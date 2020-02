For 20 år siden startet John Carew en proffkarriere i Europa som gjorde ham til en av Norges største fotballstjerner gjennom tidene.

Det er penger i sånt. Han kunne pensjonert seg for lenge sida.

I stedet er han godt i gang med arbeidslivets andre omgang.

Entusiasten

John Carews mest brukte ord i den timen jeg tilbringer med ham er «fantastisk».

Det har vært fantastisk å dubbe en animasjonsfilm og få lete fram barnet inni seg. Han sier fantastisk om folk som inspirerer i skuespillerfaget, som Ane Dahl Torp.

Og han sier det om det å komme på besøk fra London og gå på butikken hjemme i Norge – mens TV-serien «Heimebane» gikk på NRK, med ham i en av rollene.

– Det kom et gammelt par på 80-90 år bort og sa «John, vi sitter foran skjermen hver søndag og kooser oss. Du er så flink, kjempestolt av deg!» Det der betyr så mye for meg.

Det er generelt mye begeistring i John Carew. Vi er i et lite, grått møterom hos filmselskapet 20th Century Fox. Det er de som har sørget for at barn og voksne kan kjenne igjen Carews stemme på kino for tida.

Armbevegelser og latter sitter løst. Det er ikke det at den nye jobben er gøyere enn den gamle, men alt til sin tid, som han sjøl sier.

En lærevillig type, nysgjerrig, talentfull. Hardtarbeidende og ydmyk, sier de som har jobbet med ham som skuespiller.

Ydmyk?

Mannen som hadde den medfødte sjøltilliten som et av sine fremste våpen, da han debuterte i toppklubben Valencia som 20-åring. Han frika ikke ut – fordi han følte at han hørte hjemme der oppe.

SUKSESS: John Carew etter å ha scoret mot Arsenal i Mesterligaen i 2003. Foto: Sergio Perez / Reuters / NTB Scanpix Foto: Sergio Perez / Reuters / NTB Scanpix

Samme fyr som ifølge seg sjøl kunne blitt verdens beste spiss, hadde han bare trent like mye som Ole Gunnar Solskjær. Slik lyder et smått legendarisk VG-sitat.

Som kanskje hadde det mest imponerende fysiske utgangspunktet i norsk fotball noensinne, men som ikke var kjent for å kjøre egne teknikk-økter på treningsfeltet.

Klipp til i dag: Mange fra «Heimebane» sier at han liksom øvde hele tida. I debuten som stemmeskuespiller i «Spion i aksjon», ba han sjøl om å få gjøre flere takes når instruktøren egentlig var fornøyd.

Det skulle bli perfekt.

Hva tenker han om forskjellen i innstilling da og nå?

– Jeg var yngre, og så beherska jeg fotballen mer enn bra nok. Mens nå … Hvis jeg følte at jeg var verdens beste skuespiller, type Daniel Day Lewis. Da kan det jo hende at jeg hadde slappet av litt. Men jeg er ikke Daniel Day Lewis, hahaha.

Han er ferdig med å snakke om at han er omskolert fotballspiller, fastslår han allerede det første minuttet vi snakker sammen. Det føles ikke relevant for ham lenger:

Overgangen ble fullført med «Heimebane».

John Carew er skuespiller.

SUPERSPION: Men ikke så lenge – Lance Sterling forvandles nokså kjapt til en due. 360-graders syn og gleden over å spise søppel, er noe av det han må venne seg til. Foto: 20th Century Fox Foto: 20th Century Fox

I Will Smiths fotspor

– Jeg syns han er helt lik meg da!

John Carew gliser.

I animasjonsfilmen «Spion i aksjon» gir han stemme til Lance Sterling, en overmenneskelig kul spion. Skikkelsen er inspirert av Carews barndomshelt James Bond.

Sammen med Walter, en kreativ oppfinner av tekniske duppedingser, havner Sterling i trøbbel. Først blir han feilaktig mistenkt for å være på skurkenes lag – deretter heller han i seg «biologisk forsvinningsteknologi» som forvandler ham til en due.

Å få store skuespillernavn til å gjøre animerte roller er et vanlig grep både i Hollywood og her hjemme. I originalutgaven er Will Smith selve spionstjerna – før Carew fikk sjansen på norsk.

Store smoking-skuldre å fylle, der altså.

