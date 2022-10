Hvordan ble Bono rockens mest utskjelte mann?

I 40 år har han vært frontfigur i U2, et av klodens største band. Like lenge har han vært en aktivist som har jobbet for å skape en bedre verden. Men det er svært få rockeartister som har skapt så mye motvilje som Bono.

Det finnes utallige vitser hvor den irske 62-åringen er selve punchlinen. Som denne:

– Hvor mange U2-medlemmer må til for å skifte en lyspære?

– Ett. Bono holder i lyspæra, og verden roterer rundt ham.

Det alle morsomhetene har til felles, er at ingen av dem sparker nedover.

Han er jo tross alt en av tidenes største musikkstjerner. Han har privatnummeret til statsledere. Han har vært med på å lage låter som har betydd uendelig mye for uendelig mange. Plakater med ham har prydet utallige tenåringsrom.

Men likevel:

I 2022 er Bono omtrent like hot som trange jeans med mikroplast. Dersom du sier høyt at Bono er en dust, er det ingen som støter deg ut og tvinger deg til å leve alene i skogen. Navnet bringer ofte fram overbærende latter eller direkte forakt.

Hvordan havnet han egentlig der?

Veien til toppen

I sin Bonos selvbiografi «Surrender», som lanseres 1. november, vil en av klodens definitive superkjendiser lette på sløret.

Det forventes at vi får innsikt i hvordan det er å ha en personlig formue på 7 milliarder kroner, arbeidet med å skape en bedre verden og hvordan det er å være på fornavn med verdens toppledere.

Men vil Bono også dvele ved de litt kjipere minnene, som at komiserien «South Park» i en episode framstilte ham som verdens største eh... bæsj?

Eller at satirenettstedet The Onion fant på en historie om at Bono hadde overbydd alle andre på en auksjon for å sikre seg en gitar – signert av Bono?

Han har nok kjent på at det er lenge siden han vokste opp i en forstad til Dublin og adlød navnet Paul David Hewson. Allerede som 16-åring fikk/tok han navnet Bono Vox (som betyr «fin stemme»), og hans aller nærmeste bruker det om ham i dag.

Da U2 slo igjennom internasjonalt med plata «War» i 1983, skilte de seg ut på flere måter: både med gitarrock i synthpopens tid og med insisterende, politiske budskap. Tematisk var plata innom den polske solidaritetsbevegelsen, spredningen av atomvåpen og «Bloody Sunday»-massakren på nordirsk jord i 1972.

Bono utmerket seg med å bruke tydelige virkemidler, som å veive med et hvitt flagg på konsertene – et symbol på å be om fred.

STARTEN: Slik ble Bono og U2 først kjent: Som et flaggveivende, politisk og kristent band. Fra venstre: The Edge, Bono, Adam Clayton og Larry Mullen. Foto: Erica Echenberg / Redferns

Morten Ståle Nilsen, som er kritiker og tidligere redaktør i musikkmagasinet Beat, er gammel nok til å huske stemningen da U2 slo igjennom. Han minnes at bandet allerede da var noe splittende.

– De så på seg selv som forvaltere av «det store alvoret». Enten kjøpte man pakka, eller så var man skeptisk. Det var også en del som hadde piggene ute til at de var et kristent band, sier Nilsen.

Det er antakelig en U2-skeptiker som fabrikkerte en av rockens mest kjente (og usanne) vandrehistorier: at Bono en gang sto på scenen og klappet sakte, før han sa til publikum «Hver gang jeg klapper i hendene, dør et barn i Afrika.» Da ropte en i mengden tilbake: «Så slutt å klappe, da!»

På 1980-tallet var U2 slett ikke de eneste musikerne som ville ta store bører på sine skuldre. Å vise internasjonalt engasjement – særlig rundt sultkatastrofer i Afrika – var nærmest forventet av toppartister. Musikklivet var også aktivt i å skape et internasjonalt press som avviklet raseskillet i Sør-Afrika.

