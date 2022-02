Whoopi Goldberg suspendert fra TV-program etter holocaust-kommentar

Skuespiller, og medprogramleder for panelprogrammet «The View» på ABC, er tatt av skjermen i to uker, etter at hun på mandag sa at holocaust ikke handlet om rase.

I programmet på tirsdag ba hun om unnskyldning for kommentarene.

– Jeg beklager for skaden jeg har forårsaket, skrev hun i ett innlegg på Twitter.

Natt til onsdag, norsk tid, ble det likevel kjent at kanalsjef Kim Goodwin hos ABC suspenderte Goldberg som medprogramleder i to uker. Dette begrunnet han på Twitter.

– Selv om Goldberg har beklaget, har jeg bedt henne ta tid til å reflektere over hvilken effekt uttalelsene hennes kan ha, skriver hun.

Mente holocaust ikke handlet om rase

I mandagens episode av programmet skal hun gjentatte ganger sagt at holocaust ikke handlet om rase.

– Holocaust handler ikke om rase, sa hun da panelet diskuterte at et skolestyre i Tennessee forbød boka «Maus», som handler om holocaust.

– Hva handler det om da?, spør en annen av programlederne.

– Det handler om menneskets umenneskelighet mot menneske, svarte Goldberg.

Holocaust er betegnelsen på nazistenes folkemord mot jøder før og under andre verdenskrig. Over 6 millioner jøder ble drept.

– Holocaustforvrenging er farlig

Uttalelsene til Goldberg ble møtt med mye kritikk. Blant annet fra Johnathan Greenblatt, som er administrerende direktøren for Anti-Defamation League (ADL). ADL betegner seg som ein organisasjon som ønsker å «stoppe æreskrenkelser mot jøder, og sikre rettferdig behandling for alle.»

– Nei, holocaust handlet om utslettelsen av jødene, som nazistene så på som en mindreverdig rase. Holocaustforvrengning er farlig, skrev han på Twitter.

På tirsdag gjestet han «The View» med Goldberg. Han mener det er viktig å lære av holocaust for å hindre at noe liknende kan skje i fremtiden.

Sier hun har lært

Senere forsvarte Goldberg kommentarene sine på talkshowet «Late night with Stephen Colbert». Der fortalte hun at for henne handlet rase om det du kan se, og at man ikke kan se om en person er jøde eller ikke.

– Men jeg skjønner at ikke alle er enige med meg, sa hun til Colbert.

I tirsdagens episode av «The View», sa hun at hun hadde lært.

– Det handler om rase, fordi nazistene mente at jødene var en mindreverdig rase. Ord betyr noe, og mine er intet unntak.