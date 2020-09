Modne modeller på moten

Hendene blar langsomt gjennom en tykk, brun skinnmappe med fotografier pent sortert i plastlommer.

Porteføljen. Den som stadig blir tykkere for hvert nye modelloppdrag hun tar.

Modelloppdrag der man oftest ser purunge jenter stylet og kledd opp i dyre designerklær. Unge og lovende.

Velaug er 57 år og ganske annerledes. Der hun sitter og får solen til å glitre i det kritthvite, lange håret hennes, kan man godt forstå hvorfor moteindustrien ble fascinert.

VAREMERKE: Da de hvite hårene dukket opp i midten av trettiårene, bestemte Velaug seg for å la naturen gå sin gang. Det hvite håret skulle endre karrieren hennes. Foto: Linda Marie Vedeler / NRK

– Jeg ble oppdaget av en fyr på gaten som spurte om jeg ville bli modell. Jeg var rundt 19 år og takket ja til å jobbe for et mindre modellbyrå. Ett år etterpå fikk jeg et modelloppdrag på motemessen i Oslo.

På motemessen var også «modellmamma» Eivor Øvrebø fra Team Models, et av Norges største modellbyråer. Velaug tenkte at det ville være lurt å hilse på Øvrebø. Samme dag ble de enige om at hun skulle jobbe for dem.

– Det var viktig for meg å prioritere utdannelse og jobb, så modelloppdragene var noe jeg bare skulle gjøre «på siden».

Jobbene var bare i Norge. Da hun var i slutten av tjueårene fikk hun barn, og de ble da hovedprioriteringen hennes. Hun beholdt kontakten med modellbyrået og skulle egentlig bare gjøre noen jobber ut ifra slik det passet henne.

– Jeg jobbet litt mens jeg gikk gravid og gjorde også noen oppdrag sammen med barna mine da de var små.

Så kom det en henvendelse fra Tyskland.

Med håret som varemerke

Da Velaug var i midten av trettiårene begynte de hvite hårene å melde sin ankomst. Hun hadde da mellomblondt hår med innslag av lyse striper. Hun syns selv at de hvite hårstråene gled naturlig inn med resten. Hun bestemte seg derfor for å la prosessen fortsette uforstyrret, og droppet derfor de hyppige frisørbesøkene. Det hvite håret skulle bli et vendepunkt i karrieren hennes.

– Jeg tror det var av kombinasjonen at jeg hadde det hvite håret med et ganske ungt ansikt som gjorde meg spennende, sier hun.

Velaug er i førtiårene da det tyske modellbyrået, Model Team, tar kontakt. De hadde sett bilder av henne og ville gjerne signere en kontrakt.

VENDEPUNKTET: Etter at Velaug gjorde en modelljobb for det tyske magasinet «Brigitte Woman» la enda flere merke til henne. Foto: FAKSIMILE / BRIGITTE WOMAN

Den første jobben i Tyskland ble for magasinet «Brigitte Woman», som var et av landets største i segmentet 40 pluss på begynnelsen av 2000-tallet. Hun blir sendt til Cape Town på en fotoseanse og havner på forsiden av magasinet. Det er nå ballen virkelig begynner å rulle.

Flere begynner nå å fatte interesse for Velaugs utseende. Folkene bak hudkremmerket Nivea ser seg samtidig om etter et nytt ansikt som kan fronte deres neste kampanje. Øynene deres faller på Velaug. Kampanjen er verdensomspennende og det tar ikke lang tid før det kommer henvendelser fra byråer i Sveits, Storbritannia, Frankrike og Sverige. De ønsker henne velkommen i modellstallen.

– Jeg tror de falt for det nordiske og naturlige utseende mitt.

Et par år før karrieren begynner å skyte fart blir hun skilt fra ektemannen. Hun ser at jobben som administrasjonssekretær ikke lenger lar seg kombinere med de mange modelloppdragene og reisene. Hun må ta et valg.

LANG REISEVEI TIL JOBB: Velaug gjør primært modelloppdrag i utlandet, da de fleste store jobbtilbudene kommer derfra. Foto: ISABELLA LOMBARDINI

En ny bølge

Det er noe vi har begynt å se mer av. Under emneknaggen «going gray» på Instagram dukker det opp tusenvis av bilder av kvinner som lar den naturlige hårfargen vokse ut. Nyanser av hvitt og grått og en oppfordring om å være deg selv.

Søker man etter Instagrams mest populære influensere over 50 år, kan en se damer i antrekk hentet rett fra en europeisk moteuke. De poserer selvsikkert og får siste skrik innen Adidas-joggesko til å matche helt upåklagelig med deres hvite hår og voksne hud. De har alle flere hundre tusen følgere. Og mange av dem unge.