– Da var det nok i hovedsak applaus rundt det U2 gjorde. Det kan ha sammenheng med at 80-tallet var det siste tiåret da noen trodde at verden kunne forandres med musikk, sier Nilsen.

I det påfølgende tiåret tonet U2 ned de politiske budskapene i musikken sin. Tekstene ble mer introspektive og musikken mer eksperimentell.

På scenen opptrådte Bono som flere ulike halvironiske karakterer. Blant annet den djevelske «MacPhisto», som hadde som spesialitet å bedrive telefonterror mot utvalgte maktpersoner fra scenen.

Da U2 spilte på Valle Hovin i Oslo i 1993, ble fiskeriminister Jan Henry T. Olsen oppringt og møtt med nærgående spørsmål rundt Norges omstridte fangst av vågehval. Han klarte likevel å vinne publikum ved å invitere «MacPhisto» hjem til seg på hvalmiddag.

FLUELOOK: Bono på Valle Hovin i 1993, med full skinnhabitt og flueaktige solbriller i rollen som «The Fly». Foto: Rune Petter Ness / NTB

Morten Ståle Nilsen mener at bandet i denne perioden markerte avstand til seg selv på en elegant og vellykket måte. Senere falt de imidlertid tilbake til gamle «synder».

– De ble igjen bandet som ville forandre verden og bety alt for absolutt alle. Men tidsånden jobbet mot dem. De som i utgangspunktet hadde et skeptisk forhold til den voldsomme ambisjonen deres, surna mer og mer.

Velgjøreren

Rundt millenniumskiftet begynte Bono å jobbe mer konkret for å redde verden enn å bare synge om at det burde gjøres. Han lobbyerte for å få de rikere nasjonene til å slette u-landsgjeld og fikk audienser hos verdens mektigste mennesker.

I tillegg inngikk han nære samarbeid med store multinasjonale konserner for å finansiere kampen mot AIDS, tuberkulose og malaria. Flere ganger ble han nominert til Nobels fredspris.

Bonos tre bandkolleger var ikke utelukkende positive til hans bigeskjeft.

– Det var veldig vanskelig – nærmest uutholdelig – for dem å se meg i selskap med visse personer. Men de ga meg sin velsignelse, for de mente det var den rette tingen å gjøre, har han selv sagt.

Morten Ståle Nilsen tror at mye av agget mot Bono startet da han regelmessig ble avbildet med statsledere som ble ansett for å være en del av problemet.

BESTISER: Bono og USAs president George W. Bush sammen på scenen under National Prayer Breakfast i 2006. De ble gode venner, og Bono har besøkt Bush på hans private ranch i Texas. Foto: Pool / Getty Images

I tillegg tror han at vanlige folk kan ha kjent på et ubehag ved å bli snakket ned til fra marmortårnet.

– Når kunstnere eller musikere engasjerer seg dypt i politiske saker, stiller mange seg spørsmålet: «Vet de egentlig hva de snakker om?»

I Bonos tilfelle er svaret «ja».

I hvert fall hvis man skal tro tidligere utviklingsminister og FN-spesialutsending Hilde Frafjord Johnson, som gjennom en lang yrkeskarriere har jobbet med land i sør, og særlig i Afrika.

Hun har møtt Bono flere ganger og sier at han har hatt en ganske stor betydning for kampen mot fattigdom, særlig med mobiliseringen for å få slettet u-landsgjeld rundt årtusenskiftet.

– Dette er ikke noe jippo-opplegg fra ham for å skape et positivt image om å være solidarisk. Dette er et ekte engasjement, sier hun til NRK.

Hun erkjenner at enkelte superstjerner kan være PR-kåte posører når de engasjerer seg i slike solidaritetskampanjer, men at det vanligste nok er at de er vel naive i møte med et komplisert fagfelt.

PRO BONO: Tidligere utviklingsminister og FN-topp Hilde Frafjord Johnson. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Om man kommer med lettvinte løsninger, mister man mye troverdighet i møte med politikere. Bono er et unntak. Det er sjelden du møter artister som har jobbet så mye faglig som ham. Jeg har til gode å se noen andre gjøre det med tilsvarende tyngde, sier Hilde Frafjord Johnson.

