Eg har lyst til å heidre han og eg vil gjere han stolt, seier Carina Dahl.

På laurdag skal deltakarane i Stjernekamp bryne seg på sjangeren Stadionrock.

I den forbindelse har Carina Dahl valt å ta med seg ei av landets mest kjente rockestjerne, nemleg faren sin, Morten «Diesel» Dahl.

– Når eg skulle velje song hadde eg lyst til å spele ein låt av han. Både fordi eg diggar musikken, men også fordi det er noko eg har blitt født inn i. Det var ei sjølvfølgje at han skulle vere med, fortset ho.

– Spesielt

«Diesel» er kanskje mest kjent som trommisen og grunnleggjaren av rockebanda TinDrum og TNT.

På slutten av 80-talet slo TNT gjennom internasjonalt med hiten «10.000 Lovers (in One)» og dei vart fort «big in Japan» og reiste på verdsturné. I 2019 vart dei innlemma i Rockheim Hall of Fame.

Nå er det show i beste sendetid som står for tur.

– Som regel er eg i slike settingar med eigne band. – Det blir derfor veldig spesielt å få vere med Carina. Det blir artig.

Songen dei har valt er «Drums of War» frå TinDrum.

– Eg var tre år då denne låten kom ut, og eg har alltid vore veldig glad i han. Det er ei fredsvise som handlar om menneske som kjempar for fred, og det er like aktuelt i dag, fortel Carina.

– Har vore knalltøft

Carina Dahl har i dag slått gjennom som Noregs partypopdronning, men vegen fram dit har ikkje vore utan hindringar.

Hennar val om å vere framsidepike i FHM og delta på Big Brother har ført til at ho har møtt på ein del fordommar.

– Det har til tider vore knalltøft. Heile vegen har eg følt på at eg har måtta bevise at eg er noko i bransjen.

– Eg har gjort ein del ting som kanskje ikkje er etter janteloven, men eg ville ikkje ha vore forutan. Eg står for alt, seier ho.

Foto: Ulrik Kramer / NRK

«Rølpedronning»

Dei siste åra har ho gjort suksess med balladar som «Shallow», «Despacitio og «Kjæresten din».

I tillegg er ho den einaste norske kvinna som har klart å brøyte seg fram i den mannsdominerte sjangeren «partypop» med hits som blant anna «Mammagutt».

Som følge av det har ho blitt omtalt som «Stayswoman», altså kvinnenes svar på Staysman.

– At eg kan ta den plassen som kvinneleg artist betyr veldig mykje for meg, og eg tar det som eit stort kompliment.

Fest og moro

For ho er det viktigare å nå ut til folket enn å ha fokus på kritikarar i Oslogryta.

– Det som er rølp det er bygda, lave skuldrer, fest og moro, og det er det eg synest er artig!

Og det er nettopp fest og moro ho og faren byr på i laurdagens Stjernekamp. «Diesel» har blant anna med seg dobbelt slagverk med innebygd ljos. Førre gong valde ho eit nakent show med berre ho sjølv på scena. Men denne gongen blir det fullt trøkk.

Ho skal gjere det ho likar aller best, nemleg å underhalde.

– For meg handlar det meir om formidling og glede.

– Eg er stolt av å vere med og viss folk ser at dette betyr veldig mykje for meg så er det viktigare enn at eg skal synge plettfritt.

