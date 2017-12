Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Kan Anna erobre Europa? Hun skulle slutte å konkurrere i dans. Så kom muligheten hun ikke hadde våget å drømme om.

– Det gikk bra!

Smilet går nesten helt rundt. En av de andre jentene får en klem, før vi haster etter henne ut av lokalene.

– Jeg fikk toppkarakter, ja, svarer hun lykkelig. Stemmen er høyere nå som hun er ute i det fri.

Anna Louise Amundsen (17) skal representere Norge i Eurovision Young Dancers, som tilsvarer finalen i Melodi Grand Prix, bare for dansere.

Men det er ikke før lørdag. Nå har hun akkurat hatt eksamen. Den jenta som fikk klemmen er en tidligere klassekamerat fra videregående. For mens de andre elevene fortsatt følger vanlige utdanningsløpet så har Anna gått videre.

Og hun går fort. Anna har dårlig tid. Både klokkemessig, og som danser.

TØY OG BØY: Kroppen til en danser må tåle å bli bøyd og tøyd i alle retninger. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Kappløp med pensjonsalderen

Anna er yngstemann i jazzklassen på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun fikk begynne ett år før tida, og de videregående fagene tar hun som privatist. Som danser gjelder det å komme i gang før du blir innhenta av pensjonsalderen. Og nå gjelder det også å ikke komme altfor sent til timen.

– Det er litt flaut å gå inn når timen har starta, sier Anna.

MINSTEMANN: Anna Louise Amundsen (17) er yngst i jazzklassen på Kunsthøgskolen i Oslo. Fordi hun begynte på bachelorstudiet før hun er ferdig med videregående må hun sjonglere privatisteksamener og fulltidsskole. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Det er mange ting man kan trekke frem som eksepsjonelt med Anna. Hun har vunnet 44 internasjonale medaljer fra EM og VM både som solodanser og i grupper.

Meritter i NM, EM og VM Ekspandér faktaboks 2012: 1 sølv og 2 bronse

1 sølv og 2 bronse 2013: 4 gull, 6 sølv og 3 bronse (Her ble hun den beste norske soloisten innen IDO-grener*)

4 gull, 6 sølv og 3 bronse (Her ble hun den beste norske soloisten innen IDO-grener*) 2014: 2 gull, 7 sølv og 2 bronse (Og her den beste norske soloisten innen IDO-grener)

2 gull, 7 sølv og 2 bronse (Og her den beste norske soloisten innen IDO-grener) 2015: 5 gull og 2 bronse

5 gull og 2 bronse 2016 : Deltok kun i fem store mesterskap (4 VM-er og 1 EM) i soloøvelsene og sto på pallen i 4 av dem. Vant også gull i «disco duo» sammen med Hanna Lovise Bendiktsen. Totalt 2 VM-gull, 1 VM-sølv, 1 VM-bronse + en 7. plass, og 1 EM-sølv. Ble beste norske soloist igjen.

: Deltok kun i fem store mesterskap (4 VM-er og 1 EM) i soloøvelsene og sto på pallen i 4 av dem. Vant også gull i «disco duo» sammen med Hanna Lovise Bendiktsen. Totalt 2 VM-gull, 1 VM-sølv, 1 VM-bronse + en 7. plass, og 1 EM-sølv. Ble beste norske soloist igjen. 2017: 1 gull, 2 sølv og 1 bronse *IDO står for The International Dance Organization som arrangerer konkurranser i alle dansegrener fra akrobatisk dans, jazz, lyrisk, moderne, show og discodans - blant annet.

Uten å bruke tall kan vi si følgende: Hun har danset seg til finaleplass i alle internasjonale konkurranser i alle soloøvelsene i dansegrenene show, jazz, moderne, disco og disco freestyle. Hun har toppet rankinglistene i alle sine grener og er den eneste norske utøveren som har solomedalje i alle de nevnte grenene, fra både EM og VM.

GULL: På rommet til Anna hjemme på Skedsmokorset er hyllene fulle av medaljer og pokaler. På loftet i garasjen står det 12(!) banankasser til, fulle av det samme. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Nå i høst innkasserte hun nok en seier.

Hun skulle egentlig slutte å konkurrere. I en lang statusoppdatering på Facebook takket hun alle vennene sine i The International Dance Organization for tida sammen.

– Ja, jeg mente det. Jeg ville trappe ned på konkurransedans. Nå skulle fokuset mitt i stedet være retta mot kunstnerisk dans, forklarer hun.