Kunst- og motekkulturhistoriker Ragnhild Brochmann mener at trenden har ligget i motebransjen ganske lenge allerede, til da det for noen år siden ble trendy å farge håret sitt i grå og hvite toner. En ny, stor bølge slo inn over motelandskapet, sammen med høyaktuelle temaer som blant annet nyfeminisme. Moteindustrien ble stadig kritisert for å ikke være inkluderende og vise mangfold. De ble nødt til å svare et samfunn som snakket mer om endringer og ønsket seg noe nytt.

Og man har så smått begynt å se endringer. Store motehus som Céline og Saint Laurent lanserte for noen år siden store reklamekampanjer med kulturikonene Joan Didion og Joni Mitchell.

Da britiske Vogue i 2017 ansatte Edward Enninful som magasinredaktør, kom han med sterke ønsker om å fronte mangfold i det som er et av verdens største motemagasin. I deres seneste juniutgave kan man se den verdenskjente skuespilleren Judie Dench på magasinets forside. Hun er 85 år gammel.

Vi skal ikke langt utenfor Norges grenser før vi ser at eldre modeller i motebildet er blitt et mer vanlig syn. Eurowoman, som er Danmarks største motemagasin, har for alvor omfavnet voksne modeller. Blar man seg gjennom magasinet kan man nesten være sikker på å se en eldre kvinne, om man i dette tilfellet kan kalle eldre for 40 pluss, enten på forsiden eller som modell i en større moteserie. Moteredaktør i Eurowoman, Victoria Saceanu, sier at responsen fra leserne deres har vært veldig god.

– For oss er det viktig å ha en stor variasjon i magasinet, og derfor er bruken av eldre modeller viktig for oss. De siste årene har det kommet flere eldre modeller til og det er vi veldig glade for, sier Saceanu.

– Danskene er mer kulturelt raffinerte og vi ser jo dit med beundrende øyne, legger Brochmann til.

ALDER INGEN HINDRING: 69 år gamle Anna von Rüden på forsiden av danske Eurowoman i november i fjor. Hennes modellkarriere startet da hun var 55 år. Foto: JONAS BIE / FAKSIMILE EUROWOMAN

Modne kvinner. Pubertal moteindustri.

For Velaug ble karrierevalget enkelt.

– Det kom flere og flere jobber utenlands, og jeg bestemte meg da for å slutte å jobbe heltid i min daværende jobb.

Hun ble gift på nytt og det var mannen hennes som oppfordret henne til å virkelig satse på modellyrket.

Hun begynte å være ukentlig ute på reise og hun fikk fronte flere store kampanjer for merker som L'Oréal, Swartzkopf, Mark & Spencer og Macys. Så kom henvendelsen fra to av verdens største motemagasiner. Tsjekkiske Vogue og italienske Elle ønsket å ha henne med i to moteserier. Det skjer nesten 40 år etter at hun startet å jobbe som modell.

– Begge jobbene føltes veldig stort for meg. Jobben for italienske Elle kom den sommeren Kate Middelthon giftet seg med prins William. Fotografen jeg jobbet med, David Burton, var superstolt fordi det var hans kone, Sarah Burton, som hadde designet brudekjolen til Kate.

Men hun må innrømme at det var jobben hun gjorde for Vogue som står som høydepunktet i karrieren hennes.

– Det er noe jeg er stolt av å ha fått lov til å gjøre. Og at høydepunktet kom i en alder av 56 år, hadde jeg aldri gjettet på. Så livet byr på mange overraskelser.

Velaug trekker frem flere fordeler ved det å slå igjennom som voksen.

– Som eldre fikk jeg en helt annen status. Jeg syns definitivt at det er bedre å jobbe som modell nå etter at jeg ble eldre, og det handler først og fremst at jeg er mye tryggere som person. Som voksen får man også mer respekt av teamet rundt seg. Man får jo også mer karakter med alderen og et større følelsesregister å spille på, for å være modell er jo egentlig å spille en rolle.

ØNSKER VARIASJON: Kunst- og motekkulturhistoriker Ragnhild Brochmann mener at Norge henger etter når det kommer til å løfte frem eldre, kvinnelige modeller i motebildet. Foto: TOVE SIVERTSEN

Brochmann mener at vi befinner oss i en tid der det er duket for mer bruk av eldre modeller.

– Man kan tenke at det har noe med å gjøre at vi befinner oss i en tid i historien der godt voksne kvinner sitter med stor forbrukermakt. Ikke bare har de god økonomi, de har masse spisskompetanse i det å være allsidige forbrukere; de vet hvem de er og de vil se seg selv speilet, sier Brochmann.

