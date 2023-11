– Mitt forhold til kjærlighet er praksis. Hvis jeg føler kjærlighet prøver jeg å leve det.

Bak prosjektet står forfatter Einar Andreas Lund.

Han mener flere menn er redde for å snakke om kjærlighet, i frykt for å vise svakhet.

En frykt som ifølge han selv, ofte ender i tragedie.

– De jeg har mistet er virkelig begavede ressurssterke menn.

Einar Andreas Lund tror verden hadde vært et bedre sted om menn turte å være mer åpne. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg synes det er veldig lite snakk om menn og kjærlighet, men veldig mye om kvinner og kjærlighet, sier Lund.

Han går raskt gjennom bokhyllen og viser frem bøker som har inspirert han til mer åpenhet.

Jeg ville utforske hvilket forhold vi menn har til kjærlighet i praksis. Einar Andreas Lund Hvordan vi uttrykker det, hvordan vi lever det. Det å bry seg om hverandre. De banale tingene vi ofte har problemer med å snakke om.

Han tar en kort pause.

– Men det er det viktigste. Det er limet som holder verden sammen.

For Lund var det viktig å komme til bunns i hva som drev de ulike mennene i boken.

– Utgangspunktet med hele boken er at jeg ville få frem oppriktigheten i de mennene jeg møtte. Å utforske dette.

En av de som Lund møtte, er filmskaper Prince Nyantian Joe.

– Måtte lære om kjærlighet

– Jeg har vokst opp i en familie hvor man er opptatt av å sette mat på bordet, istedenfor å snakke om kjærlighet hjemme.

Filmskaper Prince Nyantian Joe kom til Norge som FN-flyktning da han var 20 år gammel.

Med seg i bagasjen hadde han opplevelser fra to afrikanske borgerkriger.

– Jeg måtte lære meg kjærlighet på nytt da jeg kom til Norge.

Joe forteller at han lærte seg kjærlighet gjennom filmer og bøker. Drømmen om å selv formidle historier ble til under filmstudier i Oslo. I dag er han filmskaper, og har jobbet med både spillefilm og TV-serier.

– Ting forandrer deg, så jeg tror man må være litt åpen og ikke tenke at du er veldig sterk hele tiden, forteller han.

Overgangen fra en oppvekst hvor samtaler om følelser ikke sto sentralt, var utfordrende.

– Det kan skade deg. Å vise frem noen svake sider ved deg selv, kan være bra.

Filmopplevelser spilte en sentral rolle i den unge mannens liv. Foto: Ksenia Novikova / NRK

For Prince Joe var likevel den største leksen om kjærlighet, det å bli far.

– Jeg har en datter som er to år, og nå forstår jeg veldig godt at kjærlighet er viktig.

Han forteller at de leker sammen, og at opplevelsen av å gi kjærlighet gjør han til et bedre menneske.

– Det gjør meg litt lettere. Om jeg forteller henne hver dag at jeg elsker henne, blir jeg fri på en måte.

For tiden skriver han manus til en ny spillefilm. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Prince Joe tror boken han medvirker til kan gjøre det enklere for menn å tørre å vise kjærlighet.

– Å finne de rette ordene gir en lettelse.

Mens Prince Joe trekker frem kjærlighet i relasjonen til sin datter, var det i ekteskapet maler Tore Hogstvedt fant sin definisjon av ordet.

– Det oppsto noe jeg aldri glemmer

Tore Hogstvedt er impresjonistisk maler, og trekker frem sin kone på spørsmålet vårt om hva kjærlighet betyr for han.

– Den jeg virkelig ble forelsket i, som fortsatt er min kone. Vi møttes i 1986, og det som oppsto der er noe jeg aldri glemmer.

Han nevner kjærligheten som en ressurs og en motivasjon i hverdagen.

For ham kan det også være selve drivkraften bak maleriene.

Tore Hogstvedt trekker frem sin kones støtte når han maler. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg tror også jeg har vært flink til å være åpen om hvordan jeg har det.

Han henviser til de utallige maleriene som pryder veggene i atelieret.

Motivene viser kjærlighet til landskap og natur. Sterke farger og følelser blandes på paletten. Å male har han gjort i flere tiår. Egentlig helt siden barndommen.

Karrieren har gitt han plass på utstillinger over hele verden, og maleriene har blitt kjøpt opp av utallige nasjonale og internasjonale kunstsamlere.

Men ingenting har overgått det han kaller den store kjærligheten.

– Møtet med henne var kanskje det som gjorde sterkest inntrykk på meg av hva det vil si å oppleve kjærlighet.

– Kjærlighet er åpenhet

For andre har ordet en bred og altomfattende betydning.

– Det er kjærlighet til min egen mor, min familie og venner, og til verden rundt meg.

Henry David Mendoza er manager for ulike forfattere og skuespillere, men også gründer for flere virksomheter.

Han mener flere menn fortsatt syntes det er tabubelagt å snakke med hverandre om følelser.

– Jeg tror at vi må tørre å ta steget ut, og prate med hverandre om det.

Vi møter han på kontoret hos House of Business i Oslo. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han oppfordrer flere til å ta tak i nettopp det:

– Snakk med dine nærmeste kompiser om det. Ta for deg hva dette med kjærlighet betyr.

