NRK anmelder Bygg: Det samiske nasjonalteateret Beaivváš og Samisk videregående skole og reindriftsskole Arkitekt: Snøhetta Oslo og 70°N arkitektur, med kunster Joar Nango Totalentreprenør: Econor AS Byggherre: Statsbygg Areal: omtrent 7000 kvadratmeter Sted: Kautokeino Oppdragsgiver: Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet Utsmykning/kunstansvarlig: KORO – Statens fagorgan for kunst i offentlige rom. Kurator Monica Milch Gebhardt, medkurator Anniina Turunen, og Joar Nango Kostnadsramme: 536,5 millioner kr, inkludert brukerutstyr. Kilde: Statsbygg. Kunsten: Om kunsten: Det er laget seks nye verk til den nye bygningen. I tillegg er to større verk fra den tidligere skolebygningen flyttet til det nye bygget.

Det er laget seks nye verk til den nye bygningen. I tillegg er to større verk fra den tidligere skolebygningen flyttet til det nye bygget. Kunstnere og duojarer: Máret Ánne Sara, Britta Marakatt-Labba, Elle Valkeapää, Fredrik Prost, Rámavuol Elle Bigge & Merethe Kuhumunen, Laila Mari Brandsfjell, Aage Gaup og Iver Jåks. Sámi Našunálateáhter Beaivváš (Beaivváš: Det samiske nasjonalteatret) Det samiske nasjonalteatret.

Det ble opprettet i kjølvannet av konflikten rundt utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget. Den første forestillingen “Våre Vidder” i 1981.

Teatret fikk status som nasjonalt teater i 1993.

Institusjonens mål er å virke som et nasjonalt teater for hele det samiske folk.

Skape teateropplevelser i alle samiske bosettingsområder og slik sett være en viktig formidler av samisk historie, kultur og identitet, samt ivareta de samiske språkene.

Teateret skal også utdanne og rekruttere samisktalende skuespillere, og være en viktig arena for joik-/musikkteater i Sápmi. Kilde: SNL. Sámi joatkkaskuvla ja boazodoalloskuvla (Samisk videregående skole og reindriftskole): En statlig videregående skole i Kautokeino i Finnmark.

Den har rundt 180 elever.

Det underviser i samisk språk og kultur. I kunsthåndverk (duodji) og design, restaurant og matfag, idrettfag og teknikk og industriell produksjon. Med tilbud om påbygging til allmenn studiekompetanse.

Skolen er opprettet spesielt for samer, og tar også imot elever fra Sverige og Finland.

I 1988 ble Statens reindriftsskole slått sammen med Den samiske videregående skole. Kilde: SNL.

Allerede på lang avstand kan vi se det store tre­bygget slik det ligger i landskapet, liksom på talefot med de vide slettene, de lave, vind­skjeve trærne og fjellene i det fjerne.

Det nye signal­bygget Čoarvemátta i Kautokeino har litt av hvert å by på: fra akustisk, avansert teater­scene til gymsal, storkjøkken og slakteri.

Her skal nemlig Samisk videregående skole og reindrifts­skole dele hus med det samiske nasjonal­teateret Beaivváš.

Det er Snøhetta som har tegnet bygningen i samarbeid med arkitekt­kontoret 70°N og kunstner Joar Nango.

Takvridningen skaper en voldsom dramatikk i uttrykket. Det litt urovekkende oppveies av de mer rasjonelle og stabile elementene, som endefeltet som går som et stabilt bånd, og de vertikale søylene. Foto: André Bendixen/NRK Inngangspartiet er fint markert, nesten som en liten tempelfasade. Foto: André Bendixen/NRK Det er et vakkert ornamentalt fargespill i skiferen i endeveggen. Her er det også en fin formvariasjon i vindusutformingen. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg Baksiden kunne blitt ganske brakkeaktig med sin lange rekke av vinduer, men dette er aktivt motvirket av det rike spille med søyler og halvsøyler. Jeg liker at de bruker både hele og halve søyler. Foto: André Bendixen / NRK

Ligger vakkert i landskapet

Det samiske navnet henviser til det innerste leddet i reinsdyr­geviret, den såkalte ringkransen. Og det er også denne gevir­kronen som danner utgangs­punkt for husets slake y-form med sine tre fløyer.