Hun påpeker at man ikke har sett den økende trenden av eldre modeller her hjemme enda.

– For det første er det fordi det er et så vanvittig lite marked. Vi har bare to rene moteblader igjen, Costume og Elle. Veldig mye av innholdet i norske magasiner er kjøpt fra utlandet, fordi det er det den økonomiske situasjonen tillater. Og når du også har en ganske konservativ oppfatning av hva mangfold er, selv om det kommer seg, så vil det gjenspeiles i de modellene de vanligvis velger.

Sjefredaktør i Costume, Kine B. Hartz syns det er svært positivt at man begynner å se modeller i alle aldre representert. Hun sier at Costume er åpne for denne utviklingen.

NORSK MOTEBRANSJE: Kine B. Hartz i Costume ønsker å fremme mangfold innenfor motefeltet. Foto: NTB

– Costume kommer til å jobbe målrettet for å inkludere eldre modeller fremover. Mangfold er viktig for Costume, og at kvinner er like vakre og relevante uansett alder er et tankesett vi støtter.

For Velaug er enda jobbmulighetene i Norge begrenset, fordi markedet er lite og hun selv er selektiv.

– Jo mer kjent du blir jo bedre jobber får du, og du kan takke nei til de jobbene du ikke har så lyst på, som for eksempel inkontinensreklame. Man må posisjonere seg dit man har lyst til å være, sier Velaug.

Hun innrømmer at hun gjerne skulle ha samarbeidet med de to største motemagasinene her hjemme.

– Magasinmessig så har jeg kun gjort jobber for dem som retter seg mot målgruppen 40 pluss. Jeg har ikke jobbet for Elle eller Costume, hadde det kommet en henvendelse så hadde jeg gjerne gjort det.

Bedre forbilder

Tilbakemeldingene Velaug har fått er i stor grad positive. Flere kvinner har henvendt seg til henne for å fortelle hvor tøff hun er som fronter naturlig aldring. Hun tror selv at mange kanskje er redde for å se gamle ut, fordi samfunnet vårt er bygget opp under ungdom og skjønnhet, og at det er det som gjelder.

– Voksne damer har behov for å se noen de kan identifisere seg med, og det får jeg også tilbakemeldinger om hele tiden. De sier at det er så deilig å se noen som de kan relatere seg til. Når en på 17 år skal selge rynkekremer til voksne damer, så er det bare ikke relaterende, sier Velaug oppgitt.

Ragnhild Brochmann tror at flere ønsker å se eldre kvinner i motebildet.

– Det er kvinner som ser ut som de har levd et liv. Det er bra, og ikke minst verdifullt, å se at eldre damer kan se skikkelig kule ut i en motefotografisk sammenheng; at de kan og vil figurerere i den settingen, sier hun. Ikke bare for gruppen de representerer, men samfunnet generelt. Det sier ikke bare noe om interessen for potensielle lesere, men gjenspeiler - som moten skal - en gruppe på vei opp og frem.

Velaug håper at hun kan være med på å bidra til at flere kvinner kan akseptere sin egen alder, grått hår og rynker.

– Da gjør jeg noe bra, smiler hun.

Hun håper og tror at dette er noe hun kan holde på med så lenge hun orker.

– Nå har jeg holdt på i ganske mange år, så dette er ikke bare en døgnflue. Så jeg tror på en positiv endring.

HØYDEPUNKTET: I 2019 fikk hun henvendelsen om å være med i en moteserie for tsjekkiske Vogue. Magasinet går for å være et av verdens mest kjente på mote, og er for mange modeller den mest prestisjefylte jobben og anerkjennelsen man kan få. Foto: Linda Marie Vedeler

Vi har snart bladd oss gjennom hele porteføljen hennes, men stopper opp ved et av bildene fra tsjekkiske Vogue. Hun poserer majestetisk i en jaktinspirert kåpe man kan forbinde med britisk overklasse. Landskapet rundt vitner om sen høst. Grå himmel. Natur på hell som veldig snart skal dekkes av hvit snø. De andre modellene må være helt i starten av modellkarrieren.

– Men jeg har selv vært redd for å bli eldre, innrømmer plutselig Velaug.

Hun sier at det er umulig å ikke være opptatt av utseendet sitt og hvordan man eldes når man jobber som modell. Men hun syns det er trist med trenden der man heller velger å fikse på utseendet sitt, i stedet for å la naturen gå sin gang.

– For utseendet ditt vil til slutt bli borte, og da er det den du er på innsiden som betyr noe, for det er den energien inni deg folk egentlig ser.