– Hvordan står det til med den generelle tilstanden på eldre betongbygg i Norge?

– Alle land sliter med å vedlikeholde infrastruktur og bygg på en god måte. Det er begrensede midler og kanskje større politisk vilje på å beslutte å bygge nye signalbygg kontra å ivareta eksisterende bygningsmasse. Mitt inntrykk er at Norge er en av de bedre i klassen men også her er vedlikeholdsetterslepet på et uforholdsmessig stort nivå. RIF estimerte etterslepet til kommunale og statlige bygg til 210-225 mrd. NOK tilbake i 2021. (https://rif.no/state-of-the-nation/) Betong har vært og er det mest brukte byggematerialet vårt så mye av dette tallet handler dessverre om betongbygg

– I hvilken grad føres tilsyn med betongens tilstand?

– Store eiendomsbesittere, både private og statlige, opplever jeg har blitt flinkere og har relativt gode rutiner på å kartlegge tilstand og utbedre kritiske forhold. For statlige foretak opplever jeg at de har en god oversikt, men utfordringen er å få tak i nødvendige midler for å utføre fornuftig og forebyggende vedlikehold. Dessverre har de som regel kun midler til å prioritere kritiske forhold.

– Når det gjelder mindre private aktører (borettslag, sameier, mindre eiendomsselskaper osv) er praksisen veldig varierende. Vi har dessverre ikke noen «EU-kontroll» for bygg. Det er eierne som av eget initiativ må ønske å bruke penger på å kartlegge tilstand og vedlikeholde når de mener det er hensiktsmessig.

– Men altså, betongbygg er gode, sterke og sikre bygg som kan leve lenge med riktig vedlikehold på riktige tidspunkt.

«Heldigvis» for betong kommer det synlige, stygge skader på overflaten langt før noe er kritisk med hensyn på bæreevne/konstruksjonssikkerhet. Det gjør at vi som regel fanger opp ting i tide, slik at ikke bygg eller bygningsdeler kollapser.

– Erfaringsmessig er det konstruksjoner som er skjult og sjeldent inspisert hvor tilstanden kan bli kritisk. Så sitter du i et sameiestyre eller likende, med eldre bygningsmasse, kan det være lurt å åpne noen luker inn til krypkjellere eller tekniske kulverter og ta seg en titt. Dette gjelder for «vanlige»* betongkonstruksjoner. I mer moderne tid har vi også begynt å bruke spennarmering i større grad og disse konstruksjonene er det mer utfordrende å vedlikeholde og vi får ikke de samme synlige tegnene på overflaten når nedbrytningen har kommet et godt stykke på vei.

– Hvordan oppdages rusten armering?

– Betongskader fremtrer på forskjellige måter. Men det mest utbredte er betongavskalling grunnet armeringskorrosjon, altså rusten armering. Opptrer dette i områder med lekkasjer ser man også stygge spor på betongoverflaten etter brunt rustholdig vann. Selv om disse avskalingene som regel ikke er kritiske for konstruksjonen, kan avskalingene i seg selv utgjøre en stor fare. Betongklumpene som faller ut kan være på flere kilo. Detter det ut større biter fra et bygg på flere etasjer kan konsekvensene bli katastrofale.

– Når armering ruster, ekspanderer den og vil etter hvert bygge opp nok kraft til å «sprenge» bort betongen som beskytter den mot overflaten. Før dette skjer, har det korrodert en stund og ved å åpne opp og ta prøver kan vi fange opp denne rustdannelsen på et tidlig stadium. Da vil en nødvendig rehabilitering bli langt rimeligere. Vi har gode og standardiserte rehabiliteringsteknikker på å gi skadede betongkonstruksjoner nytt langt liv.

– Vil det alltid synes på overflaten?

– I «vanlig»* betong vil det komme tydelige visuelle tegn på overflaten at her er det noe alvorlig som skjer. I spennarmerte konstruksjoner kan det, som sagt, være litt mer utfordrende, men også her vil det være visuelle tegn.

– Vi har noen spesialtilfeller av betong som er meget porøs hvor det kan være vanskeligere å oppdage kritiske forhold på utsiden av konstruksjonen. Jeg antar det er dette som er problemet som har fått mye presseomtale i England nå. Dette er RAAC-betong eller lettbetong som det blir riktig å kalle det i Norge. Men det er forskjellige leverandører, typer og kvalitet på elementer bygget i lettbetong også. Så vidt jeg vet, er omfanget av denne typen betong lite i Norge, jeg har kun møtt på det et fåtall av ganger. I slike tilfeller er det viktig å være litt ekstra på vakt, men også her vil fagkyndige kunne fange opp tegn før det blir kritisk.

– Hvor lang levetid vil en gjennomsnittlig boligblokk bygget i 2023 ha?

– Boligblokker som bygges nå blir dimensjonert for en levetid på minst 50 år. Her er det jo sikkerhet i beregningene og hvis man bruker uttrykk som «forventet levetid» vil det være langt mer. Gjør man fornuftig vedlikehold underveis kan betongkonstruksjoner stå veldig, veldig lenge. Design, utførelse og ikke minst løpende og forebyggende vedlikehold er avgjørende for en lang levetid.

– Hva vil du si er den største utfordringen vi står overfor med våre eldre norske betongbygg?

– Utfordringene er mange. Betongbygg er gode, sterke og sikre bygg som kan leve lenge med riktig vedlikehold på riktige tidspunkt. Det er dessverre slik at også betong brytes ned over tid, men i Norge har vi god kompetanse på å prosjektere og utføre vedlikehold på betongkonstruksjoner. Vi har en stor verktøykasse av metoder og teknikker for å ivareta de mest spesielle og utsatte konstruksjonene våre. Og de mest utsatte konstruksjonene våre er som oftest bygget i nettopp betong pga de gode egenskapene det innehar. Det være seg kystbruer, tuneller, kaier, oljeplattformer, osv. Men det vi i WSP synes er aller mest gøy, og krevende, er å jobbe med å ivareta de mange flotte kulturminnene våre i betong i Norge.

– Vi har spektakulære funkisbygg, signalbygg, betongkirker og viktig historiske industrimiljøer som Rjukan, Notodden og Odda å ta vare på. Betong slik vi kjenner den i dag, ble begynt brukt tidlig på 1900-tallet og er en viktig del av både den industrielle utviklingen i Norge og i oppbygging av landet etter andre verdenskrig. Derfor jobber vi nå med å etablere en ny nasjonal faggruppe på plass kalt "Antikvarisk rehabilitering av betongkonstruksjoner" som skal være underlagt NFB Norsk forening for betongrehabilitering. Dette gjør vi for å samle bestillere, prosjekterende, materialleverandører og utførende for sammen utvikle kompetansen i Norge. Dette er spesielt viktig for antikvariske konstruksjoner hvor vi ikke har råd til at et eneste prosjekt går «dårlig».

*Med «vanlig» betong menes plassbygd slakkarmerte betongkonstruksjoner.