INSPIRASJONEN: – Will Smith er nok ikke enig, men jeg sier at han er tegnet til meg, da. Foto: Twentieth Century Fox Norway / Trond Solberg / VG

Men det sies om John Carew at han trigges av det som er vanskelig.

Han, som allerede i sitt første år som utenlandsproff, tok straffespark i Champions League-finalen, omringet av nærmere 80.000 intense tilskuere. Og scoret.

Kort om Carews karriere: Ekspandér faktaboks Man kan påstå at John Carew har det til felles med superspionen Lance Sterling, at alle vet hvem han er når han kommer inn i et rom. Men for ordens skyld, her er kortversjonen. Han kom fra Lørenskog, spilte spiss. Etter et par år hos Vålerenga og Rosenborg, entret han profflivet i 2000 og ble der i 12 år. Resten er norsk fotballhistorie, for å si det litt pompøst, med spill i øverste liga i fem europeiske land, Champions League, landslaget. Det var også bilder fra rød løper, motebransjefester, kjendiseri, han dro ikke «rett hjem etter trening og så bare tilbake på feltet neste dag etter frokost», som han selv sier.

Nå sto han der uten publikum, i et mørkt studio, foran en skjerm med tegnefilm på.

Klokka på skjermen tikket ned. Oppgave: Slipp deg løs.

– Det er tricky å henge seg på i det crazy universet. Jeg måtte bare gjøre alle bevegelsene og kjente etter hvert at jeg ble Lance Sterling. Jeg måtte stå sånn her (klemmer ansiktet sammen med hendene) for å få til noen av lydene. Særlig da jeg ble en fugl.

Der han i «Heimebane» måtte lære seg å gråte troverdig foran kamera, krevde dette helt andre egenskaper.

– Når man dubber skal det overspilles til de grader. Og du får lov å være barnslig! Det er noe av det morsomste jeg har gjort.

Entusiasmen bobler, igjen. Det å leke på jobben er noe han liker.

– Hva har du tatt med deg fra din forrige karriere til den nye?

– Først så har jeg med meg mentaliteten min, at jeg alltid har trua på at jeg kan få til ting og aldri har vært redd for en utfordring. Får du en mulighet i livet må du gønne på.

– Hvor kommer det der fra i deg?

– Det er bare sånn jeg er skrudd sammen. Og sikkert derfor jeg kom så langt som fotballspiller også. Men jeg vil poengtere, at sjøl om jeg har en følelse av «John, bare gå på, dette får du til» – er jeg samtidig veldig ydmyk i det jeg gjør nå. Jeg har masse å lære. Jeg har alltid trua, men kommer ikke inn og tenker at jeg er verdensmester.

Han hadde allerede et par mindre filmoppdrag på CV-en da gullsjansen kom: Rollen som den hjemvendte fotballproffen Michael Ellingsen.

Det er ikke en overdrivelse å si at det fantes tvilere.

Et uventet vennskap

Motspiller Ane Dahl Torp har vært åpen om sin dype skepsis mot at Carew overhode skulle prøvefilme, den gangen.

– Ja, ja, jeg syntes det var en elendig idé. Og ja, han overbeviste meg i aksjon, sier hun når jeg ringer henne.

Den genuine interessen for faget, ønsket om å lære, den kontinuerlige spørringen. Alt dette var gjenkjennelig for den erfarne skuespilleren.

Hun er sjøl kjent for å gå ekstremt grundig til verks i forberedelsene til en rolle.

– Og så var han jo IKKE en besserwisser på fotballen, som var utrolig deilig. Han er helt ferdig med å bevise der.

VARG IL: Helena Mikkelsen (med ryggen til, spilt av Ane Dahl Torp) og Michael Ellingsen er ikke alltid på nett. «Heimebane» handler om den første kvinnelige treneren i eliteserien. Foto: NRK Foto: NRK

Etter to sesonger på til sammen 18 episoder, var det slutt på eventyret om fotballklubben Varg IL. NRK sa nei til en tredje sesong, og per nå er det ingen planer om å lage mer hos noen andre.

Men vennskapet som oppsto underveis, består. For Johns del innebærer det blant annet å underholde Ane når hun gjør kjedelig husarbeid.

– Når hun vasker gølvet hjemme, kan hun ringe ut av det blå for å sjekke hva jeg holder på med. Hvis det er spennende nok så skal jeg fortelle henne masse om det mens hun holder på.

