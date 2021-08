GRORUD, OSLO: Rolf Hansen liker øl. Nå sitter han med en gyllen halvliter på kafé i barndomstraktene; Hansen er en ekte østkantgutt. En ganske sjenert en også, faktisk. Veien herfra og til statusen som Dagbladets kryssordkonge er overraskende for mange, ikke minst for ham selv. Men sånn har det altså blitt. Han blir både gjenkjent på gata og oppringt av fremmede.

Og til dere som aldri har hørt om majesteten: Det som skiller Rolf Hansen (76) fra andre kryssordmakere, er at han lager egne ord. Lange ord. Ord som ikke er å finne i en eneste ordbok.

TUSJTEGNET: En ekte Rolf Hansen-original. Det lengste ordet er på 29 bokstaver. (Raritetsshow = SNURRIGHETSKOLLEKSJONSVISNING) Foto: Grete Strøm / NRK

For eksempel:

Leire = POTTEMAKERPRODUKT­RÅMATERIALE

Øl = PØLSEPARTYDELTAGER­DRIKKEVALG

Husmor = SKUREKLUTHÅNDTERINGS­VETERAN

Tøyseord! vil onde tunger ha det til. Men for de virkelig kryssordinteresserte, er Rolf Hansen genierklært for lengst. Til tross for at han aldri løser kryssord selv.

– Det har jeg ikke tålmodighet til, mumler han under hatten.

Egentlig burde jeg ikke fått lov til å portrettere ham – grunnet inhabilitet. Jeg elsker nemlig Rolf Hansen. Helt siden jeg klarte å knekke koden i Dagbladet-kryssordene, har han forblitt min store kjærlighet. En gang så jeg ham på bussen, og stavret bort for å si hei. Men da jeg sto der foran mannen i mitt liv, ble jeg rett og slett så starstruck at jeg ikke husket hva jeg skulle si («hei», altså). I stedet ble jeg stående der som en annen måpende labrador. Rolf Hansen ble pinlig berørt, det samme ble jeg, og i befippelsen så jeg ingen annen løsning enn å flykte ut av bussen – tre stopp for tidlig. Så sånn var det.

Men nå sitter vi altså sammen på kafé på Grorud. Tenke seg til.

Papiravis­redningsmannen

En halvtime tidligere: Aller Medias bygningskoloss holder på å smelte i sola. Det er her Dagbladet holder hus blant glass, betong og gamle industribygg. Utenfor står noen karer og tar en sigg. Men når en taxi stanser utenfor hovedinngangen, legger de alle merke til hvem som gjør sin entré.

HEI ROLF! sier man til en levende legende. Foto: Ola Vatn / NRK

– Det er Rolf, jo! Hei Rolf!

Selveste.

En mann med skjegg og hatt, solbriller og – selvsagt – rutete skjorte. Til tross for sitt barske ytre, har Rolf Hansen aldri tort å nærme seg et ratt i hele sitt liv; det er derfor han tar taxi. Én gang i uka begir han seg ut på denne viktige reisen hjemmefra og opp til Dagbladet. Og i hånden har han en skatt: Ukas to kryssord.

HELLIGE SKRIFTER: Ja, for mange tusen i Norge er disse rullene nettopp dét. Foto: Ola Vatn / NRK

– Går det bra, Rolf? spør gutta.

– Dere ser jo det, humrer Rolf Hansen idet han går inn i resepsjonen for å avlevere nevnte skatt. – Jeg er oppegående.

– Det er bra, det, sier grafiker Roy Westgård.

HANSENS UTVALGTE: I 2015 fikk Rolf sitt eget kryssordblad. Det kommer ut hver måned, og består av 50 sider med deilige ordgåter. Foto: Grete Strøm / NRK

Sistnevnte har ansvaret for Hansens kryssord nå for tida, noe som også innebærer å ta imot utallige telefoner fra folk som prøver å fiske etter løsningsord. Ha! Viktig beskjed til dere: Dét nytter ikke! Men det er mange som prøver seg. I likhet med alle dem som sender inn løsningene sine, i håp om å vinne tolv flaxlodd – samt å få navnet sitt i avisa.

– Det er så jævlig mange, sier Westgård. – Mange tusen hver uke, det flyter helt over her.

Han kan også fortelle at Dagbladet selger langt flere aviser når Hansens kryssord er på trykk; i Magasinet på lørdager og i avisa på onsdager.

