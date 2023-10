Det umoglege monsterverket

I 2019 var den tsjekkiske dirigenten Petr Popelka i ferd med å bli eit av dei hottaste namna i den klassiske musikkverda.

Men så drog han på turné til Nord-Noreg med KORK (Kringkastingsorkestret) og fall pladask for den vakre naturen og dei dyktige musikarane.

Så då orkesteret spurde han like etterpå om å bli den nye sjefdirigenten deira, takka han ja.

STJERNESIGNERINGA: Petr Popelka og KORK etter at dirigenten signerte kontrakt med orkesteret i 2019. Foto: Javier Auris / NRK

Dei siste tre åra har han kombinert jobben i Oslo med å reise rundt og leie fleire av verdas største orkester. KORK har heile tida visst at dei har hatt dirigenten sin på lånt tid, at nye og mykje meir prestisjefylte tilbod kom til å kome.

Og då Popelka på våren 2023 vart spurd om å leie sjølvaste Wiener Symphoniker i den austerrikske hovudstaden, var tida inne for å ta farvel med det norske orkesteret.

Men først venta ei siste oppgåve – ein grand finale for KORK og Popelka: Dei skulle framføre eit verk som blir sett på som «umogleg» å spele.

Monsterstykket

– Eg er så sliten, seier Popelka.

Han er på plass i heimbyen Praha i Tsjekkia. 37-åringen har jobba hardt og intenst i fleire månadar. Dei siste dagane har han knapt hatt blund på auga. Og no er endeleg den store kvelden her.

Om få timar skal han gå laus på si største utfordring så langt i karrieren: Han skal dirigere Arnold Schoenbergs storslåtte musikkverk «Gurre-Lieder» i den tsjekkiske statsoperaen.

Det finst mange grunnar til at dette er eit svært krevjande stykke å dirigere.

Den mest openberre er storleiken på orkesteret:

Når Popelka dirigerer KORK, må han halde styr på 53 musikarar. Men for «Gurre-Lieder» blir KORK altfor lite. Han treng eit heilt orkester til, og har difor også tatt med seg det tsjekkiske radioorkesteret. I tillegg må han halde styr på seks solistar. Desse skal stå ved sidan av han framme på scena. Og som om ikkje det er nok, så slenger vi like godt på to kor på toppen av kransekaka. Til saman skal Popelka dirigere 235 musikarar på scena.

– Det er ingenting normalt med dette stykket. Alt er dobbelt så stort, og musikken er ekstremt kompleks, forklarer Popelka.

På grunn av den enorme storleiken blir «Gurre-Lieder» nesten aldri framført. Det er rett og slett for stort, for kostbart og for krevjande.

Sjølv Praha, som blir rekna som eit episenter for klassisk musikk, har ikkje hatt verket framført på 17 år. Den første oppføringa skjedde for over 100 år sidan, i 1921.

Den gongen såg orkesteret slik ut:

TRONGT: I 1921 hadde dirigent Alexander Zemlinsky med seg fire kor i tillegg til det gigantiske orkesteret. Det var dermed ca. 350 musikarar på scena. Foto: ateliér Schlosser & Wenisch / Arnold Schönberg Center - Wien

Du er det svakaste ledd, adjø!

Kvelden før den store konserten er Popelka og nokre av musikarane på bar i Praha.

Utan kjolar, dressar og svindyre orkesterinstrument kan dei ved første augekast verke som ein heilt vanleg vennegjeng på bytur. Men du skal ikkje henge lenge med denne gruppa før du klarer å gjette kven som er sjefen.

Popelka er mannen med det rufsete skjegget, som har på seg to skjorter med oppknepte knappar under halsen. Han gestikulerer med store rørsler når han snakkar, som om han dirigerer samtalen over glasa. Og når han går i baren, kjem han tilbake med ti øl.

– Drikk, seier han. Baren stenger snart.

Musikarane skildrar tsjekkaren som ein utypisk dirigent. Han er ikkje høgt på strå og held seg ikkje vekke frå resten av orkesteret, snarare tvert imot. Popelka snakkar med alle og blir venn med musikarane.

GLADE GUTAR: Petr Popelka og assistentdirigent Andres Maurette O'Brien i Praha. Sistnemnde har det ærefulle ansvaret med å passe partituret når dei er på bar. Foto: Marinette Tonning-Olsen / NRK

Men ikkje la deg lure av den gode stemninga i gruppa. Dirigenten er også kjend for å krevje mykje av musikarane sine. For eit par dagar sidan vart ein av trompetistane frå det tsjekkiske orkesteret (som Popelka også er sjefdirigent for) send heim frå øving.

Musikaren klarte rett og slett ikkje å henge med på notane.

