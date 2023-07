Hvor går grensen for hva som kan vitses med og ikke? Den siste tiden har det vært en heftig debatt om hva som er lov å le av.

Kan man tulle med nazisme? Hva med rasisme? Skal komikere kunne si n-ordet? Hvor drøy kan en vits være før den blir krenkende?

Spørsmålene får det til å koke i kommentarfeltene. Bruk ordet woke, og debatten er i gang.

– Jeg synes det er deilig å vite at humor kan krenke.

Det sier Linn Skåber, som mener humoren må være helt fri. Hun synes det er gøy når humor blir grunnlag for videre debatt.

–Da går verden videre.

Frykter den frie humoren er truet

Linn Skåber er en av flere komikere som har opplevd forsøk på kansellering. Blant annet var det noen som ikke likte at hun tøyset med nazisme. For noen år siden fikk hun trusler om at hun skulle bli avslørt som nazist, og at noen skulle publisere et bilde av henne med naziflagg.

– Folk skulle få vite hva jeg egentlig drev med.

Komikere skal skyte fra hoften, mener Linn Skåber. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Saken var at Linn Skåber hadde vært på TV med et naziflagg. Det var en del av en sketsj på NRK-programmet Trygdekontoret. Tydeligvis var det noen som ikke likte det Skåber hadde vært med på. Meldingen kom i forbindelse med Black Life Matters-demonstrasjonene.

Linn Skåber i en sketsj på NRK-programmet Trygdekontoret, der hun tuller med nazisme sammen med Nils Vogt og Sven Nordin. Det vekket reaksjoner. Du trenger javascript for å se video. Linn Skåber i en sketsj på NRK-programmet Trygdekontoret, der hun tuller med nazisme sammen med Nils Vogt og Sven Nordin. Det vekket reaksjoner.

Linn Skåber peker på at dette er en del av det som truer humorens frihet i Norge i dag. Noen mener at de har rett til å bestemme hva som kan tulles med og ikke.

– De forsøkte å skremme meg, og det tåler jeg, for jeg begynner å bli en gammel dame. Det jeg er redd for, er at det skal skje unge mennesker som blir skremt til taushet.

Redd for å miste jobben

Satiriker Markus Gaupås Johansen innrømmer at han føler mer på at drøye vitser kan få konsekvenser, og at det kan gå ut over jobbtilbud. Han mener humoren har gått fra å være nærmest grenseløs, til å bli mye strammere.

Det harde debattklimaet påvirker komiker Markus Gaupås Johansen når han skriver vitser. Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK

Han peker på to hendelser som forandret mye.

– Etter angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris, var det helt fritt, forteller han. Da var det nesten ikke grenser for hva man kunne si.

Noen år senere ble George Floyd drept av en politimann i USA.

– Det endret hele stemningen. Da begynte spørsmålene om det er greit å si n-ordet, eller om blackface er lov, forteller Markus.

Han merker at det harde debattklimaet helt konkret påvirker ham når han skriver vitser. Han har begynt å moderere seg.

Som frilanser er han avhengig av å få nye oppdrag, og han kjenner på frykten for å miste jobben dersom han er for drøy. Han tror flere andre komikere kjenner på det samme, og frykter det fører til at humoren blir mindre spiss.

Humorkrig på TV

Samtidig som humoren debatteres heftig, pågår nå en heftig TV-satsing på nettopp humor. Sju nye humorprogrammer skal underholde oss i høst. Kampen om TV-seerne er såpass hard at nettstedet Kampanje har kalt det en humorkrig.

Markus Gaupås Johansen (til høyre) og Sturle Pedersen har tidligere laget satire-programmet 5080-Nyhetskanalen for NRK. Foto: Julia Marie Naglestad / Julia Marie Naglestad/NRK

Markus Gaupås Johansen er glad for at humor diskuteres. Både han og Linn Skåber skjønner godt at vitser kan bli altfor drøye, og at noen føler seg støtt. Begge understreker likevel viktigheten av at komikere får sparke fritt, også for å si mot makten i samfunnet.

– Humorens rolle er å speile det som skjer rundt oss, og komedie er ofte viktig for å få flest mulig tanker og perspektiver på bordet, sier Johansen.

Komiker Linn Skåber mener humoren må være fri. Foto: Javier Auris

Han får støtte av Linn Skåber. Hun mener dessuten det er viktig at komikere går på trynet av og til.

- Sannsynligvis blir vi da bedre til å kommentere samfunnet.

Hvor går humorgrensa? Hør komikerne uttale seg:

Jonas Bergland: – Det er jo bare et ord

Om å bruke n-ordet. Du trenger javascript for å se video. Om å bruke n-ordet.

Ahmed Mamow: – Det er teit!

Komikeren om de andre komikerne som klager over woke. Du trenger javascript for å se video. Komikeren om de andre komikerne som klager over woke.

Linn Skåber: – Komikere skal skyte fra hofta

Om humor og woke. Du trenger javascript for å se video. Om humor og woke.

Markus Gaupås Johansen: – Det er naturen at noen blir støtt

Komikeren møter en ung «woker»; Anon Yu Henriksen. Du trenger javascript for å se video. Komikeren møter en ung «woker»; Anon Yu Henriksen.