– Da Dagbladet feiret 150-årsjubileum på Sentralen, kom folk innom bare for å hilse på Rolf, sier Westgård.

– Hehe, flirer Rolf lunt.

Han er ute på trappa igjen, med hendene fri for kryssord. Og vil altså til Grorud og ta en øl.

Foto: Ola Vatn / NRK

Magiske møbler og selvdisiplin

På 1950-tallet var blokkbebyggelsen heller laber her. Den gang besto Grorud stort sett av åkre og skau, og det tok over en time å busse ned til sentrum. Familien Hansen bodde i et rødt trehus hvor mora var hjemmeværende mens faren arbeidet på Christiania Spigerverk. Lille Rolf vasset alene i snø de tre kilometerne til skolen, hvor han var det vi rett og slett må kalle en meget flink elev – bortsett fra da han måtte til den beryktede skoletannlegen.

I GODE OG ONDE DAGER: «Jeg gjorde lekser, sparka fotball, spiste og sov. Og så var det skoletannlegen.» Foto: Ola Vatn / NRK

De traumatiske minnene fra «det enorme boret» har gjort at Rolf i dag ser seg nødt til å ta Valium for å være i nærheten av en tannlegestol (og det gjør jeg også! Herregud, vi er så like! Sukk.).

En gang tok han for mye. Etter tannlegetimen gikk Rolf hjem og kastet seg på sofaen. Så, sier han, svevde han plutselig en halvmeter over den – skjelvende. Det var en underlig opplevelse.

Eller: Kan det være at sofaen er magisk..? Tidligere pleide Rolf nemlig å ligge der for å finne fram til de lange ordene i kryssordene sine.

– Jeg lå og stirra opp i taket, og så datt ordene ned til meg før eller senere.

Men årene har – som de ofte gjør – gått. Hvis Rolf legger seg på sofaen nå, sovner han bare; så nå må han sitte ved skrivebordet i stedet. Det tar to dager å lage to kryssord. På den tredje dagen fører han dem inn i et sindig rutenett.

ROLF ER VENSTREHENDT: Derfor må han skrive ordene fra høyre til venstre når han fører inn. Foto: Ola Vatn / NRK

– Hvordan er det å ha denne oppgaven hengende over deg hele tida?

– Jeg føler det ikke sånn. Det er ålreit å ha noe å gjøre noen dager i uka. En sånn rein pensjonisttilværelse virker så kjedelig, synes jeg.

Ned i Dagbladets kjeller

Han hadde aldri – og har aldri hatt – noen planer om å stikke seg fram. Det ligger liksom ikke for ham.

Derfor syntes han den passet bra, jobbannonsen han oppdaget som 23-åring: Dagbladet trengte en arkivassistent. På dette tidspunktet var det allerede soleklart at akademia ikke var noe for unge Hansen; han hadde prøvd seg på idéhistorie på Blindern, men det var så «høytsvevende og diffust» at han skjønte ingenting.

Han stakk like godt innom avisa i Akersgata med det samme. Og da Rolf sto der og vekslet noen ord med arkivsjefen i Dagbladets korridorer, kom daværende redaktør Roald Storsletten ruvende forbi. Han uttalte 15 bokstaver:

– Når kan du begynne?

– Med det samme, pep Rolf.

Sånn ble det.

Nærmere bestemt 6. januar 1969.

I et snirklete arkiv.

De satt der med saks og klippet ut alle artiklene i avisa, som så fikk sin plass i et sinnrikt system.

Rolf trivdes der nede, ba ikke om noe mer. Men noen ganger baller det bare på seg likevel. Det tok nemlig ikke lange tida før Dagblad-gjengen oppdaget at denne karen kunne anvendes til så mangt. Tegne kart i avisa, for eksempel – før det fantes en grafikkavdeling. Eller oversette vitsetegninger fra utlandet. Rolf ble også gjerne brukt som fotomodell når fotografene skulle lage illustrasjonsfoto til noen av sakene.

Men etter hvert skulle en langt større oppgave falle på vår mann.

ET STEG OPP: Selv om Rolf likte seg i arkivet, ble han trukket fram i lyset. Foto: Ola Vatn / NRK

Fra Clark Kent til Supermann

– Kan du lage kryssord? var spørsmålet fra ledelsen.

De gamle lørdagskryssordene i Dagbladet var nemlig altfor lette, mente leserne. Disse kryssordene ble kjøpt fra et byrå, og klagene haglet inn: Norges kryssordløsere krevde noe annet å bryne seg på.