Dermed måtte KORK-trompetist Odd Nilsen plutseleg steppe inn og ta over tsjekkaren sine notar. Han hadde eigentleg sett for seg ein ganske roleg tur til Praha og difor tatt med seg dottera si på tur.

– Det har blitt ein del mindre sightseeing enn planlagt. Eg har måtta øve tre timar ekstra kvar dag, forklarer ein ganske sliten Odd.

Han kjenner presset før konserten. Han veit at «Gurre-Lieder» krev at alle 235 musikarar leverer på høgste nivå.

Viss ikkje rasar korthuset saman.

Det ekstremt komplekse stykket

Å dirigere eit orkester er ingen enkel jobb i utgangspunktet.

Du må ha kontroll på kva alle musikarane skal spele og sørge for at orkesteret held riktig tempo til kvar tid. Om tonespråket er enkelt og tempoet jamt, er det mindre krevjande å dirigere.

Men som du sikkert har gjetta, så er dette langt ifrå tilfelle med «Gurre-Lieder».

DIRIGERING FOR DUMMIES: I denne videoen lærer KORKs tidlegare sjefdirigent Miguel Harth-Bedoya deg litt om direksjon ved hjelp av deltakarane i TV-programmet «Maestro». Du trenger javascript for å se video. DIRIGERING FOR DUMMIES: I denne videoen lærer KORKs tidlegare sjefdirigent Miguel Harth-Bedoya deg litt om direksjon ved hjelp av deltakarane i TV-programmet «Maestro».

Arnold Schoenberg brukte elleve år på å ferdigstille verket. På desse åra skjedde det store forandringar i musikken til den austerrikske komponisten.

Då han begynte å skrive stykket i 1900, var han kjend for å skrive i ein seinromantisk stil: Denne musikken handla om å formidle store følelsar og rike harmoniar og var ofte svært teknisk krevjande å spele.

KOMPONIST: Arnold Schoenberg (1874–1951) er eit av Petr Popelkas største musikalske forbilde. Dirigenten omtalar han som «komponisten med dei store kontrastane». Foto: Man Ray / Arnold Schönberg Center

Men då han fullførte verket i 1911, hadde han bevega seg i ei heilt anna musikalsk retning. På dette tidspunktet var Schoenberg mest kjend for å komponere såkalla «atonal musikk».

Den atonale musikken braut med alt ein tenkte (og framleis tenkjer) at musikk skulle vere. Schoenberg kasta harmoniar og skalaer på båten og kombinerte tonar som eigentleg ikkje høyrde saman.

Ifølge Popelka er det nettopp denne musikalske reisa til Arnold Schoenberg som gjer «Gurre-Lieder» til eit heilt unikt stykke.

Og no skal tsjekkaren endeleg gjere eit forsøk på å dirigere det.

Dei umoglege partia

Eit stivpynta publikum begynner å samle seg i den tsjekkiske statsoperaen i Praha.

Det ligg ein eim av forventning og spenning i lufta. Ymse journalistar og TV-kanalar er til stades for å dekke den myteomspunne konserten. På scena sit ein haug med norske og tsjekkiske musikarar, men mannen alle auga søker etter, er den store heimvende sonen: Petr Popelka.

Og der kjem han gåande inn på scena, med bestemte og raske skritt, til entusiastisk applaus frå publikum. Han ser roleg og avslappa ut, men det skal ikkje vare lenge.

På førehand har Popelka varsla om tre ulike parti å halde utkikk etter, som av ulike grunnar er krevjande, ja, nesten umoglege, å både dirigere og spele:

Hestesongen

Starten av «Gurre-Lieder» er veeeeldig roleg og harmonisk. Det er eigentleg ganske komisk å sjå på – for sjølv om det sit ein heil haug med musikarar på scena, så er det veldig få som faktisk spelar på instrumenta sine.

CHILL: Sjølv om orkesteret er gigantisk, så har det fleire parti der dei aller fleste musikarane ikkje spelar på instrumenta sine. Foto: Vojtěch Brtnický / NRK

Dette skal endre seg ca. eit kvarter ut i konserten. Då begynner songen «Ross! Mein Ross!» (Hest! Min Hest!) og plutseleg blir heile orkesteret sett i rørsle.

Songen handlar om ein konge som prøver å få hesten sin til å ri raskare gjennom skogen midt på natta, noko som også blir formidla gjennom musikken. Han er utruleg hektisk og endrar tempo heile tida, som ein hest som manøvrerer seg mellom trea i mørkeret.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Ross! Mein Ross!».

