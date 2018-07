– Det var ekkelt, jeg visste ikke om jeg kom til å se vanlig ut igjen

– Jeg skjønte at akkurat da handlet det ikke om meg, men om pappa. Hvis jeg ringte og gråt, ville han ta det veldig mye verre enn det var, sier Jakob Oftebro.

Han forteller om den vanskelige telefonsamtalen til pappa Nils Ole Oftebro i mai i år. Han er i Stockholm og spiller inn TV-satsingen «Hamilton», der han har hovedrollen.

Jakob har fått alvorlige brannskader i ansiktet etter en ulykke.

I ambulansen på vei til sykehuset får han spørsmål om de skal ringe pappa, men det måtte han gjøre selv. Han visste fortsatt ikke om skadene var alvorlig eller ikke.

– Jeg prøvde å være så nøktern som mulig, forteller Jakob Oftebro. Men jeg visste at uansett hva jeg sa så kom du til å bli kjempelei deg, sier han vendt mot pappa.

– Pappa, dette går helt fint. Og hvis jeg ikke kan bli skuespiller, kan jeg bli instruktør eller alt mulig annet!, sier han om forsøket på å berolige Nils Ole Oftebro.

Det virket ikke.

– Jeg trodde han var veldig alvorlig skadet, ettersom han kom med forslag til hva annet han kunne velge som yrkesvei. Men han ville jo bare berolige meg med at han skulle klare seg uansett, om han så ble invalid.

Og han legger til:

– Men jeg begynte vel ikke å gråte, gjorde jeg det da, Jakob?

Nei da, han gjorde ikke det.

Men, om ikke tårene hans rant der og da, hadde far Oftebro skyldfølelse.

– Jeg følte meg medskyldig, jeg tenkte at han kanskje ikke hadde valgt dette yrket hvis det ikke var for meg. Jeg har jo egentlig vært livredd hele tiden etter han valgte denne veien. Jeg skjønte at gutten ikke ville dø, men jeg skjønte at han kunne bli såpass merket at det ville gå utover det å være skuespiller – og det var jeg redd for veldig lenge.

Og han kjente på den vonde følelsen av ikke å kunne bidra.

– Du føler deg så utrolig hjelpeløs. All styrke bare renner ut av deg. Du kan ikke gjøre noen ting. Og så hadde jeg en annen jobb, jeg holdt på å bare dra fra alt sammen, «gi f ...» i alt.

Brutal motbakke

Det er ikke lett å se at Jakob Oftebro ble alvorlig skadet, sterk solkrem og sminke skjuler rød og flammende hud.

Men ulykken har gjort at det er ekstra viktig å komme til Gålå i år, å stå på scenen som Peer Gynt en siste gang sammen med pappa:

– Det har vært en veldig vanskelig tid, men jeg har hatt så lyst til å få gjøre dette igjen. Jeg var så redd for at ulykken skulle gjøre at jeg skulle få sceneskrekk, at det skulle være en traumatisk opplevelse som gjorde at jeg ikke ville være skuespiller lenger, sier Jakob.

Det er ekstra trygt at pappa å stå der sammen med han. Familien. Og derfor ble Gålå en livbøye for Jakob. For om alt annet raknet, hadde han dette.

Han kan ikke fortelle så mye om selve hendelsen, det er en forsikringssak. Men han forteller at huden på høyre side av ansiktet brant av. Etter eksplosjonen husker han noen som kom med kuldekrem på ansiktet og brannslokningsapparat.

Han hadde store skorper nedover ansiktet, spesielt ved ørene. Var veldig rød innpå det hvite i øyet. Huden var flammete, det var sår nedover leppene, mange streker i ansiktet som han ikke visste om ville bli værende eller ikke.

– Det så jo ikke bra ut i starten. Jeg brant bort mye hud, og det gikk betennelse i det. Det var ekkelt. Og jeg visste ikke hvilket omfang det var, om jeg kom til å se vanlig ut igjen, sier Jakob.

Han vet så altfor godt at det kunne gått så mye verre:

– Jeg har vært veldig heldig. Jeg kunne trukket flammene ned i halsen og da får man skader som er mye større.

Tåler ikke sola grunnet hudskadene

Det var lenge usikkert om Jakob kunne være med i årets Peer Gynt. Han skal ikke være ute i sollys og prøvene har derfor blitt lagt til kvelden.

– Jeg er ikke på dagprøvene, for jeg skal ikke være i sola. Men at det lar seg gjøre sånn er jeg «superhappy» for. At hele resten av produksjonen kan legge til rette på grunn av meg og ha prøvene mine på kvelden har vært helt fantastisk, sier Jakob.

– Om jeg husker alt fra i fjor? Nei. Men jeg kjenner jo at jeg har gjort det før da, plutselig kommer det tilbake, som en barndomssang.

ØVING: Jakob må holde seg unna sollyset og øver inne. Foto: Ellen Omland / NRK

Nesten irriterende enige

Fredag 3. august er den store nypremieren. Og Peer Gynt skal ikke bare være hans, han deler tross alt rollen med sin far.

Men akkurat det innebærer ingen store konflikter – tvert imot.

– Vi er nesten irriterende enige om hvordan Peer skal være. Men det er viktig. Jeg farger det fra starten, og han kan jo ikke være en helt annen. Så blir vi likere mot slutten, jeg har prøvd å gjøre tolkningen av teksten likere og likere han før han selv tar over. Det er veldig gøy.

Og er han i tvil om noe ved tolkningen, er hjelpen nær:

– Pappa er så god på det. Han har tross alt stått på Nationaltheatret «i alle år», så det er veldig trygt å lene seg på ham.

For selv om det alltid er stort gyve løs på en tekst av Norges nasjonaldramatiker nummer 1, er det for Jakob en ting som er enda større:

– Å få stå på scenen med pappa er jo det beste!