Bygget er oppført i malmfuru, og har det vakre karakteristiske spillet mellom sølvgrått og gyllengult.

Kvistene i treet skaper liv og bevegelse i flaten.

Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG

Det oppstår også en fin kontrast mellom treverket og skifer­steinen som er benyttet i den ene endeveggen. Steinene er lagt slik at det dannes et vakkert diagonalt fargespill.

Også vekslingen mellom ulike vindus­størrelser gir en musisk rytme til helheten.

Et vakkert dynamisk linjespill

Et vakkert dynamisk linjespill

I den ene enden har bygningen en slak gavlform, som skal hjelpe snøen å gli ned fra taket.

I den andre enden er takvolumet gitt en skulpturell vridning, slik at taket går fra å være delvis horisontalt til å danne en mektig vertikal ned mot bakken.

Også her tror jeg nok konstruksjonen ikke bare er skapt med tanke på det estetiske, men at vridningen i samarbeid med vinden skal bidra til at snøen ikke hoper seg opp på taket.

Bygget er oppført i malmfuru. En byggmester fortalte meg om hvilket spesielt materiale malmfuruen er. Den er rik på tyri (kvae) og trenger derfor ikke å behandles ofte. Den naturlige gylne trefargen blir gradvis sølvgrå når den utsettes for vær. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg I plassen foran inngangspartiet er det vakre materialkombinasjoner mellom treverket i benkene, de organisk formede skiferhellene, steinene og den lyse betongen. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG Det er en fin idé med steiner som folk kan sitte på rundt bålpannen, men synd at man ikke har gjort seg mer flid med plasseringen av steinene. Her kunne man ha skapt et mye sterkere skulpturelt samspill. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg Ved vakkert vær skaper vinduenes blå rektangler en flott komplementær kontrast til den gylne furuinnramningen. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg

Dette formgrepet skaper uansett et vakkert og dynamisk linjespill, og kommuniserer tydelig hvor vi skal gå for å komme inn.

Takets fallende diagonal kunne nok vært mildt angst­fremkallende hvis ikke de vertikale søylene hadde dannet en trygg og stabil motvekt.

Under tak­vridningen oppstår det også en liten, lun hule omkring inngangs­partiet. Her beskyttes de besøkende på en hyggelig måte mot vær og vind.

Usamisk parkeringsplass

Når vi går ut av bilen på den nyanlagte parkerings­plassen, er det imidlertid ikke noe behov for en slik beskyttelse: Det er varmt og vindstille, og den kortermede blusen min kleber seg til ryggen.

Det lukter svidd gress og varm asfalt, og jeg blir stående og se på det veldige parkerings­anlegget som danner en absurd kontrast til det vakre, organiske bygget.

Jeg kan knapt nok forestille meg noe som er mindre i tråd med samiske leve­sett og bygge­skikk enn denne endeløse asfalt­sletten, som skjærer inn som et åpent sår i den vidstrakte og gylne vidda.

De opprevne rendene langs asfalten vil sikkert trenge minst en generasjon for å gro igjen med lyng, busk­vekster og mose.



Selvsagt ville en parkerings­kjeller ha kostet mye mer, men i dette tilfellet, i akkurat dette land­skapet, synes jeg det er underlig at man ikke har vært mer opptatt av å begrense anleggets fysiske fot­avtrykk til et absolutt minimum.

Foran inngangs­partiet er det bygget benker rundt en bålpanne.

Store steiner er også plassert ut, sikkert både for fysisk å hindre motor­ferdsel tett opp til inngangen, men også som sitte­plasser rundt bålet. Jeg slår meg ned, og kjenner hvor godt det er å sitte slik på en diger solvarm stein.

