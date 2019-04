Woody Allen saksøker Amazon for 68 millionar dollar

Amazon sa opp kontrakten dei hadde med Woody Allen like etter nyttår. Allen svarte med å saksøke selskapet for 68 millionar dollar for kontraktsbrot.

No seier Amazon at grunnen til at dei kansellerte kontrakten på fem filmar, var at den produktive regissøren kom med fleire kommentarar om seksuell trakassering i samband med metoo-kampanjen, skriv The Guardian.

Då den mektige filmprodusenten Harvey Weinstein blei skulda for ei rekke seksuelle overgrep, tok Allen parti med begge partar, og sa at heile saka var tragisk,

– Ho er tragisk for dei stakkars kvinnene som er involvert, og trist for Harvey som har rota til livet sitt.

Då dottera Dylan Farrow gjentok skuldingane mot faren om seksuelle overgrep over fleire år, skal Allen ha avvist skuldingane på nytt og kalla dei for ei kynisk utnytting av metoo, skriv Page Six.

Dei første skuldingane mot Allen om seksuelle overgrep kom på 1990-talet. Det var øydeleggande for karrieren hans, men Harvey Weinstein meinte Allen fortente betre, og redda karrieren hans.

Woody Allen og Harvey Weinstein har samarbeidd tett på filmar som «Kuler over Broadway» og «Frodige Afrodite». Foto: KEVIN WINTER / AFP

Ein ny start

Samarbeidet mellom Woody Allen og Amazon starta i 2016. Den produktive regissøren laga først ein TV-serie i seks delar for strøymetenesta. Etter det blei dei samde om ei kontrakt på fem filmar som også skulle visast på kino.

Avtalen skulle gi Amazon eit løft i ei ny storsatsing, og Allen skulle få lage filmar i trygge rammer.

Men den første filmen, «Wonder Wheel», fekk avgrensa distribusjon fordi det var vanskeleg å finne kinoar som ville vise filmen. Og film nummer to, «A Rainy Day in New York», blei stoppa rett før premieren.

Då Amazon braut kontrakten, stadfesta dei at filmen var ferdig og klar til å bli vist, men at dei ikkje vil ta initiativet til at det skjer, skriv The Guardian.

I 2016 laga Woody Allen ein TV-serie i seks delar for strøymetenesten Amazon Prime, «Crisis in Six Scenes». Allen spelte sjølv hovudrolla saman med Elaine May (t.h.). Artisten Miley Cyrus spelte også ei rolle i serien. Foto: Jessica Miglio / Ap

Vanskeleg å selje

Amazon meiner historia til Allen har gjort det nærast umogleg å selje filmane hans. Difor sa dei opp kontrakten. Dersom partane ikkje blir samde om ein avtale, kan det bli rettssak i New York.

Amazon bur seg på å møte Allen i retten, og prøver no å kartlegge kven i Hollywood som ikkje vil jobbe med Allen, skriv Hollywood Reporter.

Blant dei som skal stå på denne lista er Judd Apatow, Cate Blanchett, Micael Cain og Natalie Portman. Fleire av namna kan truleg vente seg å bli kalla inn som vitne dersom det blir rettssak.