OK, så engasjementet er altså ekte, og resultatene har vært gode.

Men Ingrid M. Tolstad, som er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet, mener at det vesentligste for mange er hvordan han framstår utad.

Hun har forsket på den litt uhåndgripelige definisjonen av «kulhet», som er en etterspurt ressurs i rockeartistkretser. Et ufravikelig krav for å oppnå dette er at man må framstå som genuin og ekte i det man gjør.

Det verste man gjør, er å prøve for hardt. Her feiler Bono. Han forsøker å iscenesette seg selv, og da framstår han ikke som autentisk, mener hun.

Men hvorfor kan han ikke være autentisk som artist samtidig som han er aktivist? Skuespiller Leonardo DiCaprio har donert millioner av dollar til nødhjelp uten å møte den samme skepsisen for sine velgjerninger. Morten Thorsby har neppe blitt sett på som en dårligere fotballspiller som følge av sitt engasjement rundt klimasaken.

THIS TIME FOR AFRICA: Nigerias president Olusegun Obasanjo får overrakt beviset på at 21 millioner personer har underskrevet oppropet om sletting av u-landsgjeld. FNs generalsekretær Kofi Annan i midten. Foto: Chris Hondros / Getty Images

Tolstad mener musikkartister møtes av spesielle krav fordi publikum ofte stiller strenge krav til en «ekte» formidling.

– Musikk er en så genuint grunnleggende del av menneskers liv. Vi tillegger den en ekstra stor følelse og betydning og stiller ekstra krav til dem som skal formidle den til oss. Samtidig møtes U2 med noen spesielle krav til hva de kan og ikke kan gjøre, siden de har vært et politisk band i opposisjon til det etablerte.

Skatteflyktningen

Ingen blir profeter i eget land, sies det – særlig ikke om man flytter deler av sine forretninger bort fra landet for å betale mindre skatt. Bare spør Kjell Inge Røkke.

At U2 «emigrerte» fra Irland til Nederland i 2006 av slike årsaker, var ikke populært, særlig ikke da finanskrisen traff Irland steinhardt to år senere.

Inntrykket som ble skapt, var at Bono ikke var så opptatt av fellesskapet som han ga uttrykk for. Det ble ikke bedre etter avsløringen av de såkalte Panama-dokumentene i 2016, hvor Bono ble koblet til investeringer i skatteparadiser.

Han har likevel stått på sitt:

– Jeg mener det er en falsk tanke at du må være myk i forretninger når du er tøff i din aktivisme. Alle i ethvert selskap har en plikt til å ha kontroll på kostnadene. Det er mange grunner til ikke å like bandet vårt. Men dette er ikke en av dem. Vi betaler masse skatt, har han sagt.

Bono mener det eksisterer gamle, klisjéaktige forventninger til hva rockeartister skal være.

– Jeg tror at vi har masse bagasje fra 1960-tallet, som sier at en musiker ikke bør være forretningsmann. De skal fyre opp en feit én og dyppe tærne i elven, omgitt av en bråte pene jenter som grer håret, mens de ser på at solen står opp.

BACKLASH: U2 og Apple fikk hard kritikk i 2014 da plata «Songs of Innocence» ble delt ut til alle iTunes-brukerne – enten de ville det eller ikke. Foto: JUSTIN SULLIVAN / Afp

Om man dykker ned i avisoverskrifter rundt Bono, kan man få følelsen av at han og bandet har fått en røffere behandling enn andre artister ville fått.

Et eksempel er den massive motbøren som kom da U2s album «Songs of Innocence» automatisk ble lastet ned til en halv milliard iTunes-brukere – uten at de hadde bedt om det.

– Det er som å våkne opp med en kvise eller herpes, tvitret hiphopstjernen Tyler, The Creator.