Det et fint material­spill mellom de ulike elementene i plassen foran inngangen: Treverket i benkene, steinene, de organisk formede skifer­hellene og den lyse betongen.

Kunnskapen og rasjonalitetens søyler

Fra baksiden ser bygget helt annerledes ut.

Det at bygnings­kroppen er så lav og langstrakt kunne fort gitt den et litt brakke­aktig preg. For å motvirke det ensformige og monotone har arkitektene skapt et spennende spill med hele og halve søyler.

Noe som likner en forenklet tempel­fasade viser hvor inngangen på baksiden er å finne.



Jeg liker at byggets forskjellige sider har helt ulike ting å fortelle oss.

Mens forsiden med sin dramatiske vriding henspiller på teater­funksjonen, er baksiden verdig og høytidelig, og minner om at dette faktisk også er en utdannelses­institusjon: Dette er kunnskapen og rasjonalitetens søyler.

AKADEMISKE SØYLER: Baksiden av signalbygget Čoarvemátta minner oss om at det også er en utdanningsinstitusjon. Foto: André Bendixen / NRK

Selve utformingen av søylene er enkel, men formsterk. Både søylens «fot» og «hode» er markert på en fin og verdig måte.

Søylene rammer inn høye vinduer som speiler himmelen og landskapet.

Lavvoen som inspirasjon

Både fra forsiden og baksiden kommer vi inn i det samme åpne rommet.

Dette er vestibylen, som vil fungere som både møtested og auditorium. Mens selve bygnings­kroppen er inspirert av gevir­kronen, er det i foajeen lett å se at også lavvoen er en viktig inspirasjons­kilde. Ikke minst på grunn av den store lys­åpningen i taket, som gir et vakkert lys­innfall.



Men det er ganske iøynefallende hvor stor oppmerksomhet taket stjeler i opplevelsen av rommet.

Jeg forstår at de kraftige kryssende bjelkene er en del av den bærende funksjonen som samtidig skal illudere lavvoens reisverk.

Men når alt det tekniske, praktiske og elektriske kommer i tillegg, blir det veldig mye.

Tynne og tykke rør løper på kryss og tvers, og blir dominerende elementer i helheten.

I dette rommet blir det rett og slett en kamp om oppmerksomheten mellom det arkitektoniske, det funksjonelle og det kunstneriske, og da er det jo litt ironisk når det er sprinkler­anlegget som går av med seieren.

NATURLIG LYS: Vestibylen er et fint og lyst rom. Både amfiet og restauranten tilbyr gode steder å slå seg ned. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG Det rytmiske spillet mellom den smale trappen og det brede amfiet er veldig fint. Med det vakre lysinfallet fra taket blir dette et veldig godt sted å oppholde seg. Dette blir for øvrig også et møtepunkt mellom teater og skole. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg Det fremstår som ufattelig mye bukseseler for å holde taket oppe. Taket og bjelkene skal selvsagt gi inntrykk av styrke, men det tar altfor mye visuell oppmerksomhet. Foto: André Bendixen / NRK Det som kjennetegner den samiske lavvostrukturen er jo noe veldig økonomisk i materialbruken: Akkurat det nødvendige og det tilstrekkelige. De y-formede lampene har jeg imidlertid stor sans for, selv om de også drukner litt i all den visuelle støyen. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg Det visuelle hierarkiet er litt ute kjøre når vindussprosser, ventilasjonselementene og sprinkleranlegg får lov til å overdøve arkitektoniske grep og de kunstneriske uttrykkene. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG Også ventilasjonselementene tar latterlig stor oppmerksomhet rent visuelt. Foto: André Bendixen / NRK

En vakker farge ­ messig helhet

Det er slike tilsynelatende bevisst­løse (eller bare håpløse) valg som forundrer meg, nettopp fordi prosjektet i all hovedsak er preget av en så stor form­kompetanse, og et tydelig fokus på detaljer.