Men så kom prøvedansingen for å være med i Eurovision Young Dancers. Den skulle bare gjøre henne en erfaring rikere, tenkte hun, men Anna endte opp med å representere Norge i dansens svar på Eurovision Song Contest.

– Men hvordan passer det med å ikke skulle konkurrere?

– Eurovision er en mer kunstnerisk retta konkurranse, så sånn sett er det annerledes, forteller hun.

TERPING: Hun hopper om og om igjen og gir seg ikke før det sitter. Konkurranseinstinktet tvinger henne til å perfeksjonere hvert hopp og hver landing. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Mamma som manager

Årets finale finner sted i Praha. Der samles det ypperste av unge dansere mellom 16 -21 år fra hele Europa. Her skal Anna danse egen solo og være med på en nylaget fellesdans som øves inn i dagene før finalen.

I salen lørdag sitter både mamma og pappa. Men da NRK besøkte dem satt de rundt middagsbordet. I dag er det pappa Geir-Tore som har hatt ansvaret for maten, men det er alltid mamma Irma Kalamar som har ansvaret for datteren når det kommer til danseaktiviteter.

STØTTEAPPARAT: Både pappa Geir-Tore Amundsen og mamma Irma Kalamar sitter i salen når Anna representer Norge i finalen i «Eurovisjonens unge dansere». Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

– Mamma er manager, sekretær, syerske, hobbypsykolog og privatsjåfør, ler Anna.

– Men det er ikke sånn at jeg styrer med jernhånd, repliserer moren Irma.

Irma forteller at hun alltid har vært opptatt av at dansen skal skje på Anna sine premisser. Hun sier hun vil at datteren skal drive med noe hun liker.

– Ellers så hadde hun vært en himla god orienteringsløper, for det var det jeg drev med, ler Irma.

Men én ting har hun vært klar på, og det er at både Anna og broren skal drive med idrett. Hun mener det de får gjennom det å drive aktivt med sport er viktig for utviklinga i alle deler av livet.

– Du blir vant til å tenke langsiktig og sette deg mål, og det er viktig å ta med seg. Målet var aldri at hun skulle bli proff, men å drive med og få fordelene fra en idrettsaktivitet som hun trives med, forklarer moren.

Mens far rydder den ene enden av det lange spisebordet, flytter vi oss til den andre. Der står mammas symaskin, og på en utstillingsdukke henger et av dansekostymene hun har sydd. Til eurovisjonsfinalen har de fått låne danseklær fra dansekompaniet «Oslo Danse Ensemble», fra et stykke koreografert av den norske koreografen Jo Strømgren. Bare dét er så stort for mor og datter at de nesten taler i tunger. I alle fall i munnen på hverandre.

– Jeg kommer ikke over at jeg har fått lov til det, sier Anna.

I kor forklarer de at den beige, nesten hudfargede kjolen, passer veldig bra til musikken og dansen.

– Visuelt er det viktig at det ser fint ut, konkluderer mor.

KJOLESTRUCK: Anna er fortsatt litt i sjokk over at hun har fått låne et kostyme fra Jo Strømgren Kompani. Mamma Irma Kalamar har som vanlig fått jobben med å tilpasse kjolen til datteren. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Vinnerskalle

Fortsatt er det noen nåler i ryggen og noen løse tråder. Dét kommer til å være i orden til lørdag. Da er det kanskje verre med kroppen til Anna, for en sene i ankelen er ikke helt som den skal og hun må passe på at hun ikke overbelaster den. Men den er på riktig vei, og skal ikke by på problemer, forsikrer Anna.

– Det går bra, sier hun uten å vike blikket.

Når vi tenker etter har egentlig ikke blikket hennes veket en eneste gang mens vi har vært sammen med henne. Hun ser deg rett i øynene, svarer presist på alt man spør om, og oser modenhet langt ut over sine 17 år. Det føles noen ganger som om man intervjuer en toppidrettsutøver som har fokus på arbeidsoppgavene og målet i siktet.

FOKUS: Anna frykter ikke at nervene skal ta overhånd før finalen. Hun har konkurrert nok til å vite hvordan hun fungerer før og under en konkurranse. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

– Er du litt Petter Northug i hodet?

Spørsmålet får Anna til å le.

– Nei, det er jeg ikke, men jeg har et godt utvikla konkurranseinstinkt.

Og nettopp der kan fordelen til Anna ligge. Hun har danset så mange konkurranser i sitt liv at når det virkelig gjelder vet hun hvordan hodet og kroppen kommer til å reagere. Nerver er ikke et ukjent fenomen.

