at om jeg kan redde mennesker med sosial angst uten nettverk, så tar jeg den rollen.

Hans andre «roller» er som eier og daglig leder for en storkiosk i Lillestrøm sentrum, med personalansvar for ti ansatte. Han har også delt omsorg for sin nå 14 år gamle sønn.

– Er du bekymret for at fyllestrømmingen kan gå ut over det vanlige livet ditt?

– Det ville overraske meg. Det er mange profiler som har drøye karakterer, der man klarer å skille mellom karakter og privatperson.

Ronnie (47) inviteres på russefester Du trenger javascript for å se video.

Drømmen om strømmen

Psykolog Gaute Godager mener årsaken til fyllestrømmingens fremgang ligger i en blanding av fest og oppmerksomhetssug.

– Jeg tenker at dette er rock'n'roll ala 2019, på en måte. Dette er James Dean, rebellene. Samtidig er det litt fattigslig, litt mer realityshow.

Den tidligere dataspill-gründeren omtaler fyllestrøm som en motkultur til et mer prektig og veloppdragent samfunn enn før. Ungdommen følger også etter, sier han.

– Da jeg var ung, var folk oppriktig redd for ungdom som samlet seg på hjørnet og laget trøbbel. De finnes ikke lenger, de sitter inne og ser på streams eller spiller.

– Det er litt kult, og det er litt dumt. Det er morsomt å se andre drite seg ut, sier psykolog Gaute Godager om fyllestrømmenes popularitet. Foto: Ola Hana / NRK

Problematikken med fyllestrømming ligger i navnet. Fenomenet føyer seg inn i en større kulturell problemstilling: Å folkeliggjøre det å drikke seg full.

– Det er forbudt med rus- og alkoholreklame i Norge. Er fyllestream det? Kanskje ikke i større grad enn «Paradise Hotel» og «Big Brother». Men dette er ikke akkurat noe vi bør heie på. Det er greit å vise sunn skepsis.

Ismail Haddouche, bedre kjent som Rexomaster, er neppe helt enig. Han påpeker at fyllestrømmenes popularitet har kommet helt av seg selv.

– Det er helt frivillig å se på. Ingen tvinger deg til å kjøpe en vare på Rema eller en pils på pub, uten at du har lyst til det selv.

28-åringen sluttet i februar i jobben på kundeservice, for å leve av strømmingen fra et leid studio hjemme hos moren på Gjøvik.

– Jeg bare sitter her og streamer, drikker og koser meg. Om du trives på kanalen, og vil spytte inn penger eller skrive i chatten, er det helt greit. Om du ikke liker det, er det som en tv-kanal, og du kan bare bla deg videre. Vi oppsøker ikke fulle folk, det er poenget mitt.

Ismail Haddouce, bedre kjent under strømmenavnet Rexomaster, sluttet i jobben for å følge drømmen om strømmen. Foto: NRK

Han sammenligner fyllestrømmingen med en virtuell fest: En donasjon til en fyllestrøm er det samme som å spandere drinker på kompiser ute på byen.

– Har noen kontaktet deg og angret på donasjonene sine?

– Aldri. Aldri, aldri, aldri. Det har faktisk ikke skjedd. Det skjedde en gang at en fyr donerte i dollar i stedet for kroner, og endte opp meg å gi nesten 11.000. Han tok kontakt, og det var null stress for meg å gi tilbake mellomlegget. Det er ikke greit å være kjip sånn.

Dette gjør Ismail for penger på stream Du trenger javascript for å se video.

Håpet i bunnen av flaska

Vi er tilbake på festen i Løten, der Simen tjener til livets opphold. Men han sitter ikke alene lenger.

– Vi har prøvd å støtte ham der vi kan. Jeg har vært med på fyllestream noen ganger selv, og det setter seerne veldig stor pris på, tror jeg.

Ordene tilhører moren, Eva Stubbom, som nå sitter skulder til skulder med sønnen, og skåler på strømmen. Samme skulder hun har tatovering av Pondern-logoen på.

Selv om kjennere hevder det er mye mat i godt drikke, var ikke Simen forberedt på at strømming av eget ølinntak skulle bli et levebrød.

– Jeg kan skjønne at folk syns det er merkelig. I hvert fall for folk som ikke har sett på. Men jeg syns det er et morsomt konsept.

Simen Stubbom Nordsveen forstår at folk syns jobben hans ikke er helt A4. Foto: Mats Sparby / NRK

Det begynte bare med en helt vanlig øl en gang i 2016. Simen strømmet med en kompis, og ideen slo dem om å ta en øl på strømmen. De hadde sett andre gjøre det samme.

Nei vent, det begynte egentlig enda tidligere. Simen droppet ut av videregående i 2012. Skolegangen gikk ikke lenger, etter tre år i spesialklasse på grunn av sosial angst. Å lage Youtube-videoer ble erstatningen for det dårlige humøret og den konstante frykten for en ny skoledag. Plutselig fikk gutten fra spesialklassen et sosialt nettverk. Attpåtil et publikum.

– Folk likte det jeg drev med. Det ga meg selvtillit. Jeg ble også kjent med folk gjennom Youtube, som jeg spilte og var sosial med, sier han.

I dag har kanalen «P0ndern» over 32.000 abonnenter på Youtube. Nesten 18.000 på Twitch. Så den var ikke helt vanlig, ølen Simen og kompisen delte – med alle sine seere – for tre år siden.

Slik kombinerer Simen angst og fyllestreaming Du trenger javascript for å se video.

Klokka nærmer seg fire. Det er åtte timer siden han startet. Den grønne telleren som holder orden på donasjonene ga seg i natt på 8.000 kroner. Åtte tusen og én, for å være helt nøyaktig. Hvor høyt promillen nådde, er han derimot ikke sikker på.

– Jeg vil takke alle som har sett på, vært aktive i chatten, abonnert, donert, alt mulig. Dere vet jeg setter utrolig stor pris på det, mennesker. Det er helt rått hva dere gjør for meg, gang på gang.

Han vet at støtten muligens ikke vil være der for alltid. En dag slutter pengestrømmen å renne. Da håper han strømmingen kan betale seg på andre måter.

– Jeg vil jobbe som programleder eller i radio. Men det er så klart vanskelig uten utdannelse. Men man lærer seg litt av Youtube og Twitch.