Slik bygnings­kroppen henter sin form fra gevir­kronen, er også stoler og lamper basert på den samme, slake y-formen. Interiørets koloritt er også veldig gjennomført. Den spenner fra dyp vinrød, og tomat­farge, via bringebær til skinnende oransje.

Dette blir et veldig hett interiør med alle sine rødtoner, men det funker forbløffende godt. Foto: LARS PETTER PETTERSEN / / SNØHETTA/STATSBYGG Det er et veldig gjennomført koloristisk fokus i hele bygningen. Kombinasjonen av dyp vinrødt, tomatsupperødt og oransje går igjen. Dette blir et veldig hett interiør med alle sine rødtoner, men det funker forbløffende godt. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg Se hvordan de har valgt et gulvbelegg som valørmessig ligger midt i mellom de koloristiske ytterpunktene. Selv om exit-skiltet og brannslangeskiltet ødelegger helheten, er jo dette slike ting man må ha. Foto: André Bendixen / NRK Fargene går igjen også i salen. Teatersalen er utformet i den klassiske skoeskeformen som er regnet som det akustisk tryggeste og mest velutprøvde. Skoeskeform med mest mulig horisontalt tak, er det som sies å gi de jevnes lytterforholdene i rommet. Foto: Aslak Mikal Mienna

I de fleste tilfellene er møblene stemt vakkert inn i den farge­messige helheten. Men plutselig er det noe som helt uforklarlig skjærer ut.

Hva gjør for eksempel de lyslilla stolene øverst i amfiet i vestibylen? Farge­tonen skingrer grelt mot den røde veggen, og mot det gylne Iver Jåks-verket som henger der. Det er rett før jeg bretter opp ermene og begynner å ommøblere. Det ville jo være ganske enkelt å bare flytte noen stoler opp fra restauranten.

De enkle, smakfulle benkene i foajeen er stemt vakkert inn i den fargemessige helheten. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/ Statsbygg Jeg liker stolene som både inngår i den koloristiske helheten, og som i likhet med bygningskroppen selv og lampene, låner sin form fra kronen i reingeviret, Čoarvemátta. Foto: André Bendixen / NRK Men hva skjer her? Hvorfor har man plutselig valgt å sette inn disse lilla stolene, som bryter grelt både veggfarge og kunstverk? Dette er jo heslig. Her må de snarest flytte opp de vakre røde og oransje stolene fra restauranten. Foto: ANDRÉ BENDIXEN Hvis de ville skape et fargebrudd, burde de heller velge en grønn- eller blåtone som kunne skape en komplementær kontrast, slik det gjøres her. Foto: Lars Petter Pettersen / Snøhetta/Statsbygg Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG

Synergi ­ effekter

Dette flerbruks­huset legger til rette for mange gode synergi­effekter mellom teater og skole. Her kan elevene bidra i verkstedene med å lage for eksempel scenografi eller kostymer, og teateret blir selvsagt en viktig ressurs for elevene i deres utdannelse.

Man håper naturligvis også at nærheten til teateret skal sikre rekruttering for fremtiden.

DRAMA: Jeg må understreke at jeg ikke fikk mulighet til å studere dette sceneteppet på stedet, men basert på bilder, fremstår dette for meg som et av de mindre vellykkede arbeidene til Máret Ánne Sárá. Et sceneteppe skal danne et bakteppe, ikke spille noen hovedrolle. Foto: Aslak Mikal Mienna

Det er ikke mange teaterhus som kan skilte med et skikkelig slakteri.

Men i reindrifts­utdanningen må man selvfølgelig ha denne typen fasiliteter.

Det er fascinerende hvordan hele krets­løpet fra levende dyr til mat på bordet visualiseres gjennom arkitekturen. Her kan vi følge reinen på dens fatale reise fra innhegning, via slakte­benk og kjøkken til restaurant.

Jeg var i grunnen glad for at reisen kun foregikk i tanken, og at jeg slapp å bivåne en reell slakte­prosess, men ingen skal si noe annet enn at her legges det til rette for virkelig kortreist mat.