Stjernesongen

Den neste «umoglege» songen kjem like etter. Han heiter «Sterne Jubeln» (Stjernene Jublar) og handlar om kongen si elskarinne; ho ser mot stjernehimmelen og gler seg hemningslaust til å halde kongen i armane sine.

Om du lurer på korleis ein jublande stjernehimmel høyrest ut, så kan du høyre denne songen, for det er akkurat det Arnold Schoenberg har prøvd å skape gjennom musikken.

Resultatet er tusenvis av tonar, spreidd over heile orkesteret.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Sterne Jubeln».

Snakkesongen

Mot slutten av «Gurre-Lieder» kjem det ein del rare greier.

Her har Schoenberg skrive inn ein solo for tuba og kontrabasstrombona, dei to djupaste blåseinstrumenta i orkesteret. Desse spelar attpåtil dei aller mørkaste tonane som går an å spele på instrumenta.

Bassinstrumenta blir etterfølgde av pikkolofløytene, som er dei lysaste blåseinstrumenta. Desse spelar dei aller høgste tonane som går an å spele på fløytene. Ja, nokre av tonane er faktisk enda høgare enn det som eigentleg er mogleg å spele.

Under konserten kan vi høyre at fløytespelarane slit med å halde dei høgste tonane. Dei dett inn og ut og er så skjerande at publikum nesten blør i øyra.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Piccolo på speed».

Det er akkurat slike passasjar som gjer at Popelka elskar dette stykket. Ifølge dirigenten finst det ingen komponistar som har utforska musikken sine yttergrenser betre enn Arnold Schoenberg.

Den spesielle soloen blir etterfølgd av nok ein merkeleg song. Eller er det eigentleg ein song? Schoenberg kalla det ein «sprechgesang» – ein mellomting av prating og song. Denne teknikken har seinare blitt udødeleggjord i popmusikken av mellom anna Bob Dylan, Nick Cave og Billie Eilish.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Sprechgesang».

Men passar eigentleg alle desse «rare greiene» saman?

Ja, meiner Popelka, men harmoniane forandrar seg så raskt og er så kompliserte at musikken kan gi inntrykk av å vere atonal.

Konserten har vart i over to timar og nærmar seg slutten. Popelka er gjennomvåt av sveitte og veivar armane med ein enorm energi og intensitet.

Det nærmar seg konsertens klimaks – den aller siste songen – der alle songarane og musikarane skal synge og spele saman – som ein organisme.

Håp for menneskeslekta

«Gurre-Lieder» er på mange måtar ei ganske mørk og trist historie. Ho handlar om umogleg kjærleik, sjalusi, drap, sinne, bitterheit og evig lengsel. Men så, heilt mot slutten, kjem endeleg lyset i horisonten med songen «Seht die Sonne» (Sjå Sola).

Nok ein gong spelar Schoenbergs musikk på lag med teksten – for songen er ein soloppgang. Songarane og musikarane bygger seg roleg opp som det første lyset i morgongryet. Så, etter ti sekund, pressar sola seg fram og fyller heile den tsjekkiske statsoperaen med lyd.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Seht die Sonne».

– Denne songen gir håp for menneskeslekta. Det er rett og slett eit utruleg musikkstykke, seier Popelka.

Etter den siste tonen reiser heile salen seg og klappar. Dirigenten og solistane må gå fleire turar ut og inn på scena for å ta imot nye bølgjer av applaus frå publikum.

På etterfesten blir dirigenten tatt imot som ei superstjerne, for konserten gjekk jo knirkefritt. Musikarane klarte det. Songarane klarte det. Popelka klarte det!

– Eg er ekstremt sliten, men også ekstremt lykkeleg, seier han med eit tappert smil.

SUPERSTJERNE: Popelka tar imot hylling på etterfesten i statsoperaen i Praha. Foto: VOJTĚCH BRTNICKÝ / NRK

Popelka må også innrømme at kvelden er bittersøt. For sjølv om det no ventar spennande utfordringar i Wien med eit av verdas mest segnomspunne orkester, må han også erkjenne at han har dirigert sin siste konsert som sjefdirigent for KORK.

– Det er trist å slutte, for vi har fått eit veldig sterkt forhold. Men eg ønskjer å kome tilbake som gjestedirigent, i alle fall ein eller to gongar i året, seier Popelka.

Sjå og høyr «Gurre-Lieder» med KORK og SOČR i Praha her:

KONSERTEN: Vilt og vakkert! «Gurre-Lieder» av Arnold Schönberg med 235 musikarar og songarar under leiing av dirigenten Petr Popelka. Du trenger javascript for å se video. KONSERTEN: Vilt og vakkert! «Gurre-Lieder» av Arnold Schönberg med 235 musikarar og songarar under leiing av dirigenten Petr Popelka.