Han vet også at det finnes faglig hjelp å få på samme telefonlinje.

– Hvis jeg trenger noen å sparre med for å jobbe meg inn i en karakter, som forhåpentligvis kommer til å skje igjen ganske snart, vil jeg helt sikkert bruke Ane. Hun er eksepsjonelt flink.

KOMPISER: – Hun er ekstremt nysgjerrig, på en sjarmerende måte, sier John Carew om vennen Ane Dahl Torp. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Og den tidligere fiktive fotballtreneren hans i Varg har vraket tvilen.

– Jeg tenker at han kan gjøre mange ting som skuespiller, sier Ane Dahl Torp.

Hun syns det er gøy at han nå dubber en superspion.

Ordene «John Carew» og «agentfilm» har vært nevnt i samme setning tidligere.

Storfilm satt på vent

Med ujevne mellomrom har det dukket opp saker om filmprosjektet «Black Frost». Det skulle bli en actionkomedie med Carew som samisk-afrikansk agent. Filmen skulle bli Norges dyreste og starte innspilling våren 2017.

Så ble det helt stille.

– Det prosjektet har rykka ned til tredjeplass over aktuelle produksjoner, sier han nå.

Det er visst litt sånn ting er i denne bransjen; store budsjetter krever risikovillige investorer og mye som skal klaffe på én gang. John Carew får ikke så mye energi av å snakke om dette her i 2020, virker det som.

John Carew er typen som heller ser fremover enn å dvele ved havari og utsettelser.

– Etter «Heimebane» – har du opplevd mer interesse for deg som skuespiller? Får du tilbud?

– Jeg føler det er bra med interesse. Jeg er litt opptatt med egne ting, men er alltid klar og lytter. Det ble en Disney-jobb i høst (i filmen «Maleficent: Mistress of evil» med Angelina Jolie, red.anm.) og denne dubbinga nå, så litt greier har skjedd. Men fokus er å få gjort en egen produksjon.

Han snakker om en TV-serie han sjøl hadde idéen til.

– Jeg og en til satt på kafé, for tre–fire år siden og skriblet ned de første ordene. Og nå er vi kommet så langt, det er veldig kult. Vi håper å starte filming i år.

Det er fortsatt litt hemmelig, men plottet er også her noe «agent/spion-aktig». Carew er en eksbokser og piloten er delvis spilt inn i Øst–Europa. Nå gjelder det å få en strømmetjeneste interessert nok til å bla opp for flere episoder.

GREI ØKONOMI: Carew skal ifølge VG ha tjent et sted mellom 250 og 300 millioner kroner som fotballspiller, og gjort vellykkede eiendomskjøp også etter karrièrens slutt. Han investerer ikke egne penger i filmbransjen. Foto: Jonas Laumann Foto: Jonas Laumann

John Carews metode

Hvor kommer den nye Carew fra?

Delvis fra den gamle. Han var alltid den kreative typen, gikk tegning, form og farge på videregående. Tegnehobbyen beholdt han som fotballproff. Senere ble det foto. Og på et tidspunkt sa altså flere fra filmbransjen, i den der store omgangskretsen han fikk som sosial fotballstjerne bosatt i London, ting som «John, du har ikke tenkt på å prøve film, du har en interessant look».

Han var lei av fotball lenge før han sluttet. Og han hadde tenkt på film. Hvorfor ikke teste? Gønne på.

Han tok noen privattimer hjemme hos en gammel dame i New York, mens han ennå spilte. («Jeg husker ikke hva hun het men hun hadde vært coachen til Marlon Brando og Brad Pitt»). Senere litt undervisning i London. Det var gøy og ga mersmak.

Han nevner flere ganger den legendariske Hollywood-coachen Ivana Chubbuck. Hun har laget en metode i tolv steg som blant annet handler om å vende sine sårbarheter til styrke. Beyoncé har vært hos henne, Charlize Theron, Halle Berry, den tidligere «Heimebane»-kollegaen Axel Bøyum. Mange fler. I år vil Carew å ta en masterclass med henne, enten i London eller i København.

I prøvefilmingsperioden til «Heimebane» måtte han rett hjem og sove etter øktene i studio, han ble så utslitt. Da rollen ble hans, fulgte 6 måneder forberedelser, pugging og øving. Egentreninga fortsetter han med.