Livet til Mendoza har vært fylt med utallige menneskemøter over hele verden. På kontoret står utmerkelser som motiverer han videre i hverdagen. Han har også vært med på å skaffe flere av deltagerne i boken.

For han var det viktig å få inn mennesker fra flere ulike bakgrunner.

– Jeg ønsket en variasjon som skulle speile det samfunnet vi lever i.

Mendoza sier forfatter Einar Andreas Lund har en unik måte å få alle til å dele åpent og ærlig.

– Det å ha hatt en god samtalepartner har vært viktig for oss.

– Ingen større kjærlighet enn det

For Vebjørn Sand finnes det ingen større kjærlighet enn dette:

– Motstandskvinner og menn. Som unge var de villige til å ofre livet sitt for frihetsverdiene våre.

Kunstner Vebjørn Sand tar oss gjennom Roseslottet og viser sine malerier av motstandsfolk fra andre verdenskrig.

– For meg er det ingen større kjærlighet enn det.

De siste årene har han og broren fordypet seg i museet, som hedrer alle de menn og kvinner som gjorde motstand under okkupasjonen av Norge.

Kunstner Vebjørn Sand mener kampen for humanistiske verdier er et bevis på kjærlighet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

På spørsmålet om hva som fikk Sand til å ville snakke om kjærlighet i en ny bok, svarer han raskt:

– Kunstnere snakker om de store spørsmålene hele tiden, så det var naturlig.

Også Sand trekker frem forfatteren bak boken som en inspirasjon.

Einar utfordrer mennesker og får de til å åpne seg på en måte jeg aldri har vært borti før. Så da visste jeg at det ville utfordre meg også. Vebjørn Sand Det er en overraskende ærlighet fra mennesker som aldri har snakket om disse tingene på den måten før. Jeg måtte grave dypere i meg selv, fordi Einar, han gir seg ikke.

For han er kjærlighet en opplevelse av å søke noe utenfor en selv, mot noe større.

– Da føler jeg virkelig en dyp kjærlighet og en mening med livet.

I tillegg til å bidra med sine tanker, har Vebjørn Sand også malt åtte av deltagerne til bokomslaget.

Henry David Mendoza, manager. John Christian Elden, advokat. Jan Bøhler, politiker. Hans-Erik Dyvik Husby, vokalist. Daniel Stisen, skuespiller. Javad Mushtaq, entreprenør. Danby Choi, redaktør. Vetle Lid Larssen, journalist og forfatter.

Sand mener det å male, nettopp er å formidle følelser.

Han nevner kunstnermiljøet som et sted hvor det snakkes mye om kjærlighet.

– Jeg føler jeg snakker om både kjærlighet, smerte og glede hele tiden.

«Menn og kjærlighet»

Nå skal 14 menns historier og tanker om alt fra kjærlighet og følelser, til livet selv, deles med verden.

I tillegg til de fem mennene vi har møtt, har også personligheter som John Christian Elden, Danby Choi og Einar Gelius bidratt med sine perspektiver.

En årelang prosess er endelig over. Foto: Carl August Klevjer / NRK Vebjørn Sand viser frem et av portrettene. Foto: Carl August Klevjer / NRK De har blitt god kjent med hverandre under maleprosessen. Foto: Carl August Klevjer

Forfatter Einar Andreas Lund har én historie han spesielt ønsker å dele.

Hans Erik Dyvik Husby, kjent som vokalisten Hank Von Helvete, var en av mennene som bidro til boken. Han døde i november 2021.

Intervjuet med forfatter Lund var en av de siste tingene han gjorde før han gikk bort.

– Og jeg husker veldig godt at han snakket like mye om det dystre og det vakre.

Lund sier vokalisten i boken setter kjærlighet i sammenheng med hatet, et slags yin og yang.

Han har valgt å avslutte boken med Hank Von Helvete sin fortelling.

– Og det siste han sier er: jeg føler meg tom.

Disse 14 mennene er med i boken Ekspander/minimer faktaboks John Christian Elden – advokat

– advokat Danby Choi – redaktør

– redaktør David Nutter – filmregissør

– filmregissør Javad Mushtaq – entreprenør

– entreprenør Daniel Stisen – skuespiller

– skuespiller Hans Erik Dyvik Husby – vokalist

– vokalist Prince Nyantian Joe – filmskaper

– filmskaper Vebjørn Sand – kunstmaler

– kunstmaler Tore Hogstvedt – kunstmaler

– kunstmaler Henry David Mendoza – manager

– manager Vetle Lid Larssen – journalist og forfatter

– journalist og forfatter Einar Gelius – prest

– prest Jan Bøhler – politiker

– politiker Christian Sønstebø – forretningsmann

Boken «Menn og kjærlighet» tar et oppgjør med kjærlighet, idealer, politisk korrekthet og «woke», og ble lansert 11. november.

Boken er utgitt av mikroforlaget Prego Mobile. Forlaget måtte trykke opp 3000 ekstra eksemplarer etter forhåndsbestillingene gikk over forventning. Foto: Prego Mobile AS