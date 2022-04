Will Smith trekker seg fra Oscar-akademiet

Styret i Oscar-akademiet har akseptert oppsigelsen og planlegger å gå videre med disiplinærsaken, ifølge akademiets president David Rubin.

Konsekvensene for Smith kan bli utestengelse, utvisning eller andre former for straff, ifølge styret.

– Jeg forrådte akademiets tillit. Jeg fratok andre nominerte og vinnere deres mulighet til å feire og bli feiret for sitt enestående arbeid. Jeg er knust, sier skuespilleren i uttalelsen.

Will Smith og Jada Pinkett Smith poserer på den røde løperen i Los Angeles 27. mars før voldshendelsen. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Med åpen hånd slo Will Smith komiker Chris Rock etter at Rock vitset om Smiths kone Jada Pinkett Smith.

Rock spøkte med at Pinkett Smith er klar for «G.I Jane 2», en film med en kvinne som er med i US Navy Seals og må ta bort håret.

Pinkett Smith er diagnostisert med alopecia, en hudsykdom som gjør at håret slutter å vokse og faller av.

Hun har vært åpen om sykdommen som har ført til betydelig hårtap, og forsøkt å avstigmatisere sykdommen.

Her fiker Will Smith til Chris Rock

– Utilgivelige handlinger

– Mine handlinger på den 94. Oscar-utdelingen var sjokkerende, smertefulle og utilgivelige, skriver Smith i uttalelsen natt til lørdag norsk tid.

Han skriver videre at hans handlinger fratok andre nominerte og vinnere muligheten til å ferie og bli feiret.

– Listen over dem jeg har såret er lang og inkluderer Chris, familien hans, mange av mine venner og kjære, alle de tilstedeværende og det globale publikumet, heter det i uttalelsen.

Sterke reaksjoner

Komiker og skuespiller Amy Schumer er en av flere som har reagert på slaget til Will Smith.

«Fortsatt trigget og traumatisert. Jeg elsker vennen min (Chris Rock) og mener han håndterte det som en profesjonell. Han sto der og gav en Oscar til sin venn (Questlove) og det hele var så forstyrrende», skrev Schumer på sin Instagram.

Amy Schumer, Wanda Sykes og Regina Hall var vertskapet under Oscar-utdelingen 2022. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Komikeren Wanda Sykes, som også var blant Oscarvertene, sier hendelsen var kvalmende.

– Jeg følte meg så forferdelig på vegne av min venn Chris, sier hun på «The Ellen Show».

– Det var kvalmende, helt kvalmende. Jeg følte meg fysisk syk. Jeg er fortsatt litt traumatisert av det, sier Sykes.

Hun legger til at hun ikke så selve slaget direkte, men at hun så Smith rope til Rock fra der han satt.

– Jeg bare sånn, skjer dette virkelig? sier Sykes.

Etter hendelsen vant Smith i kategorien beste mannlige skuespiller for filmen «King Richard». Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Tok til tårene

Will Smith fikk samme kveld Oscar som beste mannlige skuespiller for sin rolle i «King Richard».

Smith var tydelig preget og gråt under takketalen sin. Han gjentok flere ganger at han er en som beskytter familien sin, og at rollen han mottok Oscar for, Richard Williams, også var en som beskyttet familien sin.

– For å gjøre det vi gjør må, man tåle at folk sier stygge ting om deg og late som om alt er greit, la Smith til.

– Jeg håper akademiet inviterer meg tilbake, sa Smith.

Rock: – Bearbeider det som skjedde

Chris Rock har nektet å anmelde forholdet til politiet.

Tidligere denne uken var han tilbake på scenen for første gang siden hendelsen, skriver NTB.

– Hvordan var helgen deres? spurte han publikum, før han la til at han ikke hadde skrevet noen vitser om slaget.

– Jeg driver fortsatt med å bearbeide det som skjedde. En eller annen gang kommer jeg til å prate om det. Og da blir det alvorlig og morsomt, sa han videre.