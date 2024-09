Er kattedamer en fare for demokratiet?

Donald Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance har lagt seg ut med amerikanske katteeiere.

Han har sagt at det demokratiske partiet styres av barnløse kattedamer, og at dette er et problem.

Hmm. Interessant.

Er kattedamer en egen kategori mennesker?

Dette sa J.D. Vance. Et intervju gjort av TV-kanalen Fox News i 2021 har dukket opp igjen etter at J.D. Vance ble Trumps visepresidentkandidat.

Der snakker J.D. Vance med Tucker Carlson om det demokratiske partiet som han mener styres av ...

…. «a bunch of childless cat ladies who are miserable at their own lives and the choices that they've made and so they want to make the rest of the country miserable, too.» (... en gjeng barnløse kattedamer som er så misfornøyd med sine egne livsvalg at de vil at resten av landet skal bli misfornøyd også.) Vance har også sagt at denne gruppen mennesker bør ha høyere skatt og at stemmeseddelen deres bør telle mindre enn andres. Dette begrunner han i at de ikke har investert noe i fremtiden – les: barn.

Jeg måtte sporenstreks finne en kattedame og undersøke saken nøyere.

Hos kattedamen

– Hvor mange katter har du?

– Hva spør du om? Hvor mange som er registrert i mitt navn eller hvor mange som bor her?

– Ehh... Begge deler.

– 3 og 11.

Kattene som kommer til Kari, er heldige. Her får de omsorg og stell i påvente av nye eiere. Foto: Tone Gjerde / NRK

Kattedamen Kari Rolland er en kontant dame og svarer nøyaktig på det jeg spør om.

Vi er på besøk i hagen hennes på Hallangen i Frogn kommune, syd for Oslo .

Kari står med en pose katte-godteri i hånden som lokkemiddel mens hun roper inn sine pelskledte venner:

– Esme, TomTom, Burma, Totus.

Til venstre i bildet ser du katten TomTom. Totus sitter på berget bakerst, mens Burma er den blonde katten. Foto: Tone Gjerde / NRK

Fotografen venter på at de firbente skal vise seg.

Bare tre lar seg lokke til felles fotografering i hagen. De andre synes uinteressert i både matmors kallerop og snop.

Kari Rolland leder stiftelsen Nesoddkatten. De fanger katter uten eier og omplasserer individer som trenger et nytt bosted av ymse grunner.

Derfor er det aldri godt å si hvor mange katter som bor hos Kari.

Det varierer.

Hvis du ikke liker katter, bør du holde deg unna hagen til Kari Rolland. En gammel campingvogn har blitt til et palass for hjemløse katter. Mange campingvogner har et spikertelt langs siden. Så også Karis katte-vogn.

For tiden huser hun en villkatt med unger i en innhegning, i tillegg til de syv andre kattene som kommer og går som de selv ønsker.

Foto: Tone Gjerde / NRK

Men er ordet kattedame et offisielt uttrykk?

En spesiell gjeng

Ja, ifølge ordboka.

Både Cambridge dictionary og Bokmålsordboka hevder det.

I sistnevnte oppslagsverk står begrepet oppført slik:

Legg merke til eksempelet som brukes i ordboken – hun var på randen til å bli en gal kattedame.

Tilfeldig?

Neppe.

Ordet «gal» dukker forbløffende ofte opp i sammenheng med katt og dame.

Dette er, så vidt jeg vet, det eneste møtet mellom dyr og mennesker som gjør at dyreeieren plasseres i en egen klikk med klare personlighetstrekk og ustabil psyke.

Det finnes ingen hundedamer, undulatdamer eller kanindamer. Det nærmeste er «hestejente», men det sier svært lite om jentas personlighet, bortsett fra at hun oppholder seg mye i stallen. Hun bare liker hester.

Kattemannen Ernest Hemingway. Foto: Hans Malmberg / Nordic Museum

Finnes kattemenn? Vitenskapsmannen Isaac Newton skal ha oppfunnet kattedøren da han saget hull i veggen for at kattene skulle gå inn og ut uten å forstyrre ham i arbeidet. Han levde livet alene med katter. Ernest Hemingway, den mandigste mannen av alle, hadde mange katter. Fremdeles bor avkom etter disse i huset hans i Key West, helt syd i Florida. Forfatteren Mark Twain sa at en mann som er glad i katter, er hans venn uten noe mer introduksjon. Frank Zappa og John Lennon var katteelskere. Komiker Ricky Gervais også. Men selv om det finnes mange eksempler på kattemenn, blir de ikke til en egen gruppe. De er bare menn som liker katt.