– Sammenligna med andre som ikke har konkurrert så mye vet jeg hvordan jeg kommer til å føle meg, det er klart det er en fordel. Samtidig er det mange nye elementer også, som for eksempel at det skal sendes på TV, sier hun.

For akkurat det med TV er nytt for henne. Konkurransen sendes på NRK2 dagen etter, søndag 17. desember klokken 19:45. Med det følger en drøss med tekniske prøver, og hun må forholde seg til både publikum, dommere og tv-kameraer. I tillegg overgår selve konkurransen absolutt alt Anna har vært med på før, forklarer mamma for journalisten:

– Det har alltid vært et skille mellom konkurransedansen og det kunstneriske i Eurovisjonen. Det er to helt adskilte verdener, og det er første gang en danser som kommer fra danseidretten får representere landet sitt. En seier her overgår absolutt alt av tidligere meritter, sier Irma.

Null stress, altså.

VIDEO: Hør og se Anna Louise Amundsen forklare og vise hva som kjennetegner en danser. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Hør og se Anna Louise Amundsen forklare og vise hva som kjennetegner en danser.

Bakerste fot

– Hun har veldig gode sjanser.

Koreograf og førsteamanuensis i jazzdans på kunsthøgskolen, Tine Erica Aspaas, har naturlig nok bare gode ting å si om eleven sin.

– Det er flere ting med Anna som gjør henne eksepsjonell, sier læreren.

Vi er tilbake på Kunsthøgskolen i Oslo og er én dag nærmere finalen. Store vinduer slipper inn det blågrå vinterlyset fra hovedstaden, og det er nesten som man føler at det er skikkelig gufsent ute.

En dame fra kommunikasjonsavdelingen på skolen har avtalt å filme og å ta bilder til skolens Instagram. For dette er stort for skolen også, selv om uttaket skjer blant skolens elever. Anna ble plukket ut av representanter fra skolen og fra NRK.

NØYE: Anna Louise Amundsen og Tine Erica Aspaas ser gjennom filmen NRK har gjort av Anna. De har øye for detaljer, og er klare på hvilke klipp som fungerer. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Tine Erica Aspaas var ikke med på utvelgelsesprosessen. Hun er den som har laget koreografien spesielt for Anna, er den som trener med henne, og som følger henne til Praha.

– Anna har en flott formidlingsevne, hun er teknisk sterk og får frem dansen i bevegelsene

– Hvordan ser du bakgrunnen hennes som idrettsdanser?

– Det jeg ser det på er at hun er eksplosiv. Hun har mye kraft i bevegelsene og hun kan en del ekstra triks, forklarer hun.

Hun ber Anna passe på at hun strekker den bakerste foten mens hun svever en meter over bakken. Det at Anna i tillegg er drilla i å stå på scenen og er god på å forberede seg mentalt, det taler til hennes fordel. Aspaas håper på det beste:

– Men det er viktig også å gi noe på scenen som er større enn konkurransen – dansekunsten – og det å kunne formidle det til folk som ser på fra salen og dem som ser henne på skjermen. Det er det vi er ute etter, forbi tittelen, fastslår hun.

KUNST: Det er kunsten som gjelder for Anna nå, og koreografien må sitte på millimeteren før hun reiser til Praha. Foto: Javier Ernesto Auris Chavez / NRK

Sikter mot toppen

Når du leser dette er hele gjengen på plass i Praha. Mamma Irma, pappa Geir-Tore, koreograf Tine, og Anna selv.

Nå bør fellesdansen være ferdig innøvd, og kanskje har Anna fått prøvd seg på den store scenen og fått vite hvilke kameraer som skal filme henne til enhver tid. Dette er så viktig, men det står ikke om verken livet, karrieren eller fremtiden.

– Dette er på ingen måte vinn eller forsvinn for meg. Det er mer en viktig erfaring. Jeg er førsteårsstudent, jeg skal fortsatt lære mye, og for meg er det det jeg gjør på dansegulvet som er viktigst.

– Men ser du for deg at du står på pallen?

– Neeeei, svarer hun, for første gang litt unnvikende.

– Ikke litt, engang?

– Jo, litt. Alle bør sikte mot toppen. Det er jo en konkurranse! Men jeg prøver å visualisere hvordan jeg skal gjennomføre koreografien mer enn det å se for seg hvordan det ender. Det viktigste for meg er at jeg berører folk.

Toppidrettshjernen er på plass. Resten er kunst.