Rett utenfor bygningen er det en liten innhengning for reinsdyr. Foto: André Bendixen/NRK Så bærer det kanskje inn i slakteriet. Foto: André Bendixen / NRK Og eventuelt servert på tallerken i kantinen. Foto: André Bendixen / NRK

Jeg har ikke videre greie på verken slakt eller storkjøkken­drift, men jeg må si at det hele ser ut til å være svært godt og funksjonelt tilrettelagt.

Krevende forhold til kunst

Som alle store statlige byggeprosjekter har også Čoarvemátta sitt utvalg kunst­verk.

Det er KORO, statens organ for kunst i det offentlige rom, som har ansvaret for dette.

Noen verk av eldre dato har blitt med på flytte­lasset fra den gamle skole­tomten, mens andre verk er skapt for anledningen.

Et verk som kommer relativt godt til sin rett i det krevende rommet er det av Rámavuol Elle Bigge (1983) og Merethe Kuhmunen (1990). De tre tekstilelementene likner skjold eller kanskje vulvaer. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG De to til venstre likner hverandre, mens den til høyre er annerledes, noe som gjør at uttrykket deler seg litt i to pluss en. noe man kunne motvirket ved å henge den høyre i midten. Men dette er uansett et uttrykk med formstyrke og uttrykkskraft. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG Britta Marakatt Labba er en virkelig ruvende skikkelse, og det er Beaivváš-teaterets historie hun denne gangen skildrer. Foto: André Bendixen / NRK Her får vi følelse av scenografi og teater. Men foajeen i Čoarvemátta er altså ikke noe lett rom å vise kunst i, og selv Marakatt-Labbas kraftfulle uttrykk sliter med å komme til sin rett. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG

Blant utvalget av kunstnere inngår store navn som Britta Marakatt-Labba, Máret Ánne Sara, Aage Gaup og Iver Jåks.

Mange av kunst­verkene er plassert i foajeen, noe som i de fleste tilfeller fungerer nokså dårlig.



Som jeg allerede har vært inne på, er dette et rom der elementene kjemper om oppmerksomheten. Det gjør at kunst­verkene enten drukner fullstendig, eller fremstår som forstyrrende elementer i den formmessige helheten.

Her burde man nok enten valgt å plassere kunsten andre steder i bygget, eller eventuelt valgt mer høyrøstede verk som på en bedre måte ville makte å ta opp konkurransen om oppmerksomheten.

Koro har også valgt seg ut et knippe unge duojárat, en av dem er Elle Valkeapää. Installasjonen heter «Šiella», og henter inspirasjon fra ideen om beskyttende amuletter. Hun har villet skape et verk som beskytter bygningen mot onde makter. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG Selv om hun har valgt stedet den skal henge selv, så kan hun ikke helt ha tatt innover seg i hvilken grad verket hennes ville bli overdøvet av spillet i furuveggen, dominerende vindussprosser og sprinkleranlegg. Foto: André Bendixen / NRK Aage Gaups (1943-2021) skulptur «Girdinoaiddi loddi/Flyvesjamanens fugl» er virkelig vakker, og jeg klarer ikke å bli enig med meg selv om den likner stavnen på en skute, eller et mektig fuglenebb, eller kanskje en fuglevinge. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG Skulpturene av Fredrik Prost (1980) drukner også i sammenhengen. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG Skulpturene tar for seg samenes stamfar, bjørnen Máttaráddjá (bildet), solens datter Beaivvášnieida, og sjamanen, eller den nordsamiske trommen govadas. Jeg har sans for ideen, men synes den visuelle fremstillingen blir litt overtydelig og banal. Foto: LARS PETTER PETTERSEN/SNØHETTA/STATSBYGG

Men alt i alt er Čoarvemátta blitt et helt fantastisk bygg!

Det vil garantert bli et viktig samisk samlings­punkt og et uvurderlig kultur­verksted som kommer til å ha en stor betydning langt ut over Finnmark og Sápmi.