– Joa, svarte Rolf Hansen.

Litt etter litt begynte han for alvor å eksperimentere med de snirklete ordgåtene som nå er hans varemerke.

– De fleste kryssord virker jo ganske ukompliserte, synes jeg. De følger en ganske enkel mal hvor du kan slå opp alle ord i en ordbok. Jeg valgte å være litt mer vrien enn de andre.

– Ekstremt, vil jeg si.

– Haha. Ja, ja.

Da Rolf hadde sitt aller første store kryssord på trykk i 1992, var det åtte stykker som sendte inn løsningen sin.

Men etter hvert begynte folk å forstå hva han holdt på med. Og de elsket det. Den beskjedne mannen fra Grorud ble plutselig et samtaletema.

Foto: Ola Vatn / NRK

Timingen kunne vel ikke vært bedre heller: Da Dagbladet Magasinet ble lansert som helgebilag i 1999, ramlet det rett inn i en ny og norsk kafékultur. Med Rolf Hansens helsides kryssord, gjorde mange det til en fast lørdagsrutine å møtes på kafé for å hjelpe hverandre med de intrikate bokstavkombinasjonene hans.

Familiemedlemmer kom nærmere hverandre med en felles hobby. Og etter hvert som sosiale medier gjorde sitt inntog, ble det opprettet en egen Rolf Hansen-gruppe på Facebook; her kan man be om hint hvis man står fast. Men: Hvis man kommer i skade for å røpe et helt ord der inne, da får man høre det.

Til og med på dating-apper søker folk etter sjelefrender de kan «løse en Hansen» med.

Hovedmannen selv, har plutselig blitt nødt til å forholde seg til fans.

– Alt fra entusiastiske 14-åringer til entusiastiske 100-åringer, kremter han.

Da den ene 100-åringen hadde bursdag, troppet lokalavisa Innherred opp på døra hennes i Levanger. I intervjuet bedyret hun at en av grunnene til hennes høye levealder var Rolf Hansens kryssord – og dermed ble han «sendt som pakkepost» opp dit for å hilse på henne.

Small talk er ikke hans kopp te.

– Men hun var jævlig kjapp i huet.

En annen med tilsvarende hue, er fotballguru Egil «Drillo» Olsen.

OIsen & Hansen

– Artig at du ringer på en onsdag, sier Drillo på telefonen fra hytta. – Jeg sitter faktisk og løser Hansen akkurat nå.

Egil «Drillo» Olsen

Noe han gjør hver eneste onsdag og hver eneste lørdag – året rundt.

Trenerlegenden er faktisk så glad i disse kryssordene at da han var på utenlandsreiser med landslaget, måtte Dagbladets sportsjournalister ta med Magasinet til ham. Da kunne det også hende at de fikk intervjue ham før andre medier.

Nå er det imidlertid en kjent sak at Drillo ikke bare kan en del om fotball og kryssord; han kan også en del om geografi. Derfor ble han irritert da det en gang sto «europeer» i kryssordet, med «armener» som løsningsord.

– Armenia ligger i Asia, slo Drillo fast.

Og tok like godt opp telefonen og ringte til Rolf Hansen. Som ikke var helt enig – ifølge Drillo. De to ble sittende og diskutere.

Så: Ligger Armenia i Asia eller i Europa?

Svar: Asia.

Egil Olsen hadde rett, og Rolf Hansen tok feil.

Noen uker senere fikk Olsen sitt deilige bevis på det: I kryssordruta denne gangen sto det nå «armener». Løsningsord? «Asiat».

Stridsøksa ble for alvor parkert da Drillo selv ble til et ord i påskespesialen det året. Ordet i ruta var «geografi» – med følgende løsning (på 37 bokstaver):

LANDSLAGSTRENER­FAVORITTBESKJEFTIGELSE.

– Den var jeg godt fornøyd med, humrer han.

GREIT NOK: Armenia ligger vel i Asia, da. Rolf Hansen lever godt med det. Foto: Ola Vatn / NRK

Lun – og litt full

Som tidligere nevnt: Rolf Hansen liker øl. Men han har roet seg med åra – akkurat som resten av mediebransjen.

– Nå går alle hjem tidlig for å trene til halvmaraton, sier Rolf tørt.

Før var det annerledes.

