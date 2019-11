Woody Allen inngikk forlik med Amazon

Den 83 år gamle regissøren krevde opprinnelig 68 millioner dollar i erstatning etter at Amazon brøt kontrakten mellom dem fra 2017. Ifølge den skulle Allen produsere fire filmer, men Amazon gikk ut av avtalen selv uten å vise den første filmen «A Rainy Day In New York».

Amazon svarte på søksmålet med at Woody Allen hadde brutt kontrakten da han kom med støtende kommentarer om metoo-bevegelsen. Oscar-vinneren er blitt beskyldt for å ha begått overgrep mot datteren Dylan Farrow da hun var sju år gammel.

BELASTET: Woody Allen og Harvey Weinstein har samarbeidd tett på filmar som «Kuler over Broadway» og «Frodige Afrodite». Foto: KEVIN WINTER / AFP

Opplysningene fra 1992 ble aktualisert av metoo-saken. Politiet har etterforsket påstandene, men henla saken.

Forliket mellom Amazon og Allen går fram av rettsdokumenter som ble offentlig fredag. Detaljer om forliket er ikke kjent.

«A Rainy Day In New York» har hatt premiere i Europa, men ikke USA.