Apple endte opp med å måtte hjelpe kunder som ønsket å fjerne albumet fra iTunes. The Guardian lagde en guide til 10 ting du kunne gjøre med ditt uønskede U2-album – som å spille det av i et av husets rom 24 timer i døgnet, og sende ungene dit dersom de var ulydige.

Ville dette skjedd dersom det var The Rolling Stones, Madonna eller Bruce Springsteen som ga bort musikk?

Den britiske artisten Noel Gallagher mener at skepsisen til Bono står i veien for å verdsette U2s musikalske kvaliteter.

Han blir frustrert når folk sier at de ikke liker bandet. Gallagher mener at det de egentlig sier da, er at de ikke liker Bono, ikke at de misliker all musikk som bandet har laget.

Han oppsummerte hele saken sånn overfor en journalist:

– Jeg har sagt det til Bono, så jeg kan si det til deg. Ingen liker en velgjører.

SOLBRILLER: Noen av de som mener at Bono prøver for hardt har latt seg irritere over at han bruker solbriller innendørs. De har kanskje tenkt det som Larry David sier i en episode av i «Curb Your Enthusiasm»: «You know who wears sunglasses inside? Blind people and assholes». Forklaringen om at Bono må beskytte øyene på grunn av en øyesykdom, har falt på steingrunn. Foto: Lise Åserud / NTB

Superstjernen

Det er kanskje unødvendig å påpeke det, men U2 er tross alt ganske populære, selv i Irland. Det er nærmest svimlende å skulle ta inn over seg hva de har klart å oppnå gjennom sin karriere:

Totalt har de solgt nærmere 170 millioner plater.

Ingen artister har solgt flere konsertbilletter enn dem de siste 40 årene.

På sine turneer har de til sammen spilt inn mer enn 20 milliarder kroner.

Ingen band i historien har vunnet flere Grammy-priser enn deres 22.

Og hvem sa at de er ferdige? Bandet var det livebandet med mest inntjening i verden på 2010-tallet.

Det at U2-konserter fortsatt er et så stort trekkplaster, passer inn i trenden om at det er «nostalgiartister» som selger flest billetter på den internasjonale livescenen.

Så hvor går veien videre for Bono og U2?

Morten Ståle Nilsen tror at bandets appell i framtida fortsatt vil være knyttet til stadionkonserter, hvor folk får høre 1980- og 1990-tallshiter som «One», «Where The Streets Have No Name» og «With Or Without You».

Han tror at den situasjonen Bono befinner seg i nå, er vanskelig for ham. Årsaken er at det hele veien har vært viktig for ham at de skulle være noe mer enn bare et rockeband.

– Per nå er det vanskelig å se at de er det. Samtidig tror jeg ikke det er så mange som går rundt og hører på de siste tre–fire platene de har gitt ut – eller venter spent på ny musikk fra dem, sier han.

Når Bono nå gjør opp status for eget liv og virke, er det minst to ulike roller han kan innta: selvironikeren som ler av ting han ikke burde gjort, eller rockestjernen som gir alle sine haters fingeren.

Ting kan tyde på at det blir litt begge deler. Han har tidligere sett tilbake på livet sitt med en kombinasjon av selvpisking og stolthet:

– Jeg er den personen som jeg har endt opp med å bli. Og det er ganske langt unna de menneskene som har inspirert meg. Men her er jeg, og jeg kan se hvor pinlig og til dels uutholdelig «Rik rockestjerne jobber på vegne av de fattigste og mest sårbare» er. Men man kan ikke fornekte hvem man er.

Kilder, utover de som er angitt i teksten: «Bono – i samtale med Michka Assayas», Desert Island Discs på BBC, NME, Aftenposten, Uncut, Pollstar.

Hei! Har du noen tanker om denne saken som du har lyst til å dele – eller ideer til andre historier vi bør fortelle? Send meg gjerne en e-post! Les gjerne også det jeg har skrevet om teatersjefen som ble drept, skjult kamera som TV-underholdning, og Leif, som oversetter verdens vanskeligste bok.