Før – på den tida da den beryktede Tostrupkjelleren bokstavelig talt var full av ravende journalister hver kveld (uten at noen kan påstå at det var verdensproblemer de løste). Rolf så kolleger forelske seg, gifte seg, skille seg, rote rundt, bli kasta ut – det ble til tider mye tullball. Faktisk så mye at til og med mora hans ble bekymra.

– Jeg syntes nå jeg klarte meg ganske bra, jeg. Men det er klart at man ble litt sliten mot slutten av uka.

Selv var han for det meste en observatør for hele sirkuset, satt og humret over ølglasset sitt.

– Han er alltid like lun, både full som edru, sier tidligere Dagbladet-kollega Peder Kvello.

– Rolig, på grensen til sedat, sa den gode vennen Alf Tande P. i talen han holdt for Rolf da de feiret at han hadde vært i Dagbladet i 40 år.

– Har du noen venninner? spør jeg.

Pause.

– Næh. Det er mest mannfolk og øldrekking.

Mannfolka møtes fortsatt over et glass i ny og ne. Men det er ikke som før. De mangler et ankerfeste.

– Jeg synes det er jævla dumt at vi ikke har et eller annet sted hvor man kan stikke innom og vite at man treffer gamle kjentfolk, sier Rolf.

Dette er det nærmeste jeg ser et snev av irritasjon.

– Blir du aldri sint? spør jeg.

Nei. Det blir han sjelden. Men av og til ser han sitt snitt til å komme med noen små spark – i kryssordform. Som når «politiker» blir til KRANGLEFANT­YNDLINGSEMBETE.

APROPOS SPARK: Dette irriterer Rolf Hansen seg også over. Sparkesykler, altså. Foto: Ola Vatn / NRK

Noen arter dør ut

Og ellers? Jo, han leser bøker og hører på musikk. Helst om natta. Platesamlingen rommer rundt 1100 LP-er og 3000 CD-er. Jazz, blues, country, americana. Til og med noe trekkspillmusikk.

Før koronaen dro han mye på musikkfestivaler rundt om i verden. I USA har han flere enn én gang blitt tatt for å være Grateful Dead-medlem Jerry García (før han døde, heldigvis).

SNARLIKE: Joda, Rolf Hansen ligner faktisk på Jerry García i Grateful Dead. Foto: Toby Talbot / AP

Han kunne selvsagt ha latt som om han var García. Skrevet autografer og tatt imot skryt for sisteplata. Men sånt gjør ikke Rolf Hansen. Selvsagt gjør han ikke det. Han vil ikke ta mer plass enn nødvendig. Heller ikke i andres tilværelse. Reiser alltid for seg selv. Noe som også gjør kjærlighetslivet hans til et mysterium.

– Jeg har alltid bodd aleine. Har ingen andre erfaringer.

– Er du lykkelig?

Pause.

– Definér ordet «lykkelig». Så filosofisk anlagt er jeg ikke. Men fornøyd med det meste, det er jeg.

Ikke sant.

Kryssordkunstner Rolf Hansen er en påminnelse: Om at vi trenger flere som ham. En som blir berømt på grunn av et talent. En som dyrker dette talentet uten å rope høyt om det.

Jeg får lyst til å tilby meg å spre de vidunderlige kryssordgenene hans videre, men nei. Ett sted går grensen. Særlig når han sier dette:

– Noen av oss slutter å blomstre, og så er vi ferdige med det. Det er ikke alle som sprer frø. Du vet, noen arter dør ut. Sånn er det bare.

Foto: Ola Vatn / NRK

Triks for å komme Hansens X-ord nærmere Ekspandér faktaboks Start nederst i høyre hjørne - det er lettest. Fyll deretter ut synonymer du kan i resten av kryssordet – disse bokstavene vil hjelpe deg på vei når ting begynner å bli virkelig kinkige. Ha kryssordbok og leksikon tilgjengelig for å klare rare byer, fjell og komponister. For å løse de selvkomponerte ordene på X antall bokstaver, kan det være lurt å huske at noen sammensetningsord ofte går igjen; «favoritt», «spesialist», «arena» osv. Hvis du står fullstendig fast, ring Drillo. (Neida, kødda. Han har nok med sitt.)

Hei! Jeg håper både kryssordløsere og andre lesere likte denne saken. Har du noen tanker, send meg gjerne en e-post! Ekstra glad blir jeg for gode tips om andre ting jeg kan skrive om. Tidligere har jeg møtt både ekstreme Finn.no-entusiaster og forfattere som skriver om natta. Alle langlesningene fra NRK Kultur finner du her.

