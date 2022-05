I årene fremover vokste lidenskapen for sangkonkurransen seg større og større.

Så lenge Riley kan huske, har hans største drøm vært å få representere hjemlandet Australia i den omdiskuterte konkurransen, men Asperger-diagnosen har bydd på store utfordringer for den unge artisten.

Som liten slet han med å prate, og var nærmest stum. Den eneste personen han greide å prate med, var søsteren sin.

Han har ikke latt seg stoppe av den grunn.

Vanskelig oppvekst

Sheldon Riley ble født i Sydney i 1999, og vokste opp i en svært religiøs familie. Han skilte seg tidlig ut. Han følte seg annerledes, og slet med å passe inn fordi han var feminin, likte ikke de typiske guttetingene, og elsket å kle seg ut.

For artisten, som ofte dekker til ansiktet med en krystallmaske på scenen, var barndomsårene utfordrende. Han slet lenge med å akseptere seg selv for den han var. Det var ikke den dypt religiøse familien som gjorde det vanskelig, for foreldrene har hele veien vært hans største støttespillere, og beste venner.

Det var forventningene samfunnet hadde til ham som mann, han opplevde som vanskelig.

Et dikt til seg selv

Neste uke skal han representerer Australia i Eurovision Song Contest, med låten «Not The Same». En låt han egentlig skrev som et dikt, da han var 15 år gammel, men som ble liggende i meldingsfunksjonen på Facebook frem til nå.

Låten forteller historien Sheldon aldri trodde han noen gang skulle greie å fortelle. Skrevet ut fra minnene til en seks år gammel gutt, som nettopp har blitt diagnostisert med Asperger.

Hva er Asperger syndrom? Ekspandér faktaboks Asperger syndrom er en form for autisme Forstyrrelser i sosialt samspill og kommunikasjonsmønster

Begrenset og/eller stereotype interesser, aktiviteter og atferdsmønster Autisme kan deles inn etter alvorlighetsgrad, Asperger syndrom er en mild form for autisme. Personer med Asperger syndrom har vanligvis gode læringsevner, gjerne normal eller over gjennomsnittlig god intelligens og ingen uttalt språkforsinkelse.

Han vokste opp i kommunale boliger, flyttet fra hjem til hjem, uvitende om sin seksualitet, blant en dypt religiøs familie. Hele veien ble han fortalt at han aldri ville være i stand til å forstå eller kommunisere med andre mennesker.

“ Jeg ville ikke la merkelapper, eller folk, bestemme hva jeg kunne oppnå. Så fort jeg innså at jeg er bra slik jeg er blomstret jeg. – Sheldon Riley “ Jeg fikk venner, jeg sosialiserte meg. Jeg gjorde alt jeg ble fortalt at jeg aldri ville klare. – Sheldon Riley

Savnet et forbilde som barn

Når han ser tilbake på oppveksten er det én spesiell ting han savnet: flere personer som han selv.

Han kjente ofte på en stor frykt for den han var. Han tror oppveksten ville vært mye lettere om det var flere å se opp til. Flere som turte å bryte med samfunnsnormene.

Sheldon tror han sannsynligvis hadde godtatt hvem han var mye tidligere i livet, om det var flere som han selv.

Diagnosen, legningen, og det som gjør at han ikke passer inn i A4-rammene, skal ikke definere Sheldon som artist. Han er lei av folk som utnytter slike situasjoner til å gjøre seg bemerket som artist.

Den Eurovision-klare artisten mener at slik verden er nå, må du være annerledes for å komme deg videre i livet. Det forventes og kreves at du har noe som gjør det annerledes.

Det synes han er feil. Han synes ikke det burde være sånn, fordi det gjør livet mye vanskeligere for de som faktisk er annerledes.

Sheldon sier han bare vil passe på den lille personen som ikke er som de andre, og som ikke får noen fordeler av det.

En av de første med Asperger i Eurovision

Eurovision Song Contest er kjent for å være en musikkonkurranse med fokus på mangfold, inkludering og åpenhet. Tidligere har transpersoner, og andre LHBT-personer både vunnet og ledet showet.

Artister med autisme har det vært få av. Det var ikke før i 2015 det skjedde for første gang. Da sendt Finland bandet Pertti Kurikan, hvor medlemmene hadde autisme og Downs syndrom.

Sheldon Riley blir derfor en av de første i konkurransens 66 år lange historie som er åpen om sin Asperger diagnose, når han entrer scenen i semifinalen 12. mai.

Selv bryr han seg lite om å være blant de første, men han er glad eurovision-fansen endelig kan se noen som ikke er helt som de andre på scenen.

For Sheldon Riley er det en stor ære å få representere den gruppen mennesker, på en så stor plattform.

“ Det er ikke en dårlig ting å være annerledes. Man kan komme seg igjennom veldig mye fælt i livet. – Sheldon Riley “ Det jeg vil si til deg som sliter: jobb ræva av deg, så hardt du greier. Folk vil aldri forstå hvem du er, men det er helt greit. For det er sykt kult å være annerledes. – Sheldon Riley

Sheldon Riley og Australia konkurrerer i den andre semifinalen. Der møter han blant andre Sverige, og Tsjekkia som stiller med norske We Are Domi.

Semifinalen ser du på NRK1 torsdag 12. mai 21.00