– Denzel Washington er skuespilleren som kanskje inspirerer meg mest. Jeg vil finne min greie, og så være god på det. Sånn er det med ham: Du vet hva du får.

Han er også stor fan av Meryl Streep, Joaquin Phoenix. Når jeg spør hvem han mener er best av de norske, lander han ikke uventet på Ane Dahl Torp blant kvinnene.

Blant herrene ber han om 30 sekunders betenkningstid, nevner flere kandidater. Men:

– Jeg tror jeg må si Jon Øigarden. Han er alltid outstanding. Enten det er i humor som «Vikingane», eller drama … Outstanding.

JOHN DIGGER JON: Her spiller Øigarden slemmingen Jarl Varg i Vikingane. Sesong 3 har premiere 21. februar.

Han har ikke definert sin egen metode, foreløpig.

– Jeg kan ikke jobbe helt «method acting» (leve seg inn i rollen over lang tid, red.anm.), men jeg kan heller ikke jobbe som de som tar det på gefühlen. Jeg må terpe litt på manus. Da føler jeg meg tryggere og friere.

Det handler om å finne akkurat det uttrykket som berører.

– Det å skape noe som folk koser seg med, som de kjenner seg igjen i. Lage historier som kan hjelpe folk til å løse opp i ting i sitt eget liv … Det er ingenting som betyr mer enn det.

– Hva er drømmerollen din?

– Jeg vokste opp med James Bond på VHS-kassetter over hele huset. Jeg vil spille en ekte villain, en snikmorder eller superskurk, i Bond-universet.

John Carew legger ikke femårsplaner. Yrket per i dag er skuespiller, men han er en notorisk nysgjerrig person.

INTERESSERT: – Den første filmmuligheten kom i 2013, med kanadiske «Dead of winter», i skrekk eller splatter-sjangeren. Foto: Jonas Laumann Foto: Jonas Laumann

Ane Dahl Torp drømmer om framtida:

– Jeg gleder meg til han blir en gammel mann! Fortsatt med stor kropp, men mer sammensunket, når musklene slenger litt. Da håper jeg han får noe fett å sette tennene i. En karakter fra der han har røttene sine, i Gudbrandsdalen. En stille, koselig type … med noe stort og vanskelig å bale med på innsiden, selvsagt.

Født på nytt

Hva med inne i John Carew sjøl, etter de siste årene med annerledes type trening?

– Jeg har blitt mer åpen. «Heimebane» var veldig fin læring på det å være sårbar.

– Hvordan jobber du med det?

– Det er å sakte, men sikkert hakke gjennom skallet da, som jeg måtte ha. Å stå foran 70.000 som bua på meg, som slang dritt … hvis du lar deg påvirke av sånt, får du jo mentalt sammenbrudd. Så jeg måtte gå fra å være en som alt prella av på, til å finne tungheten, sorgen og desperasjonen inni Michael Ellingsen. Jeg hadde fin tilgang til de tingene han kjente på.

– Den rollen høres ut som den perfekte overgangsjobben, fra iskald fotballspiller til følsom skuespiller?

– Ja. Jeg sier det igjen, «Heimebane» har vært så fantastisk for meg. Jeg føler stor takknemlighet til Motlys og NRK som ga meg sjansen.

Men etter at skallet er tatt av, er det kanskje tøffere å bli bedømt for det inni.

Kjenner han på frykten for å bli latterliggjort?

– Da må du bare være så flink at de ikke får sjansen, sier John Carew til slike tanker.

Smiler igjen.

– Så jeg frykter ikke det.

Hei! Har du noen tanker om denne saken, eller tips til andre spennende folk du vil lese om? Skriv til meg. Fra før av har jeg blant annet skrevet om Björk, konspirasjoner og standup-duoen Berrum og Beyer.

Herman Tømmeraas («Skam», «Ragnarok») og John Carew («Heimebane») er svært gode i den norske dubben av «Spion i aksjon». Foto: fox

FILMPOLITIET: «Her må jeg slå et slag for den norske dubben. Det er nemlig John Carew som har fått jobben som stemmen til superspionen, og han utfører den glimrende. Han er snerten og kul i beste Will Smith-ånd, samtidig som han håndterer den komiske tonen filmen prøver å sette.» Les hele anmeldelsen av filmen her.