La meg si det sånn – det er neppe kattedamene selv som anser seg for å være rare. Det må altså være noen utenfor gruppa «kattedamer» som synes slike kvinner er sprø eller gale.

Men hva tenker kattedamen selv om dette?

Er Kari kattedame gal?

I hagen hos Kari er det ingen tvil om hennes kjærlighet til kattedyr.

Utenfor det lille huset hennes står en gammel campingvogn firbente kan bo i om vinteren. I tillegg er det digre bur i hagen og flere katteluker skåret ut i husveggen.

Selv halvdelen av stuen i det lille huset er delt med netting, i tilfelle hun skulle trenge plassen til enda en pelsdott.

Jeg bestemmer meg for å gå rett på sak og spør:

– Er du en gal kattedame?

– Jeg lever i hvert fall godt med begrepet, sier Kari. Nå er jeg 65 år, og jeg står stødigere i skoene enn noensinne. Jeg vet hva jeg driver med og hva jeg vil. Hva andre sier om mine valg, det driter jeg i.

Så fortsetter hun i en enda skarpere tone.

– Men hvis jeg skal ta Trumps visepresidentkandidat på alvor, vil jeg si at kattedameutsagnet hans er et billig og fordomsfullt poeng mot voksne kvinner. Sånn snakker folk som ikke har andre poeng å komme med.

Laster Giphy-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Opplever du at kattedamer har noe til felles bortsett fra at de har en katt?

– Kanskje vi er litt mer kreative og sunt naive enn andre? Jeg er uansett glad for at jeg er litt naiv. Det gjør verden til et gøyere sted, sier Kari.

Hva sier vitenskapen om kattedamer?

Det har vært gjort mye forskning rundt katteeiere og hundeeiere.

Forskjellen synes nemlig å fascinere mange. Det største og mest pålitelige prosjektet er «the Gosling-Potter Internet Personality Project.»

Her har 4565 selverklærte hundefolk og kattefolk svart på den kjente personlighetstesten Big Five. Katteeiere var mer kreative, utradisjonelle og følsomme, mens hundeeiere var mest utadvendte, sosiale og pliktoppfyllende.

Akkurat som om vi ikke kunne ha gjettet dette på forhånd.

Spørsmålet er om folk velger et husdyr som speiler eierens egenskaper fra før, eller om eieren gradvis blir mer lik kjæledyret sitt. Det sier undersøkelsen ikke noe om.

Kan man bli «fanget» av en katt? Katter kan være bærere av parasitten toksoplasmose gondii.

Parasitten formerer seg i kattens tarmer og overføres til andre arter gjennom kontakt med katteavføring.

Funn tyder på at mus som har blitt infisert av toksoplasmose-parasitten er mindre redd for katter, ergo et enklere bytte.

Nå hevder enkelte at samme prosess skjer når et menneske blir smittet av toksoplasmose. Dette er foreløpig ikke bevist.

10-20 prosent av befolkningen i Norge er smittet av parasitten som sjelden gir merkbare symptomer på ellers friske individer.

Har du først fått parasitten, vil den følge deg livet ut.

Den eneste gruppen i befolkningen som bør unngå å bli smittet av toksoplasmose for første gang, er gravide.

Likevel – vi har ikke kommet til bunns i alliansen kvinne og katt.

Hva er det som gjør akkurat dette forholdet så spesielt, særlig sett utenfra?

Hvordan ble kattedame til et begrep?

Det er vanskelig å avgjøre akkurat når dette skjedde. Blandingen katt og kvinne har vært en egen kategori i århundrer.

For ikke å si årtusener.

I en grav på Kypros har man funnet et menneske og en katt. Graven er rundt 9500 år gammel. Det mest forbløffende ved dette funnet, er at katter ikke finnes naturlig på Kypros. Katten, eller dens formor, må ha blitt ført til øya. Ergo har katt vært et kjært dyr for oss mennesker lenge.

De gamle egypterne mente at katten var et hellig dyr, og det var strenge straffer for å drepe en. Katteguden het Bastet, og hun var blanding av kvinne og katt.

