Mamma bruker hijab og er en "dritbra" dame (OSLO/NRK): Namra Saleem har aldri selv vurdert å bruke hijab. – Men jeg blir bekymret for vennene mine som bruker det, sier hun.

Caroline Tolfsen Journalist

Solen skinner og stemningen på Youngstorget i Oslo sentrum er yrende. Namra Saleem møter NRK ved fontenen midt på torget. Vi finner en krakk i nærheten, og ser ut over folkemengden.

Namra kommer fra en muslimsk, pakistansk familie, og er selv troende.

Men hun har aldri brukt hijab, og har heller aldri vurdert å bruke plagget.

– Når jeg tenker på muslimer, så tenker jeg ikke på om de går med hijab eller ikke. Det har aldri vært et valg jeg har tatt, det var ikke sånn at jeg valgte bort hijaben.

Der Namras familie kommer fra i Pakistan, er det ikke vanlig å gå med hijab. Noen bruker det, men de fleste ikke, forteller hun.

– Noen steder i Pakistan er det heldekking. Det kommer an på hvor i landet man kommer fra. Når jeg har vært der, har jeg aldri opplevd at det er noe som blir påtvunget damer, selv om kvinners rettigheter i Pakistan absolutt er noe som må jobbes med, sier hun.

IKKE TENKT PÅ DET: Namra Saleem har aldri vurdert å bruke hijab. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

Bekymret

Islam for henne handler om å bruke hodet og ta egne, fornuftige valg. Hun tolker det som at hijaben ikke er noe man må gå med, og at kritisk tankegang også er viktig når det kommer til sin egen religion.

– Jeg har personlig aldri vurdert det. Men moren min går med det, og bestemte seg for å gå med det ganske sent.

Namra sier hun synes det er kjipt om noen ser ned på moren hennes, fordi hun bruker hijab.

– Det er veldig kjipt, når jeg vet hun er en «dritbra» dame – modig og tøff. Hun støtter meg i alt jeg gjør.

Namra tenker ofte på venner og familie som går med hijab, og sier at hun nesten ikke vil at de skal bruke det.

– Jeg er nesten bekymret for dem, og engstelig for at de skal bli utsatt for hets og vold, og den bekymringen kommer ikke fra ingensteds, sier hun.

– Man hører jo om Safiyo som ble knivstukket, og om nazimarsj i Kristiansand, og utallige klager til NRK fordi folk ikke taklet at Faten Mahdi Al-Husseini har på seg hijab i «Faten tar valget».

Hun sier det ikke er rart man blir redd når slike ting forekommer.

– Man blir ikke redd bare for de menneskene man bryr seg om, men også for utviklingen når det kommer til rasisme i Norge i dag, sier hun.

GENERALISERENDE: Namra Saleem mener hijab-debatten er generaliserende. Foto: Caroline Tolfsen / NRK

– Andre ting som er viktige

Namra er lei av hijab-debatten, og synes den til tider kan være svært generaliserende.

– Det er så mange andre ting som er viktig å snakke om også. Som levekår, sosiale forskjeller og ikke minst økonomiske forskjeller, sier hun.

Hun føler disse tingene blir overskygget av debatten om hijab.

– Det får så mye plass, og diskuteres så mye.

– Hva tror du gjør at hijab skaper så mye debatt og er provoserende for noen?

– Noen kommer kanskje fra land der det er regimer hvor kvinner har blitt undertrykt, og hijaben er brukt som en del av det. Og jeg har full forståelse for at det også er en del av realiteten, og det de føler.

– Det er bare litt rart når folk sier at hijaben er undertrykkende, og at et plagg er blitt et symbol på undertrykkelse, fordi det er ikke det for alle.

Namra sier at hijab kan bli tvunget på kvinner, og at det må tas på alvor. Hun føler likevel debatten er generaliserende, og at alle som velger å gå med hijab blir sett på som undertrykt.

– Det må være kjipt for den som velger å bruke det og har tenkt gjennom det, problematisert det, og føler at det riktig for dem å gå med hijab.

Hun tror folk er redde, og at noen mangler kunnskap.

– Med engang man tar på seg hijab, er man en synlig muslim, og da dreier debatten seg om noe større også. Hvordan folk ser på Islam og at flere ser på det som en voldelig religion.

Namra sier hun opplever at det er blitt bedre, og at mange er mer positive til folk med flerkulturell bakgrunn, også de som går med hijab.

– Men samtidig så ser man at retorikken har blitt verre, og at det er mer debatten om debatten. I tillegg har de ekstreme frontene blitt mer ekstreme, og organiserte.

Namra mener man bør begynne å se på mennesker som mennesker og ha en dialog, i stedet for å peke fingre.

– Det er lov å være uenig, og ha forskjellige syn, men det handler om å snakke med folk. Og vil man ha en endring kommer man nok lengre med den fremgangsmåten.

– Snakk med flere som bruker hijab, fordi det finnes mange forskjellige typer. Da vil du finne i hvert fall noen, som du kommer til å skjønne er helt vanlige personer, og at de kanskje ikke er undertrykt slik du trodde.