Gudinnen Bastet i to utgaver. Foto: Foto til venstre: Rama / Louvre Museum / Wikimedia commons & høyre: Trustees of the British Museum

I norrøn mytologi reiste gudinnen Frøya med en vogn trukket av to katter. Den staselige vognen de fant hos damene gravlagt i Osebergskipet, hadde derfor utskårne katter som pynt.

Stiftelsen Oseberg Vikingarv i Tønsberg har laget en eksakt kopi av Osebergvognen. Den er for tiden utlånt til Midgard Vikingsenter i Borre og kan ses inne i Gildehallen. Foto: Kulturhistorisk Museum/UiO

Det kan synes som om alliansen katt og menneske, eller spesifikt, katt og kvinne, var ganske uproblematisk og hyggelig de fleste steder på kloden, frem til den katolske kirke fikk det for seg at katten var skummel skapning.

Kirken maktet ikke å stanse kvinnene fra å ha katter. Her er et maleri av en kattedame malt av den italienske maleren Francesco Bacchiacca (1494-1557). Foto: wikicommons

Det begynte under pave Gregor (1227-1241) og hans dekret «Vox in Rama». Der advares det mot at Satan kunne ta bolig i svarte katter.

Så startet demoniseringen av kvinner som hekser.

De to – kvinnen og katten, kunne stå i ledtog med djevelen. Pave Gregor fikk dessuten nyss i at djeveldyrkere slikker katter i rumpa. Nemlig.

Gjennom de påfølgende århundrene brente man kvinner og katter. I den belgiske byen Ypres ble firbente kastet ned fra et høyt tårn som en slags årlig markering. Siste katt i Ypres møtte den harde bakken i 1817.

Enkelte historikere mener at kirkens kattefobi oppsto ut av et behov for å slå ned på førkristne forestillinger der katter var verdifulle skapninger. Andre hevder at dette var en måte å strupe den feminine, og kanskje litt vriene, kraften disse kvinnene representerer.

Hekser og katter blir ofte avbildet sammen. Her en ganske vanlig illustrasjon av fenomenet fra 1908. Man kan anta at heksen er på vei til Bloksberg med sin firbente venn. Illustrasjon: Raphael Tuck and Sons

Kattedamer og katter er vanskelige å holde kontroll på, både i middelalderen og nå.

Det skulle vi erfare ute hos Kari Rolland.

Katter, kvinner og kaos

Kattene gadd ikke å komme da hun ropte på dem til fotografering.

Ikke så rart.

Flere av de som tilbringer tid hos Kari, er villkatter ved ankomst. Så temmer hun dem gradvis. Det kan ta flere år å temme en gammel villkatt, forteller hun.

Foto: Tone Gjerde / NRK

– Men når de først viser deg tillit og stoler på deg…

Kari avslutter midt i en setning. Hun er blank i øynene og rørt av tanken på å bli venn og nær et selvstendig dyr som bare gjør som det selv vil.

Jeg gjør klar mine politiske spørsmål.

– Er dere kattedamer en fare for demokratiet?

– Vi er nok en fare for J.D. Vance fordi vi ikke stemmer på ham, sier hun ironisk.

Kari Rolland vet ikke at hun har statistisk rett i dette.

Washington Post har undersøkt saken og viser til at de statene med flest hunder stemmer republikansk, mens de blå statene, som demokratene holder, har flest katter.

– Hvis du ble statsminister – hvordan ville vi merket at vi hadde fått en kattedame i sjefsstolen?

– Det var et morsomt spørsmål, sier Kari.

Dessverre kommer det ikke noe morsomt svar, for noe skjer i hagen. En av kattene synes å halte på bakbenet. Det er ingen synlige skader, men katten klynker når Kari tar på poten dens.

Dermed endres alt på et blunk.

Kari fyker inn i huset og kommer ut igjen toppen ett minutt senere. Da har hun allerede ringt naboen, fikset en bil, snakket med veterinæren på Kolbotn, og har funnet frem et transportbur til den firbente.

– Vi får ta resten på telefon, roper hun i det hun suser av gårde med kattepusen spent fast i passasjersetet.

Og vipps var både katt og dame reist av gårde. Foto: Tone Gjerde / NRK

Igjen står fotografen og jeg litt forbløffet med en haug av katter som gjemmer seg i buskene.

For uansett hvem som vinner valget i USA, vil vedkommende få et styr med å holde orden på både katter og de kvinnelige eierne deres.

Slike skapninger er uforutsigbare og gjør som de selv vil.

Det er antagelig dette som frustrerer visepresidentkandidat